El Nuevo Orden Mundial

Por: Heriberto Sánchez Ruiz

. Los analistas, sociólogos, politólogos, mercadologos, futurólogos, lideres estadistas del mundo, presagian un nuevo orden mundial cuyas aristas se transformaran en lo económico, y de lo que de esto emane.

.- Donde no será posible que el país considerado más importante del orbe como lo es EEUU, siga siendo quien marque la pauta del comportamiento social, ya que este adolece del poder económico para seguir siendo quien lleve el liderazgo, pues su deuda es la más grande en el orbe siendo su principal prestamista CHINA, Y ello aunado a la especulación que cada vez pareciera ser más fuerte de un acuerdo de los tres hombres más importante en la tierra, como lo es PUTIN de la URSS, papa FRANCISCO y TRUMP de los EEUU.

Se ha comprobado la intromisión de RUSIA a través de su mandatario ayudando al triunfo de un TRUMP que se cree es movido por la UNION SOVIETICA y EL papa FRANCISCO. Este cambio mundial será paulatino, sin importar que para lograrlo desaparezcan del mapa países llevándolos a la quiebra, e incluso si fuese necesario las muertes masivas de quienes se opongan a dicho cambio que pactado se encuentra ya.

Las declaraciones del portavoz TRUMP, son ordenadas y serán acatadas, esperando resultados sociales a corto plazo, como un muestreo de lo que podrá pasar en lo general y será nuestro País un conejillo de Indias para observar reacciones psicosociales de nuestro pueblo y cómo será la reacción mundial, que hasta el día de hoy es favorable para MEXICO pues se han añadido protestas contra TRUMP por un sin número de países que pensamos se mantendrían al margen y ello pudiese ser un factor de esperanza para que no sea tan drástico los cambios en el mundo, y la acción en contra de los 7 países donde supuestamente su radicalismo y fanatismo son capaces de realizar cualquier acto que lastime su raza como los Musulmanes.

Ante ello vemos una reacción virulenta para los grupos delincuenciales por parte y orden de TRUMP a MEXICO al grado de amenazar que si no podemos con el paquete tendremos que ser invadidos para culminar con exterminarlos, pues son estos grupos quienes articuladamente ostentan un armamento poderoso que haría mella para alcanzar tal fin, al margen del poder económico que estos ostentan.

Parece que MEXICO ya empezó a obedecer con una crueldad insospechada y virulenta por sus fuerzas armadas dando un implacable lección en NAYARIT a una célula del Narcotráfico, pues el dantesco cuadro que vimos solo se ve en películas HOLLYWOODENSES, nunca antes habíamos visto la rapidez de terminar con líderes de estos grupos, independiente a ello la extradición del CHAPO cabeza principal con una amplia información.

No obstante a esto, las redadas de nuestro connacionales de forma por demás inhumana, pues su traslado es de la peor forma de tratar a un ser racional, ya que este es encadenado o esposado de sus manos, sus pies, y de la cintura, cual si fuere el peor de los criminales si serlo, ya que es un compatriota que indignamente nuestro país no le dio la oportunidad de sobrevivir con dignidad y fue a buscar una oportunidad honesta en nuestro vecino país contribuyendo al dinamismo de su economía pero no es válido y separándolos de sus ya formadas familias dejándolos en una total indefensión de seguridad y sustentabilidad, pero no importa para este experimento mundial que se avecina.

Dicen los analistas que la peor de las pesadillas está por venir sino acatamos lo dispuesto por TRUMP, donde el poder judicial de dicha nación en pleno uso de sus facultades y de poder, pareciera que dirimirán jurisprudencialmente en contra del ejecutivo, pero no sabemos si al final del día a estos de les ordene dar para atrás al proyecto mundialista, pues se trata de abrir frentes a nivel mundial de una beligerancia que agote el dialogo para iniciar en lo que será la tercera guerra mundial certificada y justificada por el desorden previamente organizado por la conclave del poder mundial.

Será pues interesante ver y reflexionar de lo que irá fluyendo, pues ni una HILLARY CLINTON, con más de 2.5 millones de votos de diferencia y a su favor, ha defendido lo que probablemente fue una de las peores derrotas fraudulentas orquestadas por una orden del poder mundial, y el sepulcral silencio dice mucho más que mil palabras que escuchemos pidiendo justicia ha algo que no sucederá, ha si como el calentamiento global que ya existe y para ellos los poderosos solo es un acto mental.

Vaya que esto es lo más grave e irracional para entender que ya está dictado lo que viene y ante ello solo DIOS y la unidad mental de una espiritualidad en masa pudiese detener el cataclismo de este apocalíptico presente que estamos viviendo, y un futuro cambio de sentido de vivir con una nueva moneda, una nueva raza que raye en la perfección física y mental, y una nueva identidad, donde la riqueza distribuida por un triunvirato de poder.