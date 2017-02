OJO POLÍTICO

Por: Ramón Frías Frías

.- Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, sentencia el dicho de los abuelos, y puede aplicarse a lo sucedido en León, como preámbulo del incremento a las tarifas del transporte público en Jalisco.

En Puerto Vallarta los genios de las finanzas consideran que sería justo un incremento a la tarifa para llegar a los once pesos, pero todavía no llegan las unidades nuevas. Habían dicho que la ruta-empresa en Puerto Vallarta comenzaría a operar como tal antes del cuarto informe de Aristóteles, lo cual no sucedió.

A finales del año pasado, los regidores panistas del Ayuntamiento de León, apabullaron a los priístas, quienes se oponían al incremento a la tarifa, por lo cual les avisamos a nuestros lectores que si viajan a León, de placer o negocios, se preparen porque el choribús, sistema copiado por Emilio a los leoneses, cuesta ya 11 pesos.

La diferencia entre el sistema de León y el de Guadalajara y las ciudades medias de Jalisco, es que en ese lugar sí funciona el transporte y con un pago único, tanto en el llamado Optibús, como en las rutas alimentadoras. El operador del sistema es el propio ayuntamiento y es con todo, el único sistema de transporte de pasajeros que funciona en todo el país.

No se sabe si el prepago con tarjeta planeado para funcionar en la zona metropolitana y las ciudades importantes de Jalisco, pueda servir para tener algún descuento como sucede en León, donde cuesta once pesos por pago en efectivo, pero si llevan tarjeta de prepago, será de 9.50 pesos, con el descuento del cincuenta por ciento para estudiantes y discapacitados, así como para los adultos mayores. Allá si nos respetan.

Muy poco difundida fue la noticia de que llegó el dinerito para la implementación del Peribús, mientras a la calladita la Secretaría de Movilidad “certifica” las rutas para autorizarles que cobren los siete pesos, pero con los mismos energúmenos llamados choferes y un caos total en los derroteros.

Para quienes gustan del deporte extremo, no hace falta subirse a su automóvil. Basta con abordar un autobús de los urbanos, de cualquier ruta, para sufrir un susto en cada crucero, porque las unidades son conducidas por verdaderos gorilas, con perdón de los gorilas.

El Programa General de Transporte Público, documento elaborado por los genios de Aristóteles, detalla al referirse al deficiente servicio: “Actualmente, las grandes distancias que separan la vivienda de los centros de trabajo han hecho del espacio urbano un ente inaccesible, donde los viajes, tanto en transporte público como privado, son procesos azarosos debido a las grandes distancias que los habitantes recorren diariamente para llegar a sus lugares de trabajo o estudio y a las ineficientes condiciones para hacerlo”.

La propuesta de Peribús beneficiará a quienes viven en las afueras del municipio de Guadalajara, éste fue publicada el 5 de noviembre del año pasado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco.

En el escrito se reconoce la necesidad de esta larguísima ruta, con decenas de kilómetros en su derrotero y ahorraría al menos un pasaje a los usuarios, agrega el documento: “El actual sistema de transporte público en el AMG tiene serias deficiencias tales como la sobreposición de rutas y la saturación de las vías principales en ciertos puntos de la ciudad.

“La poca cobertura en las zonas habitacionales periféricas, las malas condiciones en las que se encuentran los vehículos del transporte colectivo, la poca certeza de la frecuencia de paso de los vehículos y el modelo hombre-camión que impide la modernización del servicio”, se lee en el documento oficial.

Desde la llegada de Aristóteles Sandoval Díaz al Gobierno del estado se planteó la creación de un sistema de Bus Rapid Transit (BRT) para la zona del periférico, similar al que ya se tiene en la Calzada Independencia con el Macrobús, igual a los sistemas del Transmilenio en Bogotá y el Optibús de León, o el Metrobús de la Ciudad de México.

“El proyecto consiste en la implementación de una ruta troncal tipo BRT, con modelo tronco-alimentador de integración cerrado, en un tramo de 41.5 km del circuito Perifé- rico en el Área Metropolitana de Guadalajara, con un sistema de alimentación de 11 rutas que articulan los desplazamiento desde y hacia el sur, norte y centro de la ciudad”, describe el programa oficial para el transporte público en Jalisco.

Hace pocas semanas llegó la noticia de que siempre sí hay dinero para el Peribús, porque el proyecto había sido congelado y cuando menos no podría realizarse en la presente administración que llegó a sus dos tercios.

“Es un proyecto de largo alcance, muy importante para la ciudad. Pensamos que se debe de hacer ese proyecto de Peribús. En esta administración por lo pronto se está haciendo un pedacito, dejar el estudio y ver si en años posteriores se puede avanzar algo más”, dijo en agosto de 2016 el titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), Héctor Pérez Partida.

Aunque el proyecto no está todavía claro respecto al inicio de las obras o su arranque, el director del instituto de Movilidad ya declaró que se realizará al menos para el 2018, todavía en la administración de Sandoval Díaz, sin que esto afecte al presupuesto etiquetado para el proyecto.

El gobierno estatal encabezado por Aristóteles, logró la aprobación para una inversión cercana a los 660 millones de pesos, provenientes del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), además del cochinito para el proyecto, que cuenta con mil 124 millones de pesos por parte del Gobierno del Estado y una inversión privada que ascendería a mil 544 millones de pesos.

“En la tercera semana de diciembre recibimos la notificación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de que el proyecto (de Peribús) ha sido autorizado y cuenta ya con el registro y un recurso a precios de 2016 de 660 millones de aportación federal”, detalló Mario Córdova España, director del Instituto de Movilidad.

La millonada alcanzará hasta para la publicidad del proyecto, dado que al hacer las cuentas totales, las estimaciones para la inversión total para el denominado Peribús, sería de tres mil 330 millones de pesos.

Para ello falta acordar entre el Ejecutivo Estatal y las secretarías para tomar la decisión, e implementar la primera etapa, porque de manera contraria, los fondos tendrían que regresar al origen y las cosas seguirían igual en cuanto a movilidad.

.