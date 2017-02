El peligroso fanatismo político

Por: Ramón García

.- Al llegar al umbral de la próxima temporada electoral 2018; en México la explotación de los discursos populistas van en aumento, se exagera y radicalizan las posturas de quienes por defender causas “políticas” se olvidan que no se puede meter la mano al fuego por nadie que pretenda llegar al poder con el mismo sistema corrupto del que se han servido los más reconocidos políticos del sistema.

Platicando con un candidato independiente por la presidencia de México; que en próximas fechas se dará a conocer; sobre mi opinión de las candidaturas independientes le exprese que dichas candidaturas son una gran oportunidad para que los mexicanos con verdadero talento y vocación de servicio lleguen al poder, muy a pesar del abuso que hasta el momento han cometido quienes ya lograron conseguir su objetivo, como el tal “Layín” en San Blas o el “Bronco” en Nuevo León y el “Ponchis” en Morelia Michoacán quienes de independientes no tienen nada ya que fueron promovidos por las cúpulas de partidos que de ninguna manera iban a permitirse perder privilegios por no apoyar a los supuestos “independientes”.

Los Pejezombies atacan

El más feo caso de quienes creen que atacando fieramente a quienes NO comulgan con las ideas pejelagartistas, que les remientan la madre, que acusan de pendejos e hijos de la rechingada, es más que censurable, así no van a convencer a nadie de votar por el peje, el ataque radical y visceral no es la forma en la que quienes no están convencidos por el peje pueden voltear detenidamente a mirar y tratar de entender de que se tratan los discursos pejistas.

Se comportan pues como viles borregos cegados y sin más capacidad de análisis, acostumbrados a ser liderados por mentirosos y hocicones no atinan más que comportarse igual o peor que el mismo peje, el peje que es un ente nacido del mismo sistema político corrupto, que con sus promesas y propuestas irreales no abona a mejorar ni la política ni el entorno social.

Que si tiene posibilidades de ganar el peje? SI

Que si será bueno para México que gane el peje? NO!!

Porque su radicalismo que ni siquiera es de izquierda como muchos alegan, solo atiende los intereses de los empresarios quienes le animan desde ya y no solo anímicamente si no económicamente para que siga llevando a la borregada por el camino del “cambio verdadero” ese cambio fundamentado únicamente en una verborrea que no reconoce los compromisos que nuestro país ha adquirido con la comunidad financiera internacional, esos compromisos que NO se pueden romper solo porque llegue el peje al poder y que solo pondrían en riesgo la operatividad política, social y económica del país.

Verbo pal borrego

No basta pues saciar el hambre de buenos discursos de los que chapulinean de partido en partido siempre en busca de la oportunidad de zanganear en el gobierno, no basta saciar el morbo de quienes de política no saben absolutamente nada y se creen las tremendas mentiras de un Peje emocionado por las encuestas.

Nuestro país requiere de una profunda reforma POLITICA que considere más el interés social que el político, que disminuya el gasto público en un 500% de ese acumulado feroz en que los gobiernos tienen al pueblo sometidos a graves impuestos, el gobierno debe dejar de ser una fábrica de zánganos, fabrica de huesos para perros rabiosos que no trabajan.

Se tiene que disminuir la cantidad de congresistas y por ende el presupuesto para mantener comisiones y bancadas, disminuir notablemente la cantidad de personas que bajo títulos como “asesores” inundan las instalaciones de gobierno haciendo absolutamente nada, solo robando al pueblo.

Este 2018 no pinta nada bien !! Seguimos teniendo un tremendo problema que no se va a resolver votando por NINGUN candidato, y claro; por ningún partido…

Hasta la próxima, manque usted… no lo quiera!!

Saludos, quejas y mentadas a: saboravallarta@hotmail.com