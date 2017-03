OJO POLÍTICO

Por: Ramón Frías Frías

• La porquería

.- Un capítulo que apenas inicia es el pleito entre el candidato de Morena a la Presidencia, con el gobernador por dos años de Veracruz, apenas como preludio de lo que será la cochinada en las campañas políticas del presente año. También en Veracruz van a elegir presidentes municipales.

El chapulineo arrancó con la lisonja del perredista Miguel Barbosa, coordinador de los senadores amarillos en la Cámara Alta, quien pidió a sus correligionarios el apoyo para el Peje, en su lucha por la Presidencia para el 2018, nada menos que por tratarse de la mejor opción para la Izquierda mexicana.

Esto enchiló a los Chuchos y Jesús Zambrano el Chucho mayor le reviró a Barbosa, con la calificación de oportunista y la acusación de que ha sido el causante e impulsor de que varios senadores del PRD se fueran a Morena.

El Chucho fue más lejos y mandó mensaje a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, para que tomen cartas en el asunto, con lo cual los pesimistas vaticinan que la división perredista será todavía mayor que la actual, además que Mancera, posible abanderado perredista para 2018, goza de los amores de la presidenta nacional.

En el PRI las cosas no son diferentes y las patadas poco más arriba del piso bajo la mesa se suceden constantemente. Ejemplo de ello es el caso de Coahuila, donde posterior a la designación de Miguel Riquelme como candidato a la gubernatura de Coahuila, el líder nacional del tricolor, Enrique Ochoa, aseguró que los 500 mil votos que recibió el aspirante no los ha tenido el PAN en una elección.

“El priismo eligió a Riquelme y estamos listos para refrendar la confianza ciudadana”, manifestó. Alertó sobre llamadas de extorsión en su nombre a los empresarios locales para solicitar recursos para la campaña. Subrayó que el PRI enfrentará la guerra sucia con propuestas. Además, rechazó la violencia política que utilizan las otras organizaciones y sus candidatos para llegar al poder. Pidió juego limpio. Vienen días de combate. No lo pierda de vista.

En la visión general se considera que ningún partido político tiene con qué responderle a López Obrador en la carrera por la Presidencia, apreciación a la cual se han sumado no pocos empresarios, unos discretamente y otros de forma abierta, pero todos buscan tener la cercanía del futuro Presidente.

Del lado derecho ultra solamente se ve como candidata a Margarita, porque Rafael Romero Valle sería despedazado, dicen los partidario de Margarita, a quien el senador perredista Barbosa quiere como candidata, “para que le sea más fácil a López Obrador”.

De momento quienes se dedican afanosamente a promover a la fémina, son los del azul pálido cercanos a Fox y Calderón, porque no están asustados, sino como les dijo Fox en alguna ocasión, “apanicados”•, ante la llegada del Peje a la silla presidencial.

También en la apreciación general el PRI no se ve como interlocutor en Los Pinos, sino como el hijo pródigo que luego de un sexenio regresa a la oposición, además que ven a Peña como nada interesado en entregar la banda presidencial a uno de sus correligionarios, como De la Madrid y Salinas en su tiempo.

Otro aspecto a considerar es que en el PRD las cosas no se presentan mejor que en el PRI, porque tienen como primera opción a Mancera como abanderado para la presidencial, pero lo destaparon tan prematuramente, que comenzó a perder desde las elecciones intermedias, cuando lo tundieron feamente los de Morena.

En otra ala perredista consideran como viable a Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, pero sin descartar a Graco Ramírez, quien mejor que los enviados de Peña, logró convocar a seis gobernadores de Estados Unidos en su visita para apoyar a los mexicanos indocumentados, además de buscar a Cuauhtémoc Cárdenas, a quien todavía no consideran senil para hacer una campaña arropado por la izquierda.

De los independientes ni hablar, porque se destapan un día sí y otro también, como fue un tal Icaza, con el apoyo de grupos no gubernamentales, además de Castañeda y el ex bronco de Nuevo León y otras figuras todavía tapadas. También se dice que habrá un candidato de los mexicanos residentes en Estados Unidos. Tenemos el nombre, que luego les vamos a mencionar.

Otro recuadro de los independientes sería ocupado por Margarita, si la desplazan los masculinos del PAN.

Otra mujer a considerarse por la Presidencia es la postulada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la cual por supuesto no ganaría, pero sí restaría votos a los de partidos hoy principales.

Para los empresarios el que antes era “un peligro para México”, ahora no les parece tan horroroso, como lo dice el magnate Alfonso Romo Garza, quien ahora lo ve como honesto y congruente.

Tan congruente le parece que ahora es coordinador del proyecto de nación de Morena rumbo a las elecciones 2018 y anuncia que López Obrador va a encabezar un gobierno fuerte, pero no autoritario. “Qué queremos, un hombre fuerte o un hombre débil? No se va a dejar”, advirtió.

Para quienes no saben quien es Romo Garza, es el creador del concepto Oxxo, de los que predican con la izquierda y cobran con la derecha y sostiene la tesis de que el proyecto de Nación debe mirarse como una empresa.

Dice: “Andrés Manuel no es tan horroroso; en su esencia es honesto. Yo lo conocí en 2011. Me invitó Dante Delgado a conocerlo. Comí con él en su casa. (Fue) muy amable, conocí a su esposa, su familia y me causó una extraordinaria impresión. Al final de la plática me dijo: ‘¿Y por qué no me ayudas a revisar el plan de nación?’. Le contesté que su diagnóstico se me hace perfecto, pero muchas de las medicinas que quiere aplicar no van a sacar adelante al país. En pocas palabras, el enfermo no va a llegar ni siquiera a la ambulancia”, señaló el empresario en una entrevista con El Universal.

Romo Garza indicó que Obrador es el mejor aspirante a la presidencia de México, ya que él es el único que conoce “todos los Méxicos”, el país y sus rincones.

También explicó que a pesar de la imagen negativa que se le ha buscado dar, en los empresarios del país se ha generado un cambio “brutal” en la percepción que se tiene de él, ya que calcula que si antes era alrededor del 80% de la cúpula empresarial la que estaba en contra de Obrador, ahora sólo alrededor del 20% de dicho sector no está convencido.

Nos leemos mañana.