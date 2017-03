OJO POLÍTICO

Por: Ramón Frías Frías

• Des Moronados

.- Todo inició cuando el senador Barbosa se abrió de capa y dijo que su candidato a la Presidencia sería Andrés Manuel López Obrador, la presidenta del PRD de inmediato destituyó al insurrecto, éste dijo que no dejaba la coordinación y el bloque afín eligió a Morones, Alejandra Barrales nombró a Dolores Padierna, esposa del Señor de las Ligas y luego se anunció el abandono de la bancada por parte de más de diez senadores.

La “victoria” fue para Barrales, quien para cuidar rancho dejó sin efecto su licencia para dejar el cargo y regresó, cuando menos para hacer bolita con su nueva coordinadora, la Padierna que casi platica sola, porque ya son pocos los que va a “coordinar”.

Los que se fueron son más que quienes quedaron en la bancada y según dicen, los que quedaron sí son perredistas, no como otros. Los insurrectos formarían una fracción independiente, pero como siempre, el verdadero pleito es por las prerrogativas, un pastel de dinero muy significativo.

De momento ya la Mesa Directiva en la Cámara Alta reconoció ya a la Padierna como coordinadora de los perredistas, pero doce de los integrantes de dicha bancada anunciaron su salida del sol azteca.

El bloque segregacionista es encabezado por el propio Barbosa y el “coordinador” Morón Orozco, quienes se dijeron víctimas de presiones políticas para el nombramiento de la Padierna, dado lo cual, hicieron efectivo el inicio de acciones para declararse independientes.

Como vicecoordinador del diezmado grupo perredista fue nombrado Fernando Mayans y sus integrantes son Alejandra Barrales, Isidro Pedraza, Iris Vianey, Luis Sánchez Jiménez, Angélica de la Peña y Adolfo Romero Lainas.

Una vez que se aclaró que Dolores Padierna es la coordinadora del PRD en el Senado, ahora viene la rebatinga y un reajuste por las comisiones que preside el sol azteca en la Cámara alta y que en su gran mayoría están en manos del bloque afín a Miguel Barbosa, quienes presiden 10 comisiones, sin contar el Instituto Belisario Domínguez que controla el político poblano.

Alejandro Encinas, preside la comisión de Estudios Legislativos Segunda, Zoé Robledo, comisión de Radio y Televisión; Mario Delgado, Comisión del DF; Rabindranath Salazar, comisión de Relaciones Exteriores, Europa; y Benjamín Robles, la comisión Sur-Sureste.

Lorena Cuéllar es presidenta de la comisión de Desarrollo Social y Fidel Demédicis, presidente de la comisión de desarrollo Rural; y aunque Armando Ríos Piter no se sumó de momento al bloque legislativo de Barbosa, preside la comisión de Población y Desarrollo.

A principios de marzo, ya en pleno conflicto interno en la bancada perredista, Barbosa cabildeó para que el Senado nombrara presidente de la Comisión de Reforma del Estado a Luis Humberto Fernández Fuentes, quien antes de llegar al Senado fue coordinador del Consejo Asesor en la Campaña de Miguel Ángel Mancera a la jefatura del gobierno capitalino, pero ahora es afín a Barbosa, pese a que su dirigente nacional la Barrales, es novia de Mancera, o cuando menos su eterna enamorada.

El mismo Barbosa fue nombrado presidente de la Comisión Especial de Zonas Marginadas, cargo que se suma al del presidente del Instituto Belisario Domínguez que encabeza.

Barbosa no aparece como coordinador del naciente grupo, sino Morón Orozco, a quien los insurrectos le pidieron que defienda las posiciones que tiene el grupo, lo cual anticipa rebatinga con las aguerridas féminas, la dirigente nacional Alejandra Barrales, y la coordinadora Padierna, quienes advirtieron que como independientes no tienen derecho a presidir comisiones de trabajo y recibir prerrogativas mediante la figura de “bloque parlamentario” que conformaron, pues esa figura carece de sustento legal para ello.

Padierna anunció a partir de este jueves una reestructuración y reparto de comisiones que son exclusivamente del grupo parlamentario del PRD y advirtió que “tal vez cambien los nombres” de quienes las presiden, aunque reconoció que se necesita un acuerdo político para buscar la unidad y mantener las comisiones que pertenecen al sol azteca en el Senado.

El cisma ocurrió después de que la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política de la Cámara reconocieron a Dolores Padierna como la coordinadora de la bancada. Tras los ajustes, Barrales anunció que en breve volvería a pedir licencia en el Senado para concentrarse en la dirigencia del partido. Padierna también adelantó que en breve habrá cambios en quienes encabezan las comisiones a cargo del PRD.

Padierna reveló que los senadores Miguel Barbosa, Raúl Morón y Luz María Beristain se reunieron la noche del lunes con Andrés Manuel López Obrador. “No se puede estar allá y acá; nadie puede tener doble militancia”, dijo.

Alejandra Barrales Magdaleno llamó a esos senadores perredistas a ser congruentes y renunciar al PRD, dado que ya no trabajarán con el grupo parlamentario; recordó que la única forma de organización interna en el Senado es un grupo parlamentario, por lo que el bloque que formaron carece de poder jurídico para pretender posiciones de poder.

A su vez, Dolores Padierna anunció que insistirá en la unificación de las izquierdas, pero anunció que hoy hará una revisión de las comisiones que tenía el PRD, para hacer ajustes en quiénes las presidirán, puesto que las comisiones que preside ahora el partido son en función de 22 integrantes originales que tenía; ahora sólo tiene ocho.

Los senadores perredistas que ya no trabajarán con el PRD son Lorena Cuéllar, Luz María Beristáin, Luis Miguel Barbosa, Humberto Fernández, Fidel Demédicis y Raúl Morón; además de los seis que ya no eran del PRD: Benjamín Robles, Zoé Robledo, Alejandro Encinas, Mario Delgado, Rabindranath Salazar y Armando Ríos Piter, quien hasta anoche no había confirmado su pertenencia al llamado bloque parlamentario.

De acuerdo con las reglas internas del Senado, todos estos legisladores, al no tener un grupo parlamentario, son considerados como senadores sin partido; por lo tanto, si bien tienen participación en la integración de comisiones, carecen del respaldo político de un grupo parlamentario para presidir una comisión o para tener acceso a respaldos de dinero para el pago de varios de sus traslados o para la contratación de asesores adscritos a un grupo parlamentario.

A pesar de la salida de sus compañeros, el PRD se mantiene como la tercera fuerza política dentro del Senado, pues tiene ocho legisladores, ante siete que tienen el Partido Verde Ecologista de México, que coordina Carlos Puente, y el Partido del Trabajo, que encabeza Manuel Bartlett.

Ayer mismo, en conferencia de prensa, 11 senadores que ya no trabajarán con el grupo parlamentario del PRD informaron que buscan que la Mesa Directiva los reconozca como un bloque parlamentario; incluso adelantaron que pelearán para que les asignen presidencias de comisiones y les entreguen recursos económicos; es decir, un grupo parlamentario de facto.

También dejaron en claro que trabajarán para defender el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador; es decir, ser su brazo legislativo en el Senado.

La salida de los perredistas del grupo parlamentario confirmó en los hechos lo que Dolores Padierna adelantó la semana pasada, que los mismos senadores le habían comunicado que iban a renunciar a trabajar con el PRD; declaración que le valió ser acusada de mentirosa.

Nos leemos mañana.