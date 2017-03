Con sal y limón los churros

Por: Ramón García

. Arwendes de Puerto Vallarta

.- Después que la semana pasada (viernes) sucediera que la ex-directora de Prensa Municipal y reconocida reportera de la fuente policiaca en Puerto Vallarta; Verónica Díaz saliera en punto pedo de una reunión y tomara el volante de un vehículo oficial para dirigirse directamente al alcoholímetro, donde por influencias sería pasado por alto su estado etílico, no logro sortear a su paso el golpe con otro automóvil, por lo que el caso se volvió mas interesante al presentarse en su auxilio la súper-amiga Silvia Álvarez quien antes fungiera como su jefa directa en el departamento de Comunicación Social.

Su auxilio sin embargo no logró que el hecho quedara sin trascendencia, ahora Verónica Díaz quedo suspendida por 30 días de su cargo en la Secretaría General donde según funge como asistente, el caso ha ido mas allá cuando solo unos cuantos “atrevidos” compañebrios de los medios de comunicación dieron “fe” de los hechos escribiendo y aportando datos en sus medios y en las redes sociales, hay quien acusa dentro del gremio que “no se debe hacer leña del árbol caído” y que “perro no debe comer perro” para el caso, Verónica Díaz como “funcionaria” debería saber que no se debe exponer a sufrir esta clase de sucesos portándose pues; a la altura de su encargo, y claro que tiene derecho a hacer “de su vida un papalote” pero NO con recursos públicos y mucho menos echando mano de sus supuestas palancas o influyentísmos para salir libre de sus abusos.

Hay varios compañeros que tomaron partido por defenderle, porque es amiga o por lo que sea, pero es definitivo que siendo o no funcionaria cometió un error que es penalizado y existen leyes que no pueden pasar por alto sea quien seas, ya que además de tener derechos como ciudadano, también se tienen OBLIGACIONES, y al parecer Verónica Díaz no tiene el perfil para cuidar que su encargo en el gobierno no se vea manchado por actuaciones que dejan mucho que desear, por lo pronto esperemos que se someta a algún tipo de terapia para controlar el consumo del alcohol. (suerte con eso)

Entre otros desmanes…

Sube gas LP hasta un 48%

Los precios máximos del gas LP siguen escalando y, de diciembre de 2016 al 28 de febrero de 2017, el aumento tan solo en el estado de Guerrero fue de hasta 48 por ciento por litro.

Para los cilindros, el aumento por kilo, en ese mismo período, es de hasta 46 por ciento en dicho estado, según los precios más recientes publicados por la Comisión Reguladora de Energía.

Así, en diciembre de 2016 los guerrerenses pagaban 13.46 pesos por kilo de gas LP y a finales de febrero hasta 19.72 pesos.

A esta entidad le siguen por el aumento de precios máximos por kilo, Quintana Roo, con 40 por ciento más, Baja California Sur, con 38, y Jalisco, con 36.

En la CDMX el precio controlado del gas LP en 2016 era de 13.08 por kilogramo, mientras que a fines de febrero el máximo fue de 15.89 pesos.

A partir de 2017 dejó de existir un precio controlado de gas LP.

Pues no que los mexicanos somos muy dueños del petróleo y sus derivados? si pagamos más que los países que no tienen hidrocarburos!! (Yo lo escribí)

Millones de cuentas corren riesgo por vulnerabilidad en Whatsapp y Telegram

Whatsapp aseguró en su momento que las conversaciones no correrían ningún tipo de intervención y que nadie tendría acceso a ellas. Sin embargo, aparentemente a la aplicación de mensajería se le fue un detalle: Whatsapp Web.

Recientemente se anunció el hallazgo de una vulnerabilidad que podría afectar a Whatsapp y a Telegram en sus versiones Web, lo cual implicaría que la seguridad de millones de cuentas de usuarios se encuentra en riesgo.

Moraleja: cuando políticos y empresas te juren que algo malo no va a suceder… es porque sucederá!! (Yo lo escribí)

Procurador y diputados analizan delito de violencia política

Al analizar la tipificación del delito de violencia política con los diputados de la Comisión Legislativa de Seguridad Pública y Justicia, el procurador General de Justicia del Estado, Francisco José Murillo Ruiseco, expresó que el delito ya está contemplado en la Ley General de Delitos Electorales, por lo que estimó que se estaría legislando sobre un delito que ya existe.

En la reunión de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Justicia se tuvo la asistencia del procurador de Justicia del Estado, Francisco Murillo Ruiseco, ya que en la última sesión de trabajo que se había tenido, se acordó que se solicitaría la opinión del funcionario respecto de la tipificación del delito de violencia política, para que se pueda incluir en el Código Penal del Estado.

Al parecer continúan las leyes a modo para proteger políticos corruptos, ya que ellos no toman en cuenta que la violencia la ejercen los políticos en contra de la sociedad con sus abusos… (Yo lo escribí)

‘Despilfarro’, presupuesto de Trump para muro: demócratas

Los peores presagios comienzan a confirmarse. El Gobierno de Donald Trump ha presentado su primer borrador para los Presupuestos de 2018, que incluye recortes masivos en ciencia. Tal y como informa The Washington Post, el Ejecutivo pretende reducir la inversión de la Agencia de Protección Ambiental (-31%), el Departamento de Agricultura (-21%), el Departamento de Salud y Servicios Humanos (-18%), el Departamento de Energía (-6%) e incluso la NASA (-1%). El documento, con el título América First: A Budget Blueprint to Make America Great Again, incluye importantes aumentos del gasto militar estadounidense (+9%) y de la seguridad nacional (+7%).

Directo a la guerra con sus políticas!! (Yo lo escribí)

Brutal exhibición del autogobierno en penales

Los videos en los que se pone de manifiesto el cómo un grupo de reos del Penal del Topo Chico es humillado y agredido por otro, son una prueba clara de que no hay control de la autoridad al interior de ese centro penitenciario, dijeron hoy Diputados locales.

Tláloc Cantú, presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad del Congreso local, dijo que esos hechos son lamentables y preocupa que se registren y que los reos cuenten con celulares para grabar esas imágenes.

Claro, de no ser por esos celulares no se pondría en evidencia el corrupto sistema de “justicia Penal” y a sus des administradores… (Yo lo escribí)

Rusia niega participación en hackeo a Yahoo

Dos agentes de inteligencia y dos hackers rusos fueron acusados de un masivo robo de datos de Yahoo que afectó a por lo menos 500 millones de usuarios, informó el miércoles el Departamento de Justicia.

Sí, Rusia siempre inocente… (Yo lo escribí)

Hasta la proxima, manque usted… no lo quiera!!

Saludos, quejas y mentadas a: saboravallarta@hotmail.com