OJO POLÍTICO

Por: Ramón Frías Frías

• In movilidad

.- Cuando los políticos hablan de que “ahora sí va en serio”, siempre provocan hilaridad y los medios de comunicación más parecieran publicaciones de espectáculos que de información general, pero desgraciadamente con la obligación de emitir informaciones, aunque se trate de los políticos, tanto del gobierno como de suspirantes a los puestos de mandato.

Protagonistas de los asuntos de interés son también los sindicatos, como el de Avanzada, cuyos dirigentes insisten en la necesidad de incrementar las tarifas del transporte público, pero sin mejorar ni un ápice las características del servicio.

Piden tarifa emergente para que el transporte público no colapse. Armando Licea invitó a los diputados para que acudan a revisar las condiciones, como si hubiera algo para presumir y que vean sus chatarras, para que se den cuenta de la urgencia del aumento en la tarifa. Cínico.

Se quejan de todo lo que pide la Secretaría de Movilidad, pero sin recordar que desde siempre se han comprometido sin cumplir, a tener mejores operadores, pero como dijera Sor Juana, sois la misma razón de lo mismo que acusáis, con sus mugrosos choferes, sus chatarras rodantes y las pingües ganancias pero como los curas, puro pa´ca y nada pallá:

“Estamos solicitando al Congreso que de una vez por todas alguien haga algo en favor del tema de transporte público. El transporte público se va a colapsar porque ya no hay recursos para seguir prestando el servicio”, consideró Licea.

Para ellos la recuperación de la tarifa a siete pesos, no será suficiente para la voracidad de los empresarios del transporte público, porque el gasolinazo es una de las principales afectaciones al sector.

Fracasaron cuando nombraron personero a Enrique Alfaro, quien pretendía un subsidio para los camioneros, pero el gobierno del Estado se montó en su macho para beneficiar a los usuarios y en voz de Aristóteles, no se autorizará aumento al precio del pasaje con el modelo hombre camión.

La tarifa será incrementada hasta para quedar a nueve pesos con veinte centavos, pero solamente para los transportistas que se acojan al modelo ruta-empresa y que sea notable el mejoramiento del servicio.

Licea insiste en que en la implementación del esquema ruta-empresa, los verdaderos empresarios del transporte van a la quiebra, porque le falta lógica y la quiebra de los empresarios va a arrastrar a los operadores de los camiones.

La propuesta técnica para la tarifa de 9.20 pesos, fue presentada en una dictamen preliminar por el Instituto de Movilidad, para ser estudiada por los integrantes del Comité Técnico de Validación, el cual deberá votarse el tres de marzo próximo; esto para Guadalajara, en tanto que para Puerto Vallarta, se plantea tarifa de 10.32 pesos.

Los chatarrabuses deberán mantenerse en la tarifa actual, la cual quedará en calidad de engarrotada o congelada, en tanto que las tarifas mencionadas líneas antes, pero podrán aplicarse para los transportistas que adopten el modelo ruta-empresa.

En contraparte con las quejas de los de Avanzada, el Instituto concluye que al menos cuarenta por ciento de los usuarios, no tiene la posibilidad de pagar más de los siete pesos que actualmente cobran casi todas las rutas, por lo que deberán reforzarse los programas de transvales y bienevales.

Sin ser definitiva la propuesta, el análisis está ahora en manos del Comité Técnico de Validación de la Tarifa para la revisión, hacer las observaciones pertinentes, con fecha fatal para este 24 de febrero y el dictamen se votará como ya comentamos, el próximo tres de marzo; la minuta se enviará a la Secretaría de Movilidad, posteriormente a la Secretaría General de Gobierno para publicarse.

En los considerandos para la propuesta presentada, se toman en cuenta los pocos elementos de calidad de servicios, costos de administración empresarial, incremento al combustibles y los transbordos con un cincuenta por ciento de descuento en la zona metropolitana, por mencionar algunos.

Decíamos que causaría risa, de no tratarse de asuntos tan serios y con tanta afectación para los usuarios, y si quieren pueden reírse, pero dijo el gobernador que para el mes de mayor deberá estar implementado el modelo empresarial de transporte, cuando estén en circulación las primeras rutas que apliquen la nueva tarifa. Para Puerto Vallarta se había dicho que estaría operando antes del cuarto informe, pero todavía ni siquiera llegan las nuevas unidades.

Pero no solamente el transporte público resulta dolor de cabeza para las autoridades de Movilidad, porque tampoco pueden controlar a los motociclistas, que como moscas no sabemos para dónde van a dirigirse y automovilistas y peatones, sufrimos la forma en cómo violan todas las normas.

De repente se les antoja que van a aplicar infracciones y nos informan que “ahora sí”, van a meter en cintura a los tripulantes de los vehículos de dos ruedas. La semana pasada nos dijeron que habían aplicado 446 multas a motociclistas y se detuvieron a 29 vehículos por incumplir las normas de Movilidad.

Nada nuevo en los motivos para elaborar los folios, porque en estas causales se encuentran lo que vemos a diario, como es el no portar el casco protector; no respetar los carriles de circulación; no encender las luces todo el tiempo y no portar equipo de protección. De los chalecos reflejantes ni hablar.

Desde la llegada de Gudiño a la Semov desaparecieron a los agentes de crucero, pero ahora se instalan en algún crucero y piden lo que casi nadie trae: documentación de la moto y licencia del conductor; le piden a Base Palomar datos de algún antecedente y en caso afirmativo, se canalizan al Ministerio Público, lo cual en alguna ocasión sirve para detener a los motorratones.

Cuando circulamos por alguna avenida en la cual son de doble sentido, es común ver hasta tres o cuatro pasajeros en la moto; meterse a las vías rápidas o subterráneas y por la banqueta, además de invadir las ciclovías, como si las hubiesen construido para los tripulantes de motos.

Suavizaron la exigencia de traer impresa la matrícula de la placa, pero sí es obligatorio calzarse el chaleco reflejante, principalmente en horarios nocturnos, porque muchos accidentes ocurren porque los motociclistas no encienden las luces de su armatoste.

Nos leemos mañana.