OJO POLÍTICO

Por: Ramón Frías Frías

• Conmemoraciones

.- Dicen que fue festejo, pero como andan de aceptación los partidos políticos, más bien me inclino a pensar que fue conmemoración el haber cumplido 88 años de la fundación del Partido Nacional Revolucionario, abuelo del actual casi nonagenario Revolucionario Institucional.

Perdidos todos sus postulados y en manos de los juniors de juniors, ahora el presunto líder es un tal Enrique Ochoa Reza, quien pronunció un discurso ya parecido a los de aquellos cuando el tricolor era todopoderoso.

La diferencia es que a los panistas no les dijo pan duro, sino blando, pero sí rancio, porque los del albicelestial tampoco se cuecen al primer hervor, en tanto que a los perredistas, les dijo que alumbran menos con su sol, que las apagadas lámparas que no ha logrado cambiar el tal Monraz en las colonias de Guadalajara.

El tal Ochoa Reza también tuvo para el Peje, a quien llamó mesías de la mentira, el demagogo de siempre, sacatón para el debate. Total que el imberbe dirigente nacional del PRI para quedar bien con su jefe el Presidente Peña, agarró parejo, bien aprendidas las lecciones del manual para el político hocicón.

Como para halagar a los políticos de la vieja guardia, le dieron al sonorense Manlio Fabio Beltrones la medalla Plutarco Elías Calles, máxima presea que pueda recibir un priista, por su trayectoria y mérito ideológico. Lo destacado para Jalisco fue la toma de protesta como secretario general de la CNOP, al senador Arturo Zamora Jiménez.

Algunas de las frases del imberbe dirigente nacional del tricolor, dan pauta para el análisis, como dicho para el apagado sol azteca, más bien una estrella opaca, lacerado por los pleitos internos y externos, una dirigencia con mano grácil y con cargada hacia el novio del gobierno capitalino.

El agonizante PRD tiene en su contra la desbandada hacia Morena, la petición de los perredistas poblados para que Luis Miguel Barbosa deje la coordinación parlamentaria en el Senado y defina su renuncia a militar en el partido.

Otro aspecto en contra para los perredistas es el antecedente de alianzas con los mochos pero gandallas panistas, la petición de Alejandra Barrales para que renuncie el senador Barbosa y el oportunismo de los Chuchos, al reclamar a Barbosa su apoyo al Peje, dueño del Morena.

El debilitamiento de los partidos y partidillos, de ser algo normal el comportamiento de los políticos y la preferencia de la ciudadanía, debiera fortalecer a los llamados independientes, pero algunos ya se encuentran fuera, antes de iniciar el proceso electoral del presente año, con rumbo a la elección del 2018 por la Presidencia y renovación de las cámaras legislativas.

Uno de los damnificados, tal vez el símbolo de las pifias para no tener preferencia por los independientes, es el ex Bronco Jaime Rodríguez, quien está peor que Trump en la aceptación ciudadana, con funcionarios cuestionados y divididos, con lo cual ponen los clavos al ataúd político del otrora popular entre los regios.

Más frustrado tal vez que el primo Alfaro, alcalde de Guadalajara, quien no pudo correr a Almaguer por hacerle bullyng al referirse a su prima rusa. El ex Bronco ya no tiene el apoyo popular y los defraudados empresarios no le encuentran cuadratura al círculo.

Al Bronco como a Enrique Alfaro, ya no le creen ni los integrantes de su primer círculo de compas, pero Jaime la tiene peor, porque ya pocos lo consideran viable para ser el proyecto presidencial independiente, con impulso desde la residencia oficial de Los Pinos.

Así como lo ven, Peña Nieto también sabe enviar mensajes a Juan para que lo entienda Jaime. Dijo el Presidente: “Y a propósito de varias notas que se han publicado, hoy me quiero comprometer de verdad, toda la disposición por parte del Gobierno de la República para apoyar los esfuerzos que realiza su gobierno, para servir a Nuevo León.

“Y hasta ahí nos quedaremos, señor gobernador, en apoyo de gobierno a gobierno; cualquier otra cosa que se dice por ahí, ya son especulaciones y son afirmaciones que están fuera de lugar”, señaló el primer mandatario.

Peña Nieto se refería a lo dicho por el secretario general de Gobierno de Nuevo León, un tal Manuel González, quien desveló una supuesta negociación entre Jaime y el gobierno federal para que el gober neoleonés, fuera candidato independiente. “Cuando hay una posibilidad real de una candidatura, pues surgen muchas posibilidades de negociación de los intereses del estado ante la Federación, y de la Federación con el estado. Todas las cosas en la política son negociaciones, todo tiene que ver con ceder, otorgar, apretar, presionar, esas son las opciones”, aseveró González públicamente.

Tal vez al inicio de la administración estatal hubiese alguna posibilidad del convenio no escrito con el regio, pero las babosadas del gobernador, desde la llegada al gobierno estatal, fueron clavando el ataúd de la candidatura presidencial.

Jaime Rodriguez se enredó en sus promesas de campaña, los escándalos en la Procuraduría de Justicia, la pérdida de confianza con los poderosos empresarios de Monterrey, quienes se brincaron la investidura del gober y fueron a dialogar directamente con Peña Nieto en la reciente gira del miércoles por Nuevo León, donde casi literalmente le dijeron que el ex Bronco no puede con la seguridad y pidieron apoyo militar para la entidad.

Al ex Bronco se le murió su padrino empresario Fernando Maiz en un accidente aéreo; su amigo Carlos Pacheco es ahora ex amigo y su querido hermano de logia Roberto Flores, le renunció a la Procuraduría General de Justicia.

Como preámbulo al proceso electoral de 2018, el calentamiento se da en Coahuila, Nayarit y Estado de México, reto para el PRD para que no lo den por muerto; para el PAN en la búsqueda de reforzar aunque sea su presencia en el Congreso local y para el PRI para que dejen de considerarlo sin posibilidades de refrendar el poder presidencial para el próximo año.

Después de Morena se ubican los panistas, con buena labor como cachavotos y sin hacer nada tienen una buena posición; negaron como Pedro a Jesús su responsabilidad en las reformas estructurales y gasolinazos y con una candidata desangelada pero que le dará una respetable cantidad de posiciones en el Congreso del Edomex, ahí la llevan. Si fueran buenos en las campañas pie a tierra, harían retemblar los centros de la tierra mexiquense.

A Margarita no le va muy bien por las “defensas” de su cuestionado y nada amado esposo, que le aporta contactos pero le pega la roña, en tanto el ex gobernador poblano ya sin el poder que tenía como mandatario. Con este panorama el payasito Anaya se las va a ganar y sufrirá la derrota en la presidencia con el Peje o el abanderado del PRI.

Nos leemos mañana.