OJO POLÍTICO

Por: Ramón Frías Frías

• Que paguen los narcos

.- Peor que la ocurrencia de gravar las remesas de mexicanos residentes de los Estados Unidos, es la de hacer que México pague la construcción del tan mentado muro a través de sus narcos.

En los años ochentas cuando la PGR se llevó a la cárcel a Rafael Caro Quintero, circulaba una parodia, en la cual supuestamente el en ese tiempo más famoso narco, les decía que pagaba la deuda externa, de unos cien mil millones de dólares.

Seguramente eso lo recordó Luis Videgaray, el flamante y fallido secretario de Relaciones Exteriores, dice con optimismo que se mantienen las negociaciones con el nuevo presidente de los Estados Unidos John Trump y la ocurrencia le parece una buena señal.

Ante esto nos preguntamos si por fin sabremos adónde van a dar los fondos incautados a los narcos, porque hasta el momento no sabemos dónde quedó el clavelito, aunque cada tercer día nos informan que incautaron al narco miles de millones de dólares, cuyo destino es incierto. No se sabe a cuál alcancía fueron a parar o el bolsillo de quién.

Videgaray ve la buena señal en la modificación del discurso de Trump, pero no refiere cuál cambio, porque el presidente norteamericano da señales de chimoltrufio, porque como dice una cosa dice otra, pero sin dejar de insultar a México y los mexicanos.

Pero es tan agudo el conocimiento de Videgaray, que concluye en que la modificación que vio, significa que no hay una conclusión final y que el dinero podría ser tomado de los cárteles mexicanos, como si los narcos estuviesen dispuestos a aflojar, además que no detallan si pagarían los narcos presos o los que andan libres.

Sin embardo ya se les olvidó que la frontera tiene vallas desde gobiernos anteriores, entre otros el de Bush y el de Clinton, quienes ya construyeron más de mil kilómetros de cerca y si Obama no hizo muros, fue porque la aprobación del Senado gringo no pudo concretarse, porque no había el dinero suficiente.

Tan brutos los morenos como los carapálida, pero la versión dicha por Videgaray y reproducida por Televisa: “No es mala señal que la Casa Blanca comience a modificar su discurso sobre el pago del muro”, dijo Videgaray Caso, al ser cuestionado sobre el tema en entrevista con el noticiero de la empresa Televisa.

En sus declaraciones, Videgaray señaló que la entrevista telefónica entre los presidentes de México y Estados Unidos fue fructífera; sin embargo, indicó que los temas de comercio y migración serán abordados con mayor cuidado y análisis en los próximos días.

“El acuerdo de los presidentes fue que estaríamos volviendo a hablar ambos equipos esta misma semana, para seguir con los trabajos”, declaró el canciller, citado por Reuters. “No se rompió el diálogo, por ahora hablaremos por la vía telefónica, pero no descarto que en los próximos días tengamos reuniones con funcionarios de la administración” Trump.

Si antes la arrogancia de los gringos era insufrible, ahora al mando de Trump, no nos queda más que imaginar las amenazas a los chaparritos de México, sobre todo el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus, quien informó en entrevista con el programa Face The Nationa de la CBS, que no existina una conclusión final sobre las exigencias a que México pague el muro, revelando algunas otras medidas por las que el gobierno de Trump podría obtener los recursos para la construcción de la frontera física entre naciones.

“Puede ser a través de un impuesto sobre los bienes que viene a través de la frontera. Puede ser a través de una reforma fiscal y una fórmula de impuestos sobre importaciones y exportaciones y créditos. Podría ser sobre los cárteles de la droga. Y podría ser sobre las personas que vienen ilegalmente y pagan multas”, según nota de Milenio.

Sin embargo en las redes sociales la prole no está de acuerdo en lo dicho por el canciller mexicano y entre otros comentarios, dicen que no es posible este tipo de “declaraciones retrogradas”; lo que no se debe permitir es que se construya un muro, ya sea se pague o no, claro es su territorio y pueden hacer lo que quieran pero no es correcto este tipo de segregación.

Otro dice que Incluso el aceptar que lo pague el Narco, entonces en México usemos y etiquetemos el dinero del Narco para hacer escuelas, construir carreteras, pavimentar calles en las ciudades y alimentar a los niños y adultos mayores en calidad de abandono en las calles, etc.. Qué situación y declaraciones desafortunadas de nuestros políticos inocentes.

Digo que todo mundo en México ve lo del muro como algo nuevo, como si hubiese sido una idea de Trump y no como argumento de campaña para infundir miedo en el electorado gringo y opinan que el problema medular es la construcción del muro.

Uno más dice que era agraviante que esperaran que lo pagasen los mexicanos, pero mientras el grueso de la población se preocupa por el muro, los empresarios mexicanos están en su me vale madre lo del muro y lo de las remesas, porque lo único que les interesa es el comercio y les importa una chingada que nos regresen a los paisanos.

Para muchos y conforme a los comentarios en redes sociales, la apreciación de la ciudadanía es que a los narcos mexicanos los entregan con todo y bienes, porque nada se dijo por parte del supremo gobierno en México, lo que le incautaron al Chapo, como no sean pequeños envíos de droga y unos cuantos miles de dólares, como quien le quita un pelo al gato.

Los fiscales gringos dicen que le van a quitar al narco más conocido de la actualidad, unos 11 mil millones de dólares, cantidad que se supone es suficiente para la construcción de ese y otros cuantos muros, además de mandar las migajas anuales para apoyo de la frontera y en contra del narcotráfico.

Las odiosas comparaciones se dan también en Jalisco, donde muchos de los jalisquillos ya comparan el gobierno de Trump con el de Enrique Alfaro en Guadalajara, quien como dueño de la ciudad, hace y deshace a su antojo. Ya lo llaman en Trump Jalisquillo.

Nos leemos mañana.