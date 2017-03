El reino de los sinvergüenzas

Por: Ramón García

. Cuando las acusaciones entre políticos, dimes y diretes para después salir muy sonrientes en fotografías donde solo se demuestra que la política es el arte de fingir ser lo que no se es.

.- Las calenturas están al 80% a unos cuantos meses de las contiendas electorales que sin duda cambiaran el panorama nacional y no precisamente para bien, seguiremos teniendo el mismo sistema político mexicano corrupto; con las mismas caras, con las mismas manos y los mismos pensamientos.

Porque seamos sinceros; si en México no tenemos una democracia real es porque como mexicanos nos hemos fallado, nos seguimos comiendo la misma mierda en el mismo plato y a la misma hora, no sabemos lo que es liderazgo porque estamos criados para ser borregos, cualquier ser con un poco de más ganas puede ser pastor de nuestra borregada.

Somos culpables de tener la clase política que tenemos, porque aun llegando gente del “pueblo” al poder; llegan hambreados, azorrilados de tanto poder, sin preparación y sobre todo no saben a que llegan!!

Solo podemos conocer a nuestros políticos luego de haber estado en el poder, no antes; solo ya que no se pueden remediar sus errores, cuando ya comieron y gozaron, cuando ya robaron, cuando los resultados no se dieron, cuando los mexicanos no acabamos de despertar.

Hoy por hoy, cualquier desvergonzado quiere ser presidente, un Pato Zambrano, Un Cuauhtémoc Blanco, y como el día de hoy se oficializo lo que ya muchos sabiamos: La Candidatura por el PRD de Silvano Aureoles Conejo, el des gobernador de Michoacán, el que coaligado con el PRI jugara para tratar de restarle puntos a un AMLO que le lleva ventaja por más de 18 años de campaña política sin parar, por no decir IMPARABLE!!

Y miren que el caso de Silvano Aureoles es especial, porque una candidatura presidencial por un PRD en pleno proceso de descomposición esta para pensarse, muchos de los liderazgos dentro el perredismo fueron patrocinados por el Peje y están a las ordenes del PEJE !!

Entonces la pregunta sería: Cual es la apuesta de Silvano, será apoyado por el PRI en un contexto de complicidad amañada para mantener el poder en el congreso, que es donde se mueven los hilos y NO en Los Pinos?

Suena mucho muy acertado el razonamiento de Barbosa quien afirmó que no apoyar al PEJE es apoyar al PRI, PRD; PAN en la complicidad por mantener un sistema mafioso en el poder… claro que también suena feo porque si el siendo parte del sistema tanto como el PEJE…

Como es que se puede luchar contra el mismo sistema político en el que ellos se han beneficiado? solo porque el PEJE llegue al poder todo cambiara? es claro que no, el sistema seguirá tal cual y tan corrupto como es, porque el congreso es y será propiedad del PRI y sus aliados.

Es por eso que no creo posible que un México como el nuestro, donde robar un gansito es robar, y donde desviar recursos públicos no es robar…. es demasiada desvergüenza de nuestra clase política, donde la justicia es selectiva y a modo para quienes pueden comprarla, quienes no pueden… SE CHINGAN!! (O NOS CHINGAMOS)

Hasta la próxima, manque usted… no lo quiera!!

Saludos, quejas y mentadas a: saboravallarta@hotmail.com