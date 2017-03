OJO POLÍTICO

Por: Ramón Frías Frías

• Los presupuestos

.- El rebase fue por la izquierda y ahora el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del eterno candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, superó ya a su ex partido el PRD.

Con el PRI y PAN, es Morena ahora el tercer partido con prebendas de los recursos públicos para las elecciones de este año, con 171.9 millones de pesos, solamente superado por los dos más importantes: PRI y PAN.

Más dinero para Morena, a fin de cubrir las elecciones del Estado de México, Coahuila y la hermana y vecina república de Nayarit, donde van a renovarse las gubernaturas y las más de doscientas presidencias municipales en Veracruz.

No por ello los perredistas van a operar el proceso electoral como pobretones, porque reciben 170.2 millones de pesos, unos 300 mil pesos menos que Morena, en tanto que los más caros son los tricolores con casi 370 millones, seguidos por los no menos voraces panistas con 264.7 millones de pesos.

Con los recursos repartidos a todos los partidos políticos con registro, dinero digno de destinarse a mejores causas, para la renovación de tres gubernaturas, dos congresos locales con suma de 55 diputados y 270 ayuntamientos, la suma alcanza los cuatro mil 28 millones de pesos.

Los más jodidos pero de cualquier manera con dinero recibido en exceso en relación con lo que merecen, el partidillo se embolsará para los pelones, casi 60 millones de pesos y el resucitado PT, 53.4 millones.

Por lo que respecta al costo del voto per cápita, el voto más caro se registra en Nayarit con 222 pesos y entre las cuatro entidades donde se realizarán comicios el 4 de junio, el costo promedio es de 203 pesos, según estudio realizado por Integralia, del investigador Luis Carlos Ugalde.

A finales del año pasado en el Estado de México, se dieron el clásico encontronazo los legisladores de las diferentes fracciones, pero ganaron los “austeros”, por lo cual el tope de gastos de campaña para gobernador con crecimiento de 16.4 por ciento en términos reales comparativamente con la elección de 2011, fue fijado en 285 millones de pesos. Es el más alto del país.

Son las elecciones del Estado de México las de mayor presupuesto, pero las más caras en relación a los procesos electorales de 2005 y 2011, son las de Nayarit y Coahuila. En la norteña tierra de los Moreira, el presupuesto creció en 157.8 por ciento. Pasó de 7.46 millones de pesos en la anterior del 2011, a 19.24 millones, en tanto que Coahuila, se incrementa en 42.1%.

En Nayarit el incremento fue de 81.6 por ciento más elevada que la del 2011, pero en el Estado de México los números nos dicen que la más costosa fue la de 2005 (la de Peña Nieto), con más del diez por ciento superior a la de este año.

Los jarochos con todo y ser la entidad más quebrada del Golfo, se van a gastar en sus campañas solamente para presidencias municipales, mil 77 millones de pesos, donde la gubernatura lleva varios meses de los dos años que tendrá de ejercicio el gobernador Yunes.

En lo general el INE con todo y las medidas de austeridad, supera en su presupuesto los 11 mil millones de pesos. Y eso que con la austeridad sería un presupuesto menor en cinco por ciento, de lo ejercido el año pasado, pero debe tomarse en cuenta que los procesos electorales inician en el tercer cuatrimestre.

La instalación de casillas para este año para cuatro elecciones locales, representan el 62 por ciento de las utilizadas en el proceso de 2016. Dice el consejero presidente Lorenzo Córdoba, que por la necesidad de avanzar en la estandarización de las condiciones en la competencia por el poder público.

El Consejero Benito Nacif, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, explicó que el cálculo de la bolsa de financiamiento de los partidos se realizó a partir de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, que fue fijada por las autoridades en 73 pesos.

Del botín aprobado, corresponden más de cuatro mil millones de pesos como financiamiento para los partidos políticos: Encuentro Social, 245,942,944; Morena, 400,849,652; Movimiento Ciudadano, 331,566,510; Nueva Alianza, 258,750,925; Partido Acción Nacional, 791,060,175; Partido de la Revolución Democrática, 477,648,679; Partido del Trabajo, 232,607,447; Partido Revolucionario Institucional, 1,043,302,925; Partido Verde Ecologista de México, 356,997,830.

De momento en las entidades donde habrá elecciones, los partidos políticos y suspirantes a los diversos puestos por la vía libre, preparan la conformación de fórmulas, planillas y documentación para presentar en los correspondientes órganos encargados de la organización de las elecciones.

Tal vez porque no logró recabar las firmas necesarias para su registro, el alcalde que robó poquito dejó fuera la idea de ser candidato independiente y aceptó la oferta del Partido Encuentro Social, adonde recientemente ingresó el ex futbolista y alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco.

De los estados donde habrá elecciones el cuatro de junio, es Veracruz donde las noticias políticas se entremezclan con las sangrientas notas policíacas, dado que las bandas de malosos retienen el poder en la entidad, tanto en contra del gobierno en menor medida, pero entre las pandillas una guerra sin cuartel.

De las peores condiciones para los alcoholegas, no solamente en el gobierno del prófugo Duarte, sino también con el panista-perredista Yunes. Recientemente lamentamos y se la mentamos por la muerte del compañero Ricardo Monlui.

La percepción de los veracruzanos acerca de la inseguridad, y se suponía tendría una disminución con la llegada del nuevo gobierno, hace pensar que le pasarán la factura a Yunes y los votantes se volverán a volcar hacia el tricolor.

Nadie le dijo al obispo de Xalapa capital, que dios no existe, pero para el de la sotana roja, dice que el gobernador no puede y que solamente Dios puede llevar la paz a Veracruz, lo cual creen a pie juntillas los mochos del Golfo.

Les encarcelaron ya a un ex gobernador y el otro, tal vez protegido por el mismo sistema, continúa en calidad de prófugo, pero eso no quita que los jarochos quieran tener paz en la entidad, tan lastimada por la corrupción y los hechos violentos que no cesan.

Nos leemos mañana.