La campaña electoral desde el gobierno federal

Por: Ramón García

. El Gobierno Federal y el PRI buscan “enderezar el barco” al ver disminuida la confianza del electorado además de la mala “percepción” que se tiene de los servicios públicos, aunado a la baja aceptación que tiene Enrique Peña Nieto.

.- El día de hoy los medios de comunicación nos llevamos una “sorpresita” al ser agregados en un “Grupo de Whatsapp” por la coordinación de prensa de la policía federal, y digo sorpresa porque desde hace 7 años se nos cerró la puerta para tener contacto y buscar información oficial de los quehaceres de la policía federal, si de casualidad nos llegaba un boletín o se “filtraba” información nos deberíamos dar por bien servidos, tal parece que la apertura llego cuando el agua les llego al pescuezo, ahora buscan a la prensa para redirigir el rumbo que perdieron cuando se convirtieron en entes que actuaron con opacidad y en privado.

También dio la sorpresa José Narro Robles el secretario de Salud Federal; quien precisó el día de ayer que tienen como propósito fundamental el aprovechar a cabalidad todos los recursos del país en materia médica, utilizarlos de manera ordenada, sistemática y convenida por las instituciones públicas y evitar que se vuelvan “ociosos”.

Esto a razón de que anunció que La Secretaría de Salud (Ssa), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) suscribieron un convenio de colaboración para dar servicio a la población en cualquier unidad médica, sin importar si tienen o no seguridad social.

Es una obviedad que el disgusto generalizado de la población que requiere de servicios médicos se encuentra con servicios no solo deficientes, si no que además no existen insumos para atenderse aún siendo derecho-habientes y pagando cuotas por el servicio médico, cosa que sucede en toda la república mexicana.

También es cierto que estas acciones obedecen a la búsqueda del gobierno por recuperar la confianza del electorado, quien desde ya exige verdaderos cambios en la políticas que tocan partes sensibles de la necesidades del pueblo.

Lo malo es que pisamos los tiempos electorales y no faltara un político que tome el poder en turno y prefiera darle otro “Vuelco” a la política de salud pública, por decir lo menos, estas decisiones “tan buenas” son también temporales, con toda seguridad saldrá Peña Nieto, Narro y cómplices a “cacaraquear el huevo” y seguramente también les crea sus movidas estratégicas con lo que algunos descreídos retomaran confianza en quienes manipulan al pueblo para mantenerse en el poder.

Cuantas más “sorpresas” nos tienen preparadas con razones meramente electoreras?

Hasta la próxima, manque usted… no lo quiera!!

