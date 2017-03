OJO POLÍTICO

Por: Ramón Frías Frías

• Los enredos

.- Comentamos en una entrega anterior, acerca de los gastos y lo cara que resulta la democracia, más bien rebautizada como dedocracia y según los especialistas en números, el costo por voto anda por arriba de los 200 pesos, eso sin contar la compra directa y hasta la reventa.

En el Estado de México por ejemplo, la suma de votantes supera los once millones en la lista nominal y si tomamos en cuenta que el financiamiento para los partidos políticos se basa en dichas listas y no en los votos obtenidos en la elección anterior, el costo resulta demasiado alto.

Como siempre los pleitos en la política tiene que ver cuando se trata de hombres, por el dinero o los mayates, y no es el caso de Enrique Ochoa y Ricardo Anaya, presuntos líderes del tricolor y azul cielo, pero los alegatos son por los candidatos a las presidencias municipales en Veracruz, donde ambos acusan al contrario de postular a sus abanderados con nexos con el prófugo Duarte.

Si las acusaciones fueran válidas porque conoces el Peje o a Enrique N, presidente municipal de Guadalajara, seguro nadie nos quiere y tampoco me pueden decir corrupto porque conozco al ex gobernador de Jalisco, Emilio González.

Del PRD poco queda por decir, luego de los pleitos internos por las candidaturas en el

Estado de México y sobre todo por la coordinación y los millones de pesos que significa el pastorear a los senadores del sol azteca.

La confrontación entre Alejandra Barrales, presunta lideresa nacional perredista y el ex coordinador de los senadores Miguel Barbosa es ahora por las alianzas, definición que demanda Barbosa, quien lamenta que lo sancionen por expresar su simpatía para el Peje, mientras hacen alianza con la ultraderecha, por ejemplo en Nayarit.

“Emplazo a Alejandra Barrales a que defina una posición al respecto, a que no siga argumentado que no son los tiempos, porque mientras se violan los derechos partidarios de quienes nos oponemos a que el PRD se una a la derecha o sea funcional al PRI, no se dice nada de quienes impulsan una alianza con el PAN”, sostuvo Barbosa Huerta.

Pide castigo para los perredistas que se expresen públicamente a favor de construir alianzas con el PAN, como es el caso de Graco Ramírez, gobernador de Morelos y el presidente del PRD en la Ciudad de México. “O guardan silencio cuando el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, se expresa en el mismo sentido”, punzó.

Denuncia Barbosa una purga en el PRD contra los fans del Peje, pero no dicen nada de quienes promueven alianzas con el PAN, y exige a su dirigente que determine de una vez por todas, su posición al respecto.

Los perredistas viejos recuerdan los viajes a París de su ex dirigente nacional Rosario Robles, “para tomar un café” con el señor de las ligas y luego la adquisición de una residencia en Nuevo Vallarta con embarcadero.

Ahora balconean a la actual dirigente. La Barrales adquirió un departamento de lujo en Miami, Florida, propiedad no manifestada en su declaración 3de3 y hasta prometieron fotos donde se observa a la perredista tomando el sol en las aguas del territorio Trump.

En Jalisco no se cantan mal las rancheras y este martes para aprovechar el puente para festejar el natalicio del Benemérito, hubo nota con la “declinación” de Leobardo Alcalá, primo del “Licenciado”, quien dejó a webo el paso libre al delegado priísta en Puerto Vallarta, Héctor Pizano.

Programado el registro como candidato único para las once de la mañana, nos apostamos desde temprano con un café del Oxxo en Calzada del Campesino y vimos llegar a los madrugadores, quienes se cuadraron en grupos para llegar con mantas y pancartas para apoyar a Marcos Godínez en El Salto. Algo quiere este alcalde que llevó cuando menos cuatro camiones para hacer bola en la explanada trasera del edificio.

Poco después llegaron los tonaltecas para apoyar a Gildardo, mientras la batucada hacía ruido, posteriormente llegaron las bandas, mientras se instalaban mesas con aguas frescas para mitigar un poco el calor.

Como a las diez con cuarenta minutos al son de la marcha triunfal de Aída, hizo su aparición el candidato único para cumplir el protocolo de registro y el besamanos se prolongó por más de veinte minutos hasta que la comitiva del hasta el viernes secretario del Trabajo estatal, logró llegar a la mesa donde ya lo esperaban los integrantes del comité de elecciones, todo sancionado y avalado por un notario previamente contratado por la dirigencia estatal.

El discurso no fue diferente y el senador Arturo Zamora Jiménez fue representante del dirigente nacional. Héctor Pizano llamó a la unidad, al trabajo en equipo, porque “con unidad el PRI si tiene posibilidades de ganar en las elecciones del próximo año, como se hizo en el proceso del 2012, cuando el tricolor recuperó el gobierno estatal.

Pizano se refirió a los “declinados”: “A todos y cada uno de los militantes que levantaron la voz diciendo que podían aspirar al cargo, sin embargo sobre los señalamientos yo creo que la comisión podría responderle, en cuanto a habido una apertura total a quienes han querido contender. Yo creo que este trabajo para nosotros fue muy arduo, que es ir concentrando y buscando apoyos, y más que contestar daría una invitación al doctor (Leobardo Alcalá), que es amigo personal, a Rubén por lo que yo sé ha habido un acuerdo donde él ha visto positiva esta propuesta y yo estoy seguro que se va a sumar a trabajar”, expresó.

Luego que sirvieron de comparsas para que Enrique N, ganara la alcaldía de Guadalajara, como el que se echa el gas y sale a ver quién toca la puerta, los fraccionados panistas dicen que no harán alianzas para el 2018 y que postularán candidato propio.

Al menos eso dice Miguel Ángel Martínez Espinoza, quien confía en que van a recuperar la Presidencia de la República, porque ya aprendieron la lección y como los priístas, buscan la unidad, porque “desfragmentados y descompuestos”, alejados de la ciudadanía, perdieron la unidad.

“Tenemos la mejor plataforma política de otros partidos, vamos a ganar, porque al actual Gobierno estatal y los municipales de la Zona Metropolitana se les ha caído la máscara por su ineficiencia y corrupción en el que imperan”, dijo al recordar el apoyo que dieron por debajo del agua a los actuales alcaldes del partidillo MC.

Nos leemos mañana.