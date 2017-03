La concha del zángano

Por: Ramón García

. Como abejas a la miel, el ataque a los dineros públicos es la constante y tal pareciera que quien prueba de esas mieles ya no puede prescindir de tal suculencia.

.- Adictivas son las dietas que se dan en los puestos de servicio público, que tan peladamente se pelean por ello, mientras el país retrocede y busca a los infames mesías que con discursos hipócritas y de ficción se llevan el aplauso reverberante de quienes no entienden ni una pizca de las razones políticas e intereses que se mueven en torno al poder.

Los presidenciables utilizan todos los medios para promocionarse desviando los recursos públicos y también muchos recursos “privados” de extraña procedencia, es decir el mantenerse en el poder es la meta, el servicio público se denigra al máximo cuando las dependencias de gobierno manejan los recursos como “apoyos”; cuando el país, los mexicanos no requerimos de apoyos, los que se requiere es la decencia de los políticos, se requiere anular la corrupción que impera en todo el sistema político mexicano.

El INE como ahora le llaman a lo que fue el IFE dejo de ser una instancia legal ciudadana para convertirse de nuevo en una herramienta del gobierno y mafia del gobierno para manejar números económicos y manipular una supuesta democracia que NUNCA ha existido, por lo que quien confía en ellos lo único que hace es seguir patrocinando un sistema político corrupto.

Afirmo que ninguno de los candidatos que en base al sistema político mexicano pretenda llegar al poder podrá cambiar sustancialmente la corrupción anidada en cada uno de los rincones del país, eso solo lo puede cambiar el pueblo mexicano y no es votando, es ejerciendo el poder para depurar todo el entramado político corrupto que no permite el avance del país.

Ni el PAN, PRI, PRD, MORENA ni sus partidos “satélites” han logrado hacer que el electorado tengan más confianza en que la cosas pueden cambiar, sus “meritos” para llegar al poder son exactamente los mismos que han tenido quienes han asaltado al país y que llevan en su espalda un costal de impunidad que lastima gravemente la confianza de quienes no tienen más voz que cuando son utilizados en su pantomima de “elecciones”.

Han llegado a limites increíbles al defender sus fechorías agrediendo a quienes los ponen en evidencia, incluso se regodean y carcajean de las acusaciones en vez de preocuparse u ocuparse en limpiar sus acciones, en muchos otros países por menos de una de tantas acusaciones graves que se hacen en México; los funcionarios se ven obligados a renunciar a sus puestos, en México el gobierno los premia.

No ha llegado pues el momento de la justicia social, ni aun que gane el PEJE, porque llegaría al poder precisamente por la falta de justicia social y tomaría un “liderazgo” con falta de un apoyo del congreso de la unión que es exclusiva propiedad de los mafiosos del poder, ellos no le permitirán en absoluto que cumpla ni una sola de sus promesas, es por eso que si hoy los pejezombies atacan tan fieramente a la prensa que no les favorece; lo hacen porque de alguna manera se dan cuenta que no las tienen todas de su lado, ni todos queremos lo mismo, ni pensamos lo mismo, Y NO NOS TRAGAMOS LO MISMO!!

Hasta la próxima, manque usted… no lo quiera!!

Saludos, quejas y mentadas a: saboravallarta@hotmail.com