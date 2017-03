Colmillo de león o cola de burro?

Por: Ramón García

. Por eso estamos como estamos…

.- De los más graves problemas de la Educación en México es que no te enseñan a desarrollar desde temprana edad la capacidad de análisis, te obligan a memorizar sin entender lo que memorizas, no existe un estudio aplicado pera determinar las aptitudes de cada alumno y te tratan exactamente igual que el burro que no hace nada porque no le gusta ir a clases.

Esto es determinante, repercute directamente en nuestras acciones cuando el creer que por tener un titulo desarrollaste tu intelecto, cuanto más pagaste en exámenes extraordinarios las materias que forzosamente tuviste que ver como indispensables para ver en tus manos un titulo que no certifica más que el tramite, sin garantizar un futuro mejor para el país.

Así se llega a ser licenciado, hechos para ser obreros, serviles a los intereses extranjeros, para regalar nuestra patria en pedazos por unos cuantos billetes, pero muy orgullosos de haberse “quemado las pestañas” “estudiando”.

Ahora hay quien se pregunta, porque tenemos esa clase política, porque tenemos estos servidores públicos, porque siempre estamos esperando a que salgan héroes de la nada para resolvernos todos nuestros problemas??

Por eso, por la porquería de educación que el sistema político mexicano nos da, porque pagamos con nuestros impuestos una “educación” para ser cola de burro y no colmillo de león; porque nos imponen un sistema de salud pública que por más que paguemos no se da abasto, está hecha para mantenernos jodidos, rezando por no enfermarnos para no ser presa de las mafias de mercaderes de la “salud”, gente insensible que sirve a las empresas farmacéuticas donde cada receta es una comisión económica para quien la expide, sea doctor público o privado.

Mantenernos enfermos es un gran negocio, mejoralitos pues ni te mueres ni estas bien… es la consigna de un sistema político afín a los intereses de las grandes corporaciones que a base de explotar al pueblo se enriquecen y se aseguran de mantener sus cotos de poder político, económico y social.

Es el error más grave de cualquier ciudadano, creer que la sola educación “académica” forja hombres y mujeres con inteligencia para hacer cambiar nuestro mundo, la principal educación está en casa, esa es la verdad, lo que eres y haces en casa puede hacer la diferencia de lo que haces en la calle como ciudadano.

Es hora de dejar de aplaudir como foca todas la pendejadas que el gobierno nos hace creer que es lo mejor que nos ha pasado, ni tan creídos ni tan escépticos, encontremos el balance y equilibrio para no seguir siendo derrotados por las infames políticas de la tan desvergonzada clase política.

Hasta la próxima, manque usted… no lo quiera!!

Saludos, quejas y mentadas de mother a: saboravallarta@hotmail.com