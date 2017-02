Trump puede ser un peligro para la industria Turística?

Por: Heriberto Sánchez Ruiz

. La era TRUMP pareciera un sueño interminable para los MEXICANOS, las consecuencias a sus actos están llevando a una grave psicosis nacional, donde lo único de la cual podemos presumir es de las coincidencias de unidad de los diferentes sectores de nuestra nación.

.- Pero lejos de estar a salvo de las acciones de esta impredecible ola cuyo tsunami aterra a cualquier mortal, tanto en nuestro país como el propio territorio Estadounidense, pues nuestros connacionales empiezan a dejar de deambular como hasta hace pocos días lo hacían, pues el temor de ser deportados ante las envalentonadas reflexiones ejecutorias del magnate presidente han hecho incluso la existencia de una grave caída en las ventas de todos los negocios norteamericanos, ya que se ve una caída ante la fantasmal ausencia de todo ser vivo cuya existencia se encuentre de forma ilegal en dicho territorio, situación que ya repercute en acciones de protesta hacia el ejecutivo.

Es importante entender que dentro de la gravedad económica global del famoso TLC, donde se presume que la dinámica económica sobrepasa los 1400 millones de dólares diarios derivados de las diferentes transacciones producto de las importaciones y exportaciones de bienes y servicios, también es cierto que dichos números financieros consolidan las riquezas de capitalistas sumamente ricos del orbe, donde el MEXICANO común y corriente solo tiene la seguridad de tener un sueldo para sobrevivir con mediana dignidad, pero jamás para ser un ser pudiente ni elocuente para vivir con decoro social.

Ello es quizás dentro de la gravedad para los ricos la salvedad para los pobres de mejorar su bienestar, pues si el TLC se cae, no nos queda otra más que dinamizar nuestros propio consumo de los productos mexicanos cuya calidad es aceptable y en consecuencia fortaleceremos nuestro mercado interno, y por qué no pensar en crear nuestra propia marca de vehículo y olvidarnos de FORD, CHRYSLER, GENERAL MOTOR, etc. etc., claro que lo podemos hacer, solo basta el apoyo incondicional de nuestro gobierno.

Y en peligro esta obviamente la reforma energética que el propósito es exactamente lo que cualquier MEXICANO no quisiera que pasara, que sean extranjeros los que se enriquezcan a costa de explotar nuestra riqueza petrolera, respaldo inequívoco y único del patrimonio nacional y por ende orgullo mexicano, al igual que la desmantelada CFE, hasta esto puede favorecernos ampliamente ante la era TRUMP.

Lo importante es vigilar que no se negocie en lo oscurito y por ende se traicione la fe de apoyar a nuestro mandatario ante esta debacle psicológica donde los MEXICANOS no han escatimado en dar todo el apoyo a nuestro mandatario, ojala el mandatario no se equivoque y negocie bien, sería la mejor oportunidad en el último tercio de su gobierno.

Y por último el tercer factor que da certeza y certidumbre a millones de MEXICANOS como lo es la industria sin chimeneas, pudiese peligrar si el mandatario gringo empieza a sentir que no le están dando resultado las otras medidas como la económica del TLC que lo más probable recule por el poder que este impone y se contrapone por la importancia que tiene tanto para su país como para el nuestro e inicie a buscar otros nichos económicos para perjudicarnos y enfoque sus baterías al turístico.

Solo basta entender que el gringo dicho con todo respeto es disciplinado a su presidente y si este les ordena no viajar a nuestro país ellos obedecen y sería fatal para nuestro destino y para nuestro país, la única tranquilidad que podemos tener es que su popularidad no fue tan grande, ya que CLINTON lo supero con más de 2 millones de votos y ello pudiera ser un factor de no obediencia, esperemos no nos equivoquemos.