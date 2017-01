Ven burro y se les antoja el viaje

Por: Ramón García

.- No es para menos la reacción negativa que tiene la sociedad y asociaciones como la Coparmex ante el simulado pacto que presentó Peña Nieto, donde se dijo de todo un poco menos de cuál será la mecánica o dinámica para hacer cumplir las calenturientas propuestas que no pudieron convencer a quienes decidieron firmar o no firmar.

La Coparmex acusa a Peña Nieto de utilizar el “pacto” como una simple estrategia de manejo de imagen pública…

Los incisos del “pacto” son:

. Acciones para cuidar y proteger la economía familiar

. Fomentar inversiones y empleo

. Preservar estabilidad económica

. Fortalecer la cultura de legalidad y el estado de derecho

. Ejercicio austero del servicio público

Entonces las preguntas que brotan a leer la simulación de pacto son:

. Cuál es la dinamica para hacer efectivas estas propuestas?

. Que no se supone que sin necesidad de pacto es lo que están obligados a hacer?

. A que se dedican y porque cobran tanto?

. Que podemos esperar de un “gobierno” que mal gobierna por el día y desgobierna por la noche?

Pasando el burro y que se trepan…

Por otro lado vemos como asociaciones civiles y partidos políticos, así como ciudadanos indignados se unen a las protestas contra los gasolinazos, el problema es que la mayoría de asociaciones y partidos políticos están aprovechando el paso del burro para treparse en el, alegando también estar en contra de las alzas a los combustibles cuando varios de esos partidos se hacen los “occisos” a sabiendas que sus dirigentes votaron por las reformas que dieron pie a las alzas en la gasolina, pero como están tan cerca los tiempos electorales aprovechan los “disturbios” para promocionarse.

En Puerto Vallarta sucede que el presidente municipal se puso de modo, prometió incluir a la asociación civil “Vallarta Unido” en un supuesto viaje a la ciudad de México al que se unirían los alcaldes de municipios gobernados por el Movimiento Ciudadano entre otros, hasta la fecha en “vallarta Unido” no saben qué pasó con esa promesa, pero lo que sí se sabe es que el presidente municipal de Puerto Vallarta Arturo Dávalos Peña aprovecho el arwende para mandar a maquilar unas cuantas miles de calcomanías con la leyenda de: #reversaalgasolinazo y agregando el logotipo del Movimiento Ciudadano.

La actuación del presidente municipal de Puerto Vallarta Arturo Dávalos solo abona a su campaña política para buscar la reelección utilizando cualquier argucia del momento y presentarse a la sociedad como alguien “preocupado” cuando en realidad desde que inicio su “mandato” no se ha ocupado de otra cosa más que de un campaña política utilizando los recursos públicos que tiene muy a modo en la “caja grande” del ayuntamiento vallartense.



Ingenuos pues quienes creen que las actividades del alcalde; como el salir diario con la playera del MC a “ejercitarse” es algún tipo de programa social para promocionar la actividad física y de salud, NO, es solo CAMPAÑA POLITICA ANTICIPADA!!

Los infiltrados

Lo que sí es de agradecerse que esos pocos cientos de vallartenses que no salen con una bandera política se unan a las marchas sin mayor interés mas que el social, el de hacer patente el descontento de la sociedad por las acciones del gobierno federal y sus abusos, esto muy a pesar de la infiltración de juniors hijos de políticos y empresarios que malamente han tratado de liderar una convocatoria que NO hicieron ellos y autonombrandose “Voceras”, como una tal LESLIE Martin del Campo y Jesica González; una pariente de Fernando González Corona, quienes responden a intereses muy ajenos a las protestas y dan cuenta tanto al presidente municipal como a Eva Contreras y el “Rey” Fer, o sea…

Hasta la próxima, manque usted… no lo quiera!!

