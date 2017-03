OJO POLÍTICO

Por: Ramón Frías Frías

• A la prima…

.- Por la mañana en la agenda del presidente municipal de Guadalajara, se leía que Enrique Alfaro tendría durante el día reuniones privadas y poco después comenzó a circular una foto del susodicho con una “prima”, de las que decían los abuelos “a la prima se le arrima”.

En esta semana hasta le dieron la principal en un diario tapatío llamado Página 24:

En un “candente” arrumaco a una desconocida, supuesta prima rusa, el alcalde Enrique Alfaro fue captado en un paradisiaco destino lejos del territorio que dice gobernar.

El escándalo explotó en redes sociales al grado de que el mandatario (o sus trabajadores de comunicación social) salió a defenderse en su red social Facebook con una serie de publicaciones en las que intentaba explicar las imágenes que hablan por sí solas.

Primero, escribió en un absurdo intento por excusarse: “Quiero aclarar que la fotografía que se está difundiendo en redes sociales es de una prima de nacionalidad RUSA en su país es usual saludar de beso en la boca. Ayúdenos a desmentir esto”.

Momentos después, colgó un comunicado en su muro donde ‘explica’:

“Nunca he mezclado mis asuntos personales con mi actividad pública. Creo que en la política hay un límite que debe respetarse. Que los temas de índole privado no deben usarse con fines políticos. Pero hay quienes no lo ven así y por ambiciones políticas están dispuestos a ofender, denostar y lastimar a quienes nos rodean.

Por eso hoy quiero hacer público un asunto personal para proteger y cuidar a lo más importante de mi vida: mis hijas.

Hace poco más de un año, Lorena y yo estamos separados. Ella es una mujer extraordinaria y la mejor madre que mis hijas podrían tener. La vida te cobra facturas y llegamos a un punto en el que no había condiciones para seguir juntos. Así de duro, pero así de simple.

Independientemente de nuestra situación personal, Lorena decidió cumplir con su responsabilidad con la ciudad y los tapatíos. Por eso es y seguirá siendo la Presidenta del DIF. Desde ahí, ha realizado un trabajo histórico que le ha cambiado la vida a miles de personas.

Ojalá todos los irresponsables, los sin escrúpulos, se den cuenta que su mezquindad le hace daño a las personas que quiero. Que les quede claro: yo no tengo nada que ocultar ni de qué avergonzarme.

Ésta será la última vez que hablo de este tema. A nadie nos gusta que nuestros asuntos personales se hagan del dominio público y menos que se usen con dolo”.

Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar en el muro del emecista, la inmensa mayoría apoyando al gobernante; en otras páginas de internet satirizaron la hipócrita acción del político naranja. En la página “Tío Kique Al Falo”, subieron la foto de Alfaro en el tórrido momento acompañada del siguiente texto:

“No conozco la fidelidad, ni a mi partido ni a mis amigos y mucho menos a mi familia, ustedes creen que le voy a ser fiel a mis promesas y sus necesidades? Primero yo, después yo y al último yo! Qué hermosa es la infidelidad y el engaño!!!”.

Hasta ahí una de las publicaciones que partieron en dos las opiniones acerca del presidente municipal, por tratarse de una de las ciudades más moralistas y mochas del país, tanto que la prensa dejó de lado el comentario, pero en las redes sociales todavía las señoras de la vela parada perpetua piden el fuego eterno para el mandatario municipal de Guadalajara.

Fue tanta la presión para el alcalde, que debieron apuntar como lo hacen siempre, hacia el gobierno estatal y utilizar aunque dice Alfaro que no es su partidillo, a Movimiento Ciudadano, desde donde para distraer la atención, solicitaron la renuncia del fiscal general Eduardo Almaguer.

El motivo fue por la aparición de publicaciones supuestamente del funcionario estatal, con referencia a la prima que se le arrima, dizque de nacionalidad rusa y porque en ese país, los saludos son de beso en la boca.

Acusa Enrique Alfaro a la oficina del fiscal, de troilear con perfiles falsos la noticia que sirvió para orquestar una campaña en contra de su familia y tal cual como sucede con los gringos, Alfaro decidió “romper relaciones institucionales” con la Fiscalía. Córtala.

Almaguer por su parte dijo que le hackearon la cuenta y de ello tenía conocimiento la policía cibernética, lo cual Alfaro dice no cree y se inclina a pensar que es objeto de una guerra más sucia que los calzones de la prima rusa.

Por ello Alfaro y en su calidad de gobernadorcito metropolitano, le solicitó al gobernador Aristóteles Sandoval, la destitución inmediata de Almaguer Ramírez, al tiempo de hacer oficial la cancelación de las “relaciones institucionales”, además con la recomendación a sus cuates para que ya no se junten con Lalo Almaguer.

Todo propiciado por la prima y muy encabronado el alcalde de Guadalajara, argumentó en su petición al gobernador para destituir al fiscal general: “como fiscal, no puede una persona que se dedica a hacer guerra sucia, que tiene a su servicio pagando con dinero público a gente que está atacándonos con temas personales, con difamación, con mentiras, con temas tan delicados como ahí se manejan, estar al frente de la seguridad el estado, nosotros a partir de este momento somos categóricos, el Fiscal General se tiene que ir de su cargo y no vamos a tener comunicación ni relación institucional alguna con una persona que violenta y utiliza la responsabilidad que tiene para atacar políticamente”.

Acepta sin embargo el alcalde que puede ser un error del “community manager”, y al referirse a su plática con el gobernador Aristóteles dijo: “Que todo el proyecto político del cual formamos parte ha tomado de manera general de exigir la salida de Fiscal del Estado, no vamos a permitir una respuesta distinta en ese sentido y quedó en evidencia que de las cuentas del Fiscal se construyen estrategias para atacar, para denostar, para ofender y para golpear políticamente, lo cual no es la función del fiscal”.

Señaló además que si Eduardo Almaguer desea continuar con esas acciones de cara a una aspiración política lo puede hacer con toda tranquilidad, pero desde otras trincheras, entre ellas desde el partido político en el que milita pero debe renunciar a su cargo para dedicarse de tiempo completo y sin involucrar la seguridad del Estado.

“Si quiere dedicarse a eso, que renuncie a su cargo, que se vaya al PRI a atacarnos y que desde ahí haga toda la guerra sucia que quiera, a nosotros no nos preocupa eso, nos preocupa que se haga desde la oficina de quien tiene la responsabilidad de garantizar la procuración de justicia y la seguridad” de la entidad.

Por lo demás no hay nada criticable para el presidente municipal de Guadalajara, porque es el comportamiento general de los políticos, aunque lo reprobable es la mentira, dado que circulan versiones de que la prima rusa no es tal.

Nos leemos mañana.