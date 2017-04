Control de riesgo y crisis; simulación de errores

Por: Ramón García

.- En el más afortunado de los análisis caemos en cuenta que la critica periodística y también la popular queda desfasada cuando advertimos las osadas declaraciones de sujetos como los presidentes y ex presidentes de partidos políticos como el PRI quienes con tal desparpajo insultan la inteligencia de propios y extraños.

Aseveraciones tan clásicas (y pendejas) como que “Sin el pri no existirían las instituciones” dejan claro la desvergüenza e impunidad con la que su “ideología” a impregnado cada rincón del país, al punto de lograr que gente perfectamente ignorante y manipulada asegure ser “priista de hueso colorado”…

Al grano

La cantidad de casos “por resolver” que las “autoridades” tienen; son temas que están siendo utilizados en el muy poco conocido por muchos “Sistema de manejo de riesgo y crisis”, es decir este equipazo de entusiastas tramadores, simuladores y manipuladores utilizan situaciones en contra del gobierno para hacer parecer que es un aditivo del buen gobierno.

Por ejemplo:

Javier Duarte esta prófugo, el gobierno lo esconde porque el presidente y muchos políticos fueron cómplices y participes de las raterías del asesino de periodistas… SI

Aparecerá antes de terminar el sexenio? SI

Le conviene que aparezca al gobierno? SI

Porque? porque puede ser utilizado mediáticamente y bien manipulado con el tiempo a favor el gobierno ya “borro” y manipulo sus rastros en el caso…

Esto es que Javier Duarte puede ser utilizado en tiempo y forma para los tiempos electorales como el chivo expiatorio del sistema!!

Heridas sin cicatrizar

Para el caso el sistema político mexicano y su mafia de poder se encontraron con que la sociedad actual soporta cada vez menos las acciones gubernamentales especialmente cuando se toman decisiones que atañen directamente al ciudadano y que no se consulta al pueblo ni por el congreso ni por el gobierno federal para la cantidad de iniciativas y decretos que están poniendo un blindaje al político de siempre, zángano, ratero, oportunista etc. etc. etc.

La simulación de errores es otra parte y complemento de la escena, magistralmente dirigidos por las televisoras y productores telenoveleros; el costo político es menor (según la percepción de ellos) cuando a base de mentiras telenoveleras se manipulan sucesos y hasta juegan con ellos para entretener no solo a la sociedad si no a la prensa ávida de material u contenido político para darle “vuelo a la hilacha”.

No se diga de los manejadores de redes sociales que además de ganarse unos buenos pesos incrementan su popularidad explotando contenidos e ideas que son propias de esas empresas de la desinformación en las que se regodean “Periodistas”, Políticos, Empresarios que se divierten como enanos del circo creado exprofeso para entretener a los ignorantes del manejo de la información.

Por eso estar bien informado tampoco es tragarse todo lo que se publica, muchas veces esas “verdades” ya están mas “masticadas” de lo “normal” tampoco vale ponerse furibundo con quienes manejan otra información, lo que se debe aprender es a tener un OJO clínico, “leer entre líneas” y solo adoptar un criterio de algo cuando se está cierto de lo que se cree saber… no hay de otra!!

Estos equipos de empresas “especializadas” en manejo de “riesgo y crisis” son pagados con nuestros impuestos, es decir que nosotros pagamos para que nos manipulen, nos mientan y para que se regodeen de hacerlo, no solo los premian si no que forman parte del sistema político mexicano!!

Queda mucho y mas por platicar, pero será para la próxima…

Manque usted… no lo quiera!!

Saludos, quejas y mentadas a: saboravallarta@hotmail.com