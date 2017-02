Oportunistas, Fanáticos, Borregos, Pejebots y Pejezombies

Por: Ramón García

.- Fue hace mas de 4 años que Andrés Manuel López Obrador visitó Puerto Vallarta para presentarse en un mitin en la plaza de El Pitillal, antes que el llegaron más de 12 camiones de acarreados de pueblos circunvecinos, fueron pocos pobladores de Vallarta los que asistieron, el semi-lleno de la plaza se dio por la importante llegada de los acarreados.

Tuve la oportunidad de transmitir en vivo vía radio y tv online el evento acompañado del Compañero Ramón Frías Frías, fuimos invitados a darle cobertura especial en el estrado, Andrés Manuel; (mejor conocido como “El Peje”) ya tenía el gusto de conocerme y hasta de hablar conmigo por teléfono, y no desaprovecho el mitin para hacer un casi grosero reconocimiento a mi persona como “El mejor periodista de Puerto Vallarta” para disgusto de otro montón de compañeros que desde abajo escucharon tal “ofensa”… jajaja quien se coló al estrado fue Susana Carreño que en ese tiempo era la mandamás de la “Explosiva” y a quien el peje ya tenía el disgusto de conocer y no le agrado que se encontrara también en el estrado.

El mitin termino en menos de 2 horas no sin antes darnos una entrevista exclusiva para www.saboravallarta.com.mx en la cual se “inter-metió” (sin ser invitada) Susana Carreño; el peje no le hizo caso a sus preguntas relacionadas con Marcelo Ebrard y sus mitotes de aquel tiempo.

En lo personal no me gusto que me “galardonara” en su mitin, pues en una plática que tuve con el días antes le dije claramente que su onda no me latía, que lo consideraba parte del mismo sistema del cual “reniega” pero se aferra, a lo que me contesto que a él si le latía mi forma de hacer periodismo “clara y honesta”… en fin; cosas que pasan.

Los oportunistas

Hoy muchos de los que también hacían menos al Peje ahora se alzan con la bandera Morenista, cuando se convirtieron en traidores de sus partidos y solo están buscando una oportunidad para continuar sus “carreras políticas”, y para que les crean se convierten en férreos fanáticos, aborregados radicales que atacan cual perro de caza a quien pretenda “hablar mal” del peje.

Los Pejebots

Lo interesante es que practicas que según detestan del Pan o del Pri ahora los pejistas las llevan a cabo en redes sociales, como compartir noticias falsas que agreden a todo aquel que no guste de los ideales pejistas, ya existen “Pejebots” que se dedican a rastrear contenidos que puedan ser o perecer afines a la campaña del peje, y contenidos que sirvan para intimidar o agredir a quienes No quieren al peje ni como candidato y mucho menos como presidente.

Los Pejezombies

Los buscadores de hueso ya se convirtieron al clan de los Pejezombies, y atacan con rudeza y malicia a todo lo que no les parece, incluyendo a periodistas a quienes NOS acusan de “chayoteros” o “maiceados” aunque no les conste lo hacen con el fin de poner “precedentes” o señalar indiscriminadamente a quien no les conviene que escriban “en contra” de AMLO.

Los fanáticos aborregados

El bajo nivel se nota y no abona en nada productivo entre quienes se inclinan por rellenar de la “ideología” pejista los muros de las redes sociales, sin importar clase ni condición social, sin son profesionistas o no; el radicalismo y el insulto prevalecen entre los seguidores del peje.

Las preguntas son:

¿En el caso de que el peje gane la Presidencia de la República, así es como gobernaran?

¿Con insultos, con intolerancia, con radicalismo?

¿Convertirán en otro Venezuela a México?

¿Aman tanto al peje que si se auto designa REY de México le permitirían apropiarse de un país que no soporta mas engreídos del sistema?

Esta para pensarse!!

Hasta la próxima, manque usted… no lo quiera!!

Saludos, quejas y mentadas de menta a: saboravallarta@hotmail.com