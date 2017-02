Burros tocando la flauta

Por: Ramón García

. Acúsame de agorero

.- Recuerdo fielmente a la mayoría de quienes me acusaron de “Agorero” para quienes no saben el significado: El que anuncia o predice males o desgracias. “agoreras predicciones; anuncios agoreros; ave agorera; los agoreros le predijeron problemas en la cosecha”, es claro que quienes viven en el limbo de la abundancia (ajena) o son burguesitos que más que no creer NO quieren creer; pues un agorero es signo de mala onda o mentiroso, según ellos.

Donde les falla gravemente es al no permitir que su reducido criterio deje de analizar a profundidad una realidad aplastante, hace algunos años en México el gobierno federal aceptó que el combate al rezago del poder adquisitivo que genera una pobreza de más del 50% de los mexicanos, lo que nunca aceptó es que su combate a la pobreza es insuficiente, que los presupuestos en programas sociales electoreros no bastan, porque a profundidad el problema reside en la corrupción política, en el asalto y abuso del poder, en entregar la riqueza de la patria a manos extranjeras.

Entonces cuando acusan a alguien de “agorero” en realidad lo que están tratando de hacer es desvirtuar cualquier análisis político social o económico, no les conviene aceptar que las cosas marchan muy mal, que el sistema político mexicano es insostenible y que el pueblo ya no está para soportar tal abuso.

Tal vez pueden alegar que fue demasiado temprano que los agoreros como yo vaticinaran una debacle económica, política y social, yo podría decir que fue demasiado tarde, que debimos alzar la voz desde hace mucho, que los analistas políticos cooptados por el poder en turno se dedican a parafrasear tecnicismos que esconden verdades brutas, que intentar someter a los pocos preocupados por la situación a un estado catatónico que solo lleva a generar ideas obtusas.

El burro

Tenemos un presidente de la república que no sabe gobernar y que además es un títere de Carlos Salinas y de unos cuantos dueños permanentes del poder, tenemos un congreso de la unión de personajes manipulados por intereses políticos y no por intereses sociales, es decir los del pueblo; tenemos un poder judicial de burguesitos enquistados en el poder que cobran por respirar, por mover un dedo y por interpretar a la constitución política como se les pega su rechingada gana, ocasionando que la “justicia” solo aplique a los poderosos.

Los burros

Tenemos funcionarios públicos ambiciosos sin la menor vocación de servicio público, se sienten virreyes, creen haberse “quemado las pestañas” cosa que debiera ser suficiente para recibir mucho y estar “donde hay” para servirse con unas cucharotas gigantes de lo que NO es suyo.

Son demasiados BURROS tocando la flauta, demasiados ratas sin interés alguno real por darle un giro a la política y el servicio público, es demasiado tiempo y demasiadas mermas las que han generado al país, México no necesita virreyes, necesita un nuevo sistema que sea feroz atacando a la corrupción y que no sea ese combate administrado ni liderado por los mismos políticos en el poder.

Repartiendo culpas

Y si bien los políticos también son humanos; con supuestamente madre y padre, hijos y parientes, son ciudadanos pues de este cochino mundo, son producto de la educación que el mismo sistema político (jodido) que tenemos, es decir que se te enseña a ser un dependiente del que jerárquicamente este sobre ti, se te enseña a ser un lamewebos mientras no seas el jefe, se te enseña que cuando seas el jefe seas un hijo de la rechingada, porque te lo mereces, por tu “esfuerzo” por tu “tesón”, pero se nos olvida también que no todo en la vida es estudiar una carrera universitaria, debemos también encender el “switch” cerebral y ocuparnos de nuestra responsabilidad civil de estar informados y de participar en la política, ya nos queda claro que no podemos dejar solos a los nenes que llegan a saborear las “mieles del poder”.

La pseudo prensa chayotera

El descredito social llega a darle un duro golpe a los medios de comunicación y periodistas, esos que en su mayoría tuvieron la oportunidad de ser alguien pero se limitaron a recibir dinerito por hablar bonito o quedarse calladitos, entonces ahora se quejan de las rementadas de madre que la sociedad les propina (o nos propina) se quejan pues, porque la sociedad ahora sumida en una profunda crisis económica se pregunta para que re-diablos existen los periodistas, cual es su función? informar según lo que se les pague y quien les pague? esos periodistas que dejan de serlo cuando no tienen chamba en algún medio de comunicación? URGE pues que el periodismo retome la verdadera razón de ser del comunicador y no se permita ser comprado por unos centavos para alabar idiotas engreídos que solo buscan el poder para continuar asaltando al país, hasta ahorita no he visto un solo político que demuestre (sin verborrea) que es diferente; NI EL PEJE!!

Hasta la próxima, manque usted… no lo quiera!!

