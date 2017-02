De artífices a culpables

Por: Ramón García

. Una breve síntesis para rememorar a los desmemoriados

. Oportunistas al ataque

.- Corría el año 2011 cuando en Puerto Vallarta las calenturas electorales hacían hervir a los partidos políticos y a una enorme cantidad de suspirantes a una alcaldía que rebosante de deuda pública pareciera que no debería interesar a tantos.

El Pri ya tenía perdidos muchos puntos después de 3 administraciones con alto grado de corrupción y desfalcos a la comuna, el tan vanagloriado “líder moral” del Priismo Vallartense: Rafael Yerena Zambrano ya negociaba un “reset” al partido y poniendo a un candidato a modo (“Archi” Méndez) para perder por las “buena$$$” la elección.

En el Pan las cosas se calentaron más de lo normal cuando Humberto Muñoz Vargas gano la elección interna con solo 7 votos y fragmentando gravemente el partido con acusaciones de manipulación de la elección interna, muchos panistas que se sintieron agraviados se unieron a la causa del otro contendiente, el afamado y corrupto Ramón Guerrero Martínez “el Mochilas”.

Ahí comenzó la debacle que pondría a Puerto Vallarta en el ojo del huracán, entre los ahora ex- panistas que apoyaron el proyecto mochilista estaban: Héctor Gallegos de Santiago, Roberto Ascencio Castillo, Arturo Dávalos Peña (principalmente), quienes se llevaron a una gran cantidad de “Panistas de Sangre Azul” a engrosar la lista de borregos que dieron como resultado la participación electoral por medio de la “franquicia” Naranja; el Movimiento Ciudadano.

Mientras tanto en lo que quedó del PAN, Humberto Muñoz Vargas trepado en tremendo ladrillote no le daba crédito al “mochilas”, aseguraba que no era contrincante y ordenó a su equipo de campaña enfocarse en trabajar en contra del rival a modo: “El Archi”, más de un asesor le recomendó que no echara en saco roto lo que sucedía con los ex panistas que vistieron de naranja, pero la soberbia y prepotencia le gano al “Quemado” Muñoz…

Los artífices

Héctor Gallegos de Santiago, Roberto Ascencio Castillo y Arturo Dávalos Peña entre otros traidores panistas le hicieron un trabajo por demás increíble tomando en cuenta que en Puerto Vallarta NO existía el partido Movimiento Ciudadano y que solo existía una representación “oficial” a cargo de Tony “Mentiras” Joya, mismo que ha pasado por todos los partidos políticos habidos y por haber, por cierto; siempre zurrándola!!

El caso es que el “Trío Maravilla”: Gallegos, Dávalos y Ascencio lograron con el populismo copiado de las peores mañas priistas (que al PAN Vallarta le falta) hacer que las encuestas fueran posicionando al “Mochilas” como un virtual ganador desde por lo menos 2 meses antes de la elección municipal.

Ganaron!! con chapuza, o “como haiga sido” pero lograron enviar al PRI al segundo lugar y al PAN… AL TERCERO!!

La humillación fue bruta!! Y los que se alzaron con la elección comenzaron a actuar como virreyes, la ilegalidad comenzó desde el primer día, el mochilas hizo de los dineros públicos lo que quiso, no entrego cuentas, y quienes fueron los artífices de su triunfo electoral, pasaron a convertirse en LOS CULPABLES de hacer llegar a una RATOTA al poder municipal.

Por más que intentaron deslindarse de las acciones corruptas del “mochilas” el embarre fue parejo, Arturo Dávalos fue nombrado Director de “Desarrollo Social” desde donde comenzó de inmediato su campaña electoral con el automático desvío de recursos públicos.

Roberto Ascencio Castillo fue nombrado sindico del ayuntamiento; hizo lo que pudo pero su nombre quedo más que manchado al participar en algunas buenas y en otras muy malas acciones que comprometieron la estabilidad económica y política del ayuntamiento, por más que diga que no estuvo de acuerdo con El Mochilas, el no hizo lo correcto en su ejercicio…

Y Héctor Gallegos de Santiago que fue nombrado director de “participación ciudadana” en donde se peleó con propios y extraños para salir del hueso y regresar meses después como “Sub Oficial Mayor Administrativo” compartiendo Oficina con “Nacho” Guzmán.

El presente

Héctor Gallegos de Santiago y Roberto Ascencio Castillo “renunciaron” al Movimiento Ciudadano, pero inmediatamente se unieron a grupos afines que ya trabajaban en la eterna campaña de Andrés Manuel López Obrador y su partido MORENA, Gallegos con un colmillo mas afilado que el otro; poco a poco se ha apropiado de la “causa” y haciendo exactamente lo mismo que cuando la campaña del mochilas se abocó a recuperar la borregada “perdida” llevándolos al campo Morenista.

Desmemoriados

Ahora parecen haberse olvidado que si alguien fue CULPABLE de llevar a 2 RATOTAS al poder fueron ellos, y que para su sorpresa habemos quienes NO olvidamos que cuando alegaban tener “Sangre Azul” traicionaron a su partido, así como dicen haber traicionado al mismo mochilas y después a Arturo Dávalos!!

¿Entonces, en manos de quien esta “Morena” en Puerto Vallarta?

¿De unos especialistas en campañas políticas, pero que como políticos son unos fracasados?

¿Que acusan cual perro rabioso a la prensa que no les da buen crédito?

Solo para recordar !!

En las siguientes imágenes podemos recordar como Roberto Ascencio Castillo y su hija llevaron su prepotencia al límite; al mentarle la madre a periodistas críticos (entre ellos un servidor) y entonces les pregunto HOY a esos “acérrimos mcistas”:

¿Ahora son acérrimos Pejezombies?

¿Nos volverán a mentar la madre por criticar su fracaso como políticos?

¿Debemos volver a darles el beneficio de la duda?



Primera de 2 partes!!

Hasta la próxima, manque usted… no lo quiera!!

