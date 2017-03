Por la grandeza de Vallarta

Por: Heriberto Sánchez Ruiz

.- A si será lo que viene, Puerto Vallarta hoy como nunca necesita una renovación total, con principios éticos y morales que den certeza de lo que sucede, que no se engañe o solape los acontecimientos reales de nuestro municipio, que se nos diga la verdad que impera en todos sus rubros, como son la limpieza, la seguridad, los empleos, las rutas de transporte, las vialidades destrozadas, que se nos informe del estatus económico de la comuna, etc. etc.

Ante ello debemos de apostar, a tener autoridades leales y honestas cuyo gasto sea transparentado con un principio de pulcritud diáfano, que deje a cualquier ciudadano satisfecho de la aplicación de cualquier recurso, recurso cuya participación es de un ingreso ciudadano y para los ciudadanos, donde no se esconda lo que debemos saber, donde no se encubra lo que se debe descubrir, donde no se altere el principio de honestidad de quien debe informar.

Los grandes problemas sociales son y han sido el olvido de los grandes colectivos, el abandono y la falta de oportunidades, la incertidumbre y la nula esperanza de que los gobiernos hagan su tarea de forma honesta y necesaria, ya no podemos estar a la espera de que nos confundan con los programas federales y estatales, etiquetados por ley desde su aprobación en sus congresos y que llegando al municipio los gobernantes se quieran lucir haciéndolos como suyos y tomarse las fotos del engaño para que piense la ciudadanía que están trabajando siendo esto un derecho inalienable por mandato de ley que le debe de llegar al más necesitado.

Debiésemos aplaudir proyectos municipales creados por iniciativas de nuestro órgano colegiado, pero ello no sucede, no existe planeación alguna que aplaudamos como ciudadanos, no hay proyecto de auto empleos para los mayores, o los desocupados, no hay la menor idea de cómo ofrecer un desayuno al niño que acude a la escuela con hambre por carecer en su familia de alimentos, no hay la tranquilidad de tomar un camión urbano a tiempo para acudir a trabajar, no existe la voluntad mínima de hacer rondines por los lugares o colonias más vulnerables, no existe la certeza de que recogerán la basura, foco de infección que dañara a las familias de escasos recursos y con mínimas defensas por su mala alimentación, en suma no hay nada que aplaudir para recapacitar y reflexionar de nuevo el voto a los que hoy gobiernan y quieren repetir su odisea de seguir gobernando.

Vallarta necesita un proyecto cuyo objetivo sea el mejoramiento integral de su infraestructura básica, mejorara de forma urgente las principales vialidades sin olvidar a sus colonias, mejorar y ampliar las rutas de urbanos de las colonias más alejadas, iluminar las colonias más vulnerables, aumentar los depósitos de basura mientras pasan a recolectarla con el obsoleto equipo que se compro a un sobre precio que nos dejara endeudados por un buen tiempo, pintar nuestras fachadas, no perder nuestra identidad de construcción.

Las fachadas lleven implícito el principal rasgo que nos caracteriza como es la teja de barro, no seguir inundándonos de edificios cosmopolitas como son las nuevas agencias de autos de forma y arquitectura, conservar la montaña pulmón de aire y hermoso clima, construir los puentes peatonales necesarios que urgen sobre la avenida de ingreso, pintar las luminarias, y semáforos, podar todos nuestros camellones y repararlos, en suma embellecer este maravilloso destino del cual vivimos.

Necesitamos pedir a la federación y al estado apoyos extraordinarios, y hacer alianzas con el sector empresarial y hotelero, con las cámaras y asociaciones todos somos una familia, pero hasta hoy dispersa por falta de liderazgos, debemos decir al presidente de la república que necesitamos rehabilitar nuestro suelo que esta despedazado, que necesitamos de nuevos atractivos para el turista que cada vez es mayor como por ejemplo; la construcción de un teleférico en la montaña, vehículos eléctricos urbanos que crucen la ciudad con el mismo boleto siendo retorno hasta el estadio municipal de los actuales camiones.

Necesitamos un taxi marítimo que corra desde Nayarit hasta Mismaloya, para desahogar la única avenida que tenemos, en suma necesitamos de gente inteligente que gobierne y no solo sonría, necesitamos gente con capacidad y necesidad de cambiar las cosas, y si no hay ese talento que sean honestos y renuncien que eso sería lo ultimo pues los 1400 millones de presupuesto que tiene el ayuntamiento les causa el placer de no ceder ni conceder y si hace que se pierde el piso y la humildad de gobernar.

Ante todo lo anteriormente dicho haremos y propondremos lo propio por la grandeza de Vallarta 2018 está a la vuelta de la esquina lo más importante la gente ya despertó, y no bastara un saco de cemento mas, será bien recibido lo que no sabemos si se pagara con el voto.

Creo que no será así.