Por Nuestra Propia Identidad

Por: Roberto Almaguer Vega

“La democracia es el proceso que garantiza que no seamos gobernados mejor de lo que merecemos”. –George Bernard Shaw.

.- En estos días, en los que el distractor Trump está a todo lo que da, se han levantado muchas y muy bien intencionadas voces en el sentido de volver los ojos a lo nuestro y dejar de consumir productos gringos. Eso de entrada suena muy bien, pero a la hora de analizarlo en detalle surgen algunos puntos finos a considerar.

1) México es, mayormente, un productor de materias primas; exportamos petróleo, plata, aguacates, tequila, frutas y legumbres. E importamos productos manufacturados: computadoras, automóviles, refrigeradores, pantallas, etc. Esa es una condición estructural y no podrá ser cambiada a base de buena voluntad o de patriótico orgullo.

2) México es uno de los diez países más visitados por turistas del mundo; junto con el petróleo y las remesas, el turismo es una de las principales fuentes de ingresos a nuestro país, y los turistas estadounidenses constituyen el 80% de nuestros visitantes extranjeros; si, por aplicar la ley del ojo por ojo, diente por diente, impusiéramos una visa a los turistas, como muchos han sugerido, desalentaríamos ese flujo de ingresos y los recursos recaudados por la visa serían administrados por el gobierno federal que, como hemos visto, no es en absoluto garantía de honradez a la hora de manejar dinero.

3) Si por ejemplo el día de mañana ya no vamos a Starbucks o a Burger King, y éstos quiebran, los más inmediatamente dañados serían los empleados mexicanos que de ahí se sostienen o sostienen a sus familias; además de que muchas de estas franquicias están en manos de compatriotas. Seamos realistas: en un mundo tan globalizado e interconectado, las apariencias engañan. ¿Usted cree que tomándose una cerveza Corona está consumiendo lo que el país produce? Pues sólo parcialmente, porque la marca ya no pertenece a mexicanos. Claro que a México le vendría muy bien diversificar pero ello más bien obedecería a acciones gubernamentales razonadas y a una mejora en la educación.

Si realmente queremos hacer algo profundo por rescatar nuestra dignidad y soberanía ¿por qué no empezamos por revisar a profundidad el sistema político mexicano? Ese sí es una burda copia del que EU adoptó en el siglo XVIII. Hasta el nombrecito de nuestro país, Estados Unidos Mexicanos, fue una triste imitación de lo que hicieron los vecinos del norte; el sistema presidencial, con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial fue una calca del sistema de pesos y contrapesos (checks and balances) que los EU instituyeron para contrarrestar el absolutismo de las monarquías. No sé si allá funcione como debería, pero aquí no. También el sistema de elecciones, que muestra haber dado de sí, debería ser revisado con detenimiento, pues ha permitido que tanto en México como en EU sean los peores hombres quienes llegan al poder, en medio de dudas, cuestionamientos e inestabilidad.

No caigamos en el garlito fácil de Trump. El señor es un nazi con visos sociópatas que ha contribuido a sacar lo peor de mucha gente. No dejemos que el pequeño trumpcito que llevamos dentro se apropie de nuestra conducta. Merecemos más. Y hay que recordar que el peor enemigo de nuestra nación no está allende el Bravo. Está aquí, en el corazón del sistema político mexicano.