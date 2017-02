Año Pre Electoral Vallarta

Por: Heriberto Sánchez Ruiz

. Las manifestaciones de la población en general, en cuanto a la decisión de elegir algún candidato, no favorecen en nada a todos aquellos quienes pretendamos salir por algún instituto político.

.- Así lo dice la última encuesta de LATINO BARÓMETRO cuya esencia al unísono es no querer saber nada en el 85% de las familias Mexicanas de lo que por elección venga de algún instituto político y ello por ende debe de poner a pensar a todos aquellos que pretendamos justificarnos ante una población lastimada por el flagelo de la corrupción e impunidad.

Ante ello serán triunfadores aquellos líderes cuya conciencia derive en palabras sensibles que lleguen a lo más sensible de la humanidad, entendiendo por ello que la demagogia será del pasado anquilosado de hacer política.

Es por ello, que quedará justificado y calificado, todo aquel que hable con la justa media del entendimiento social donde no se ofrezca mas allá de lo que sea imposible cumplir y si por el contrario aquellos que den prioridad a la honestidad.

Primero: de ser hombres o mujeres que tengan su vida económicamente hablando medianamente resuelta por aquello de que la gente al menos sabrá que por hambre no gobernará o por la ambición de enriquecerse del poder.

Segundo; serán beneficiados los liderazgos que por sus hechos en su vida diaria sean congruentes en el hablar y en el actuar, no que digan una cosa y actúen de forma contraria como en el caso de todos aquellos que llegando al poder hacen caso omiso de los previos compromisos adquiridos, y ello a no dudarlo será firmando ante notario público todo compromiso hecho en campaña y comprometido con la sociedad.

Tercero; serán favorecidos los liderazgos cuyas acciones en su vida diaria demuestren su intachable ruta de honestidad, comprobándose con ello no tener nada escondido en el closet, como haber robado, timado extorsionado, delinquido, violado etc. etc. etc., estos junto otros factores serán determinantes para el grueso de los liderazgos que quieran aspirar de servir a su pueblo.

No es difícil conquistar a un electorado ávido de respuestas, pues cualquier vival cuyo léxico sea psicológicamente motivador pudiese lograrlo no sin antes crear serios compromisos morales éticos y jurídicamente respaldados ante notario por aquello de que sean olvidadizos.

Ganar no será difícil cuando el gobierno mismo como el actual se aleje de las practicas indeseadas de andar en campaña permanente con recursos de la comuna y engañando a la gente con los programas federales y estatales que por derecho constitucional le corresponde a la población más necesitada y no aquellos que en complicidad electoral tienen amarrados con amplios núcleos de la sociedad.

Y ello no será parejo por quienes pretendamos contender, por igual a los organismos estatales que es mas lo que publicitan que lo que hacen cuando es un derecho inalienable de cumplirles con servicios necesarios para vivir con dignidad, ello habrá necesariamente de regirlos la autoridad electoral porque así no será posible tener piso parejo ni mucho menos democrático.

Es por ello que el señalar los graves errores será la única arma que abra conciencia a la sociedad, y vaya que de errores está lleno el actuar de quienes nos gobiernan, pues en ello habremos de trabajar en esa gente que cree que se puede lograr los cambios, cambios que marquen rumbo, cambios que den certeza que lo que viene será mejor en mucho de lo que hoy no existe.

A eso habremos de apostar, a esa gente desesperanzada a esa gente que cada tres años piensa que llegara la igualdad social y nunca llega a eso le vamos a apostar a la motivación de los que no creen y no votan y es por ello que seguimos igual ellos deberán definir la próxima elección municipal, estatal, y federal por ello vamos y no es cosa menor el actual gobierno municipal está legitimado solo con el 17% del padrón electoral municipal.