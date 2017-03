Believe or not believe

Por: Ramón García

. Esa es la cuestión, cuando las palabras no corresponden a las acciones y vemos las violentas convulsiones que se presentan en la sociedad que además de fragmentada está enfrentada al no lograr convenir ni en ideas ni en convicciones.

.- Porque la convicción se ha utilizado para favorecer a sujetos o ideas que muchas veces ni son trasparentes y por más filtros que se intenten aplicar para discernir entre las diferencias se ve siempre lo mismo, detalles opacos que encubren cualquier verdad.

Así está el panorama político mexicano; “ni a cual irle” decimos muchos cuando la intolerancia se encuentra en todos los ámbitos, los políticos la aplican azuzando a los seguidores que enfermizamente trollean y se mentalizan que todo lo que no parezca propio no solo es ajeno si no que se atribuye a lo nefasto.

El gobierno y partidos políticos que invitan a la unidad nacional son los principales promotores por una sociedad dividida que no pueda responder a los destrozos que se generan desde la misma clase política.

En estos días si no le vas al peje es porque eres un “peña-bot” y se te ataca con la fiereza de una leona defendiendo a su cachorro, y estamos mal; porque tenemos más de 10 sexenios que quien gana la primera magistratura no recibe en votación ni con el 50%, mientras los votantes fragmentados deberán sufrir cada sexenio el gobierno de alguien que no alcanza la legitimidad de la mayoría del electorado.

Es decir, son demasiados partidos políticos, aun contando los partidos satélites que a conveniencia se proclaman como de izquierda, o derecha, o de centro, o animalistas o alguna otra supuesta ideología; son también demasiados “políticos” hambrientos de poder que al no alcanzar los mínimos objetivos en un partido chapulinean al otro dejando heridas por cualquier lugar sin detenerse a pensar en el daño que se le está ocasionando al país dividiendo a la sociedad y enfrentándola para al final pagarles con resultados corruptos.

Todos son únicos y mejores, todos creen llevar la verdad en su discurso, pero una gran mayoría se sirven del sistema para llevar agua a su molino, poco importan los intereses sociales cuando el hambre de poder mantiene en un desequilibrio a la nación.

Es urgente que los ciudadanos antes que tatuarse un color, ideología, o partido político hagan un llamado a la conciencia y tolerancia, imponga sus condiciones antes de radicalizarse en posturas que ni siquiera son propias si no adoptadas.

Es importante dejar de divinizar a personajes que son tan humanos e imperfectos como cualquiera, el cambio esta primero en cambiar nuestro comportamiento para con los políticos y para con la sociedad de la que formamos parte.

Es indispensable comenzar a creer, pero en nosotros mismos como ciudadanos, para que los políticos paren de abusar, para que la ley no sea una herramienta de castigo y si sean las reglas para mantener orden y progreso en nuestro país.

Debemos dejar de pagar el pato por las tranzas de los gobiernos, no hay de otra!!

Hasta la próxima, manque usted… no lo quiera!!

Saludos, quejas y mentadas a: saboravallarta@hotmail.com