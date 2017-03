OJO POLÍTICO

Por: Ramón Frías Frías

• Efervescencia nayaritense

.- Eran muchos y parió la abuela, aunque es de esperarse que no todos consigan los apoyos necesarios para validar su registro como candidatos a la gubernatura de Nayarit. Sin embargo son ocho los suspirantes que entregaron documentación para solicitar que su nombre aparezca en la boleta electoral del cuatro de junio próximo para la vecina entidad, segregada hace un siglo de Jalisco.

Sigue dando para comentario el alcalde de San Blas, de nombre Hilario Ramírez Villanueva, apodado El Layín, envuelto en escándalos que le atrajeron observaciones de Derechos Humanos y Contra la Violencia Hacia la Mujer.

Luego de que “el amigo Layín” le regaló un carrito de esos jodidos de la Chevrolet a una quinceañera potosina que hicieron famosa las redes sociales y plataformas de televisión, pero sin factura endosada y regalara billetes, contratación de bandas famosas y su confesión de “robar poquito”, externó su intención de competir por la gubernatura. Primero fue alcalde de San Blas postulado por el PAN y posteriormente ganó la presidencia como candidato independiente.

Todavía están en pie las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y en el Instituto Electoral de Nayarit permanecen en espera de la resolución para ver si puede competir, además de solventar otro tipo de observaciones de la Auditoría Superior de Nayarit. A ver si es cierto que robó poquito.

Otro que va por la libre como candidato independiente es Antonio Ayón Bañuelos, rector del Campus Nayarit de la Universidad de Baja California y un médico homeópata de nombre Víctor Manuel Chávez Vázquez, quienes podrán gastarse unos veinte millones de pesos en campaña, lo cual de darse con ocho candidatos, habría una derrama de 160 millones de pesos en las labores político-electorales.

El PRI aliado con el Verde y Panal, el de la vieja más fea de México, es Manuel Humberto Cota, quien dejó vacante la dirigencia nacional de la Confederación Nacional Campesina, uno de los baluartes del tricolor, de donde saldrían la mayor parte de los sufragios a su favor.

Los panistas lograron conformar alianza coaligados con el nombre Juntos por Ti, con el PRD de Alejandra Barrales y sus tribus; el Partido del Trabajo y el de la Revolución Socialista, partido con registro local.

Como ya comentamos, el ex presidiario Dante Delgado Rannauro de alguna forma convenció al ex senador priísta y cuñado del Ney, hermano de Sharo, Raúl Mejía González, en tanto que el Peje designó por Morena al ginecólogo Miguel Ángel Navarro Quintero, ex perredista y ex delegado del Seguro Social en Chiapas.

Cuando se hizo el anuncio de que “el amigo Layín” se afilió al Partido Encuentro Social, se especuló acerca de que el que robó poquito sería el candidato del PES, pero el domingo antes de vencerse el plazo, registraron por ese partidillo al pastor cristiano Daniel Sepúlveda Árcega.

Para poder registrarse y porque la Constitución prohíbe participar en las contiendas por puestos de elección popular a los ministros de cultos religiosos, Sepúlveda colgó el solideo y renunció a su puesto de pastor para integrarse al grupo de ocho que contenderán por la gubernatura nayaritense.

Dejó las labores presuntamente divinas, en las cuales se desempeñó por más de dos décadas, labor desde donde según dice, ayudó a muchas familias, pero los jerarcas del PES lo convencieron de que previa consulta con sus feligreses, entrara a la competencia.

Para este integrante de la oscurantista institución, la contienda será interesante y seguro de obtener buenos resultados, les deseó buena suerte a sus contrincantes, aunque no les dijo que dios les ayude, porque eso es exclusivo para los curas y ministros.

Sin embargo y confiado en que dios le va a ayudar, cuando le preguntaron los alcoholegas el lugar donde arrancará su campaña, no supo, como tampoco tienen fecha y la hora para iniciar la campaña. Dios proveerá.

La percepción de los nayaritenses habla de lo poco que les creen a quienes les prometen el cambio, como no sea para su beneficio personal y consideran falso que los ricos por ser ricos dejarán de ser voraces, como tampoco les creen a los mesías de la política.

Lo certero es que tienen mucho surtido como para analizar a quien escogerán para que maneje sus destinos por los próximos años, pero el común denominador es la desconfianza, por más que digan que son más buenos que la madre Teresa de Calcuta.

A propósito de percepción por parte de la ciudadanía, en fechas recientes por la mucha publicidad desplegada para un personaje en Bahía de Banderas, hubo muchos que creyeron que el candidato sería el que mucho apareció en el periódico.

Sabedor desde antes que la alfombra había sido colocada desde la dirigencia nacional y estatal para el ahora ya declarado candidato, de cualquier manera el suspirante de apodo gratis, decidió gastarse unos cuantos miles de pesos por un rato de fama y resultó lo que tenía que resultar.

También para lograr la dirigencia estatal del tricolor, mi tocayo se registró como precandidato y le fue bien porque en el repechaje llegó para ocupar la silla principal del tricolor en la entidad nayaritense.

Ahora falta todavía saber si el médico muy cuate del presidente municipal, llega a la dirigencia municipal de su partido, porque finalmente no la hizo de flatulencia y con un comunicado que se envió a los medios de comunicación, lamentó y se la mentó, pero con disciplina aceptó que no había logrado recabar la documentación necesaria y el registro como precandidato quedó en veremos.

Ahora desde Guadalajara, bombardeada por muchas obras, la principal en la construcción de la línea 3 del tren ligero, tenemos el peor escenario en décadas en cuanto a la inseguridad, principalmente en robos conejeros, hechos en los cuales se cuenta con la complicidad y ojos cerrados de los empleados bancarios y la policía municipal, con un sheriff que ampliamente ha demostrado su incapacidad, pero que es sostenido en el cargo por el primo de la prima rusa, y en forma impune se cometen todo tipo de delitos en la que antes fuera Perla Tapatía y ahora luce un color naranja ya tirando a amarillo pálido, por la incapacidad de las autoridades municipales.

