En Puerto Vallarta El IMSS Clínica #42 en manos de mercaderes de la salud

Por: Ramón García

. Inhumanos e indolentes los médicos del Seguro Social Puerto Vallarta

.- Para muchos lectores las quejas contra los servicios que presta el IMSS casi en cualquier parte de la República Mexicana son una constante y casos más; casos menos no deja de sorprender la desvergüenza que reina en las clínicas donde los médicos y directivos aparte de robarse los sueldos tienen chamba o inclusive son socios de clínicas privadas, donde por supuesto van a parar muchos de los pacientes mal atendidos en el seguro social.

Es pues, un maltrato a propósito para que a los derecho-habientes no les queden ganas de utilizar al Seguro Social y busquen la “alternativa” de los servicios médicos privados, donde también trabajan los médicos del Seguro Social (que casualidad).

Que si no hay insumos, que no hay presupuesto, que el médico está de vacaciones o que se les pega la gana atender o no, es la simpleza con la que ponen en riesgo la vida de los pacientes, que muchas de las veces no cuentan con recursos económicos para mandar al averno a los infames médicos del Seguro Social.

En Puerto Vallarta la “Mafia de los Galenos” tiene atesoradas las instalaciones del Seguro Social, donde no hay manera de hacerles entender que lo que no les duele a ellos si importa para los que por derecho deben ser atendidos.

Administrativos como: Marco Rodríguez quien funge como Director de la Clínica 42, se la pasa rascándose los webos valiéndole una rechingada si a los pacientes les urge o no.

O el jefe de cirugía: Efraín Vargas que a casos que deben atenderse prioritariamente los manda a casa con la intención de que los pacientes busquen la manera de ser atendidos en hospitales privados, se dan el desvergonzado lujo de proponer el hospital privado a los urgidos pacientes.

También el Sub Director Alfredo Zagal que adolece del exquisito gusto por las fiestas antes que atender sus labores en el Seguro Social, la gente le ruega por ser atendidos, pero como todo “medico preparado” ya tiene callo y aunque se retuerzan de dolor los atiende pura chingada.

Y para rematar: el médico responsable del hospital por las tardes, Jorge Valdivia quien solo atina a apoyar a los compañeros mercaderes de la salud, hace presencia y solo para dormir la mona mientras los quejidos y pujidos de los dolientes pacientes no cesan!!

Aquí el caso más reciente que deja atónitos a más de 100:

Sebastián Zavala

Una auténtica pesadilla lo vivido en el Hospital General de Zona no. 42 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde actualmente “atienden” a mi padre Alfonso Zavala Lara, de una ruptura de fémur ocurrida el pasado 22 de diciembre. Casi tres meses después de este penoso incidente, y luego de dos deficientes operaciones, tras casi matarlo de neumonía y posponer una y otra vez su operación, es la hora que sigue esperando su turno, por la venia de un cuasi “dios” en que se ha erigido el jefe de cirugía, Efraín Vargas, un médico carente de ética y humanidad, que hace esperar un promedio de 15 días a quien tiene la mala fortuna de necesitar atención por fractura de pierna, como ha sido en por lo menos cinco casos que he tenido oportunidad de presenciar en estos casi tres meses de acompañar a mi padre en esta agonía. Mañana martes 21 de marzo esperamos que Vargas y el director del hospital, Marco Rodríguez, se apiaden de Alfonso Zavala, de la cama 14, antes de que muera, pero sea cual fuere el resultado de esta triste historia, me estoy dando a la tarea de recopilar denuncias como la presente, que será ampliada y publicada en contra de los médicos señalados, así como otros que mienten por costumbre: el subdirector Alfredo Zagal y el médico responsable del hospital por las tardes, Jorge Valdivia.

NOTA: Mi padre y mi madre son rehenes conscientes de estos médicos criminales, pero me pidieron hacer la denuncia presente y seguirla hasta sus últimas consecuencias, mismas que igualmente aceptan, con una valentía que me inspira…

Hasta la próxima, manque usted… no lo quiera!!

Saludos, quejas y mentadas a: saboravallarta@hotmail.com