OJO POLÍTICO

Por: Ramón Frías Frías

.- Como para que los suspirantes a la Presidencia para competir en el 2018 pongan sus barbas a remojar y analicen lo que les espera con el siguiente supremo gobierno, tenemos el ejemplo del presidente de Estados Unidos, Donald John, quien dijo les ganará a los periodistas, como ya lo hizo en la interna republicana y luego para llegar a la Presidencia.

“A pesar de todas sus mentiras, de sus tergiversaciones y sus falsas historias, no pudieron derrotarnos en las primarias y no pudieron derrotarnos en las elecciones”, dijo Trump ante unos 9.000 seguidores en un mitin en el hangar del aeropuerto internacional de Orlando-Melbourne.

Fueron su blanco el New York Times o la CNN, son “el enemigo del pueblo estadounidense”, conforme a la calificación presentada por Trump para los medios, consentidos antaño por presidentes.

Cualquier parecido con políticos mexicanos será mera coincidencia: “La prensa deshonesta simplemente no quiere informar de la verdad. Han dicho que estamos equivocados ya durante dos años. No lo entienden. Pero están empezando a entenderlo. Eso puedo decíroslo”, comentó.

“Thomas Jefferson, Andrew Jackson y Abraham Lincoln, y muchos de nuestros más grandes presidentes lucharon con los medios y les llamaron la atención frecuentemente sobre sus mentiras”, sostuvo.

Poco antes del mitin, trascendió un extracto de entrevista en la que el senador y excandidato presidencial republicano John McCain afirmó que “los dictadores empiezan reprimiendo a la prensa”, en reacción al polémico mensaje de Twitter de Trump.

“Si quieres preservar la democracia como la conocemos, tienes que tener una prensa libre y, muchas veces, adversaria. Y sin ella, me temo que perderíamos muchas de las libertades individuales con el tiempo. Así es como empiezan los dictadores”, afirmó el senador en un extracto de una entrevista con NBC que se emitirá completa mañana.

“Lo primero que hacen los dictadores es callar a la prensa. Y no estoy diciendo que el presidente Trump está intentando ser un dictador, solo digo que necesitamos aprender las lecciones de la historia”, agregó el legislador, una de las voces republicanas más críticas con el Gobierno Trump.

“Los medios con NOTICIAS FALSAS (los fallidos The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) no son mi enemigo, son el enemigo del pueblo estadounidense”, escribió el presidente.

Los ataques de Trump a los medios más prestigiosos de Estados Unidos vienen ya desde su campaña electoral, en la que pudo verse a sus seguidores, lanzado insultos a los periodistas que cubrían sus mítines.

En otro mensaje de Twitter, Trump volvió a pedir a los ciudadanos que no crean a los grandes medios, a los que volvió a acusar de publicar “noticias falsas” sobre su Casa Blanca, que, a su juicio, funciona “muy bien”.

El jueves, en una larga y caótica rueda de prensa, Trump se enfrentó con varios periodistas y volvió a lanzar uno de sus frecuentes ataques a los medios.

“Muchos de los medios en Washington, junto con los de Nueva York y Los Ángeles en especial, no hablan para la gente, lo hacen para intereses especiales. La gente ya no les cree. Quizás yo tenga algo que ver en ello. No lo sé. Pero ya no les creen”, dijo.

Era apenas el preámbulo, porque el viernes, la Casa Blanca excluyó el acceso de algunos de los más prestigiados medios informativos de Estados Unidos, incluidos CNN, The New York Times, Los Ángeles Times y Político a una sesión informativa del portavoz presidencial Sean Spicer.

En contraste permitió la entrada a medios de orientación conservadora como Breitbart News, Fox, One América News y el diario The Washington Times, así como a las cadenas ABC, CBS, NBC, Bloomberg, Time y AP, sin embargo estos dos últimos declinaron la invitación en solidaridad con los medios excluidos.

“Lo que la Casa Blanca hizo fue seleccionar a los medios que querían para esta sesión informativa (…) medios que quizás la Casa Blanca siente son más favorables (…). Es desafortunado”, reportó la corresponsal de CNN en la Casa Blanca, Sarah Murray.

La cadena CNN provocó la molestia de la Casa Blanca cuando reportó el episodio de que Rusia tenía información comprometedora sobre Trump. Apenas este jueves reportó que la Casa Blanca pidió al FBI desmentir las historias de los contactos de los colaboradores de Trump con Rusia.

La sesión informativa informal, conocida como “gaggle”, sustituyó al encuentro formal regular del portavoz presidencial con los medios, conocido como “briefing”, donde se permita la entrada a reporteros, camarógrafos y fotógrafos al cupo de la sala de prensa James A. Brady.

“Estamos protestando enérgicamente la manera en que se manejó este ´gaggle´ por parte de la Casa Blanca”, señaló el presidente de la Asociación de Corresponsales de Prensa de la Casa Blanca, Jeff Mason, corresponsal de la agencia británica Reuters.

“No estoy en contra de los medios. No estoy en contra de la prensa. No me importan los malos reportajes si me los merezco (…), pero estoy en contra de las noticias falsas (…) estoy en contra de las personas que inventan historias y fuentes”, dijo Trump.

CNN calificó esas acciones como “payasadas”, The New York Times como “una última rabieta” y Los Ángeles Times alertó que la nueva administración “acaba de colocar una cuerda de terciopelo con los medios de comunicación”.

“Prohibir a ciertas organizaciones de noticias el acceso a una reunión informativa -algo que ninguna administración de ninguno de los dos partidos ha hecho jamás- provocó la última rabieta”, escribió The New York Times, uno de los más importantes diarios en Estados Unidos, en uno de sus editoriales.

“Ayudantes inexpertos del Sr. Trump, sin embargo, parecen demasiado asustados para discutir con su volátil jefe. La hipocresía del Spicer se produjo después de otro rumor salvaje contra medios de comunicación por el Sr. Trump”, puntualizó el periódico.

El diario anotó que Trump, “en una aparición en la Conferencia de Acción Política Conservadora el viernes, acusó de nuevo a periodistas de mentir y fabricar historias – incluyendo historias que miembros de su propia administración ayudaron a difundir”.

El diario Los Ángeles Times, el más importante en el oeste del país, advirtió que la oficina de prensa de Trump en la Casa Blanca “acaba de poner una cuerda de terciopelo delante de los medios de comunicación”.

“Trump ha adoptado algunas nociones alarmantemente autoritarias de la Presidencia en los últimos dos años, y castigar a las organizaciones que publican historias críticas al presidente cae directamente en esa categoría”, fustigó.

Por su parte, la cadena CNN calificó de “sorprendente” la decisión del secretario de prensa, y expresó que “a pesar de toda su fanfarronería, la Casa Blanca es una administración bajo asedio”.

“Frente a las numerosas declaraciones públicas del presidente, a conflictos de intereses financieros obvios y a lazos preocupantes con Rusia, la Casa Blanca ha decidido lanzar un ataque total contra las organizaciones noticiosas que informan confiablemente sobre las fábulas y las debilidades de la administración”, agregó.

