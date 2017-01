Preocupación Nacional

Por: Heriberto Sánchez Ruiz

. Desde hace 200 años de nuestra independencia y poco mas de 100 años de la Revolución, no se habían exacerbado los ánimos sociales como ahora, y no sabemos cuáles serán las consecuencias, pero seguro estamos que nos darán un entorno de incertidumbre que repercutirá de forma psicosocial para realizar actos que en nuestra mediana paz no son recomendables por salud nacional.

Lo primero, tenemos un nuevo gobernante en nuestro vecino País EEUU que no nos quiere, y vaya que no interesaría que nos quisiera, sino hubiese tanta dependencia económica de nuestro País, píes solo basta saber que las remesas de nuestros connacionales hacia a México le dan una profunda oxigenación a millones de Mexicanos en su economía para poder sobre vivir con dignidad en nuestro País, al margen de generar obras materiales en la construcción de sus hogares como remodelación de los mismo en sus lugares de origen siendo un verdadero escaparate de compra de materiales e insumos que ello conlleva, independiente a la mano de obra que se genera, y ello no es cosa menor.

Bueno pues ahora por una mala jugada de nuestro gobierno en sus decisiones de política económica, estos tomaron la ruta más corta y cómoda, como lo es el aumento indiscriminado de los hidrocarburos, para sanear el gasto o los egresos del gobierno federal, los estados y los municipios, al margen del alto costo de la burocracia legislativa, ejecutiva y judicial, sin tomar en cuenta al magisterio, salud, cuerpos castrenses, etc. etc. etc.

Pues la línea del precio del petróleo a nivel mundial, simplemente no fue la esperada, ya que durante todo el año el costo del barril no sobre paso los 30 dlls, y el gasto se propuso y se autorizo con un precio estimado a los 50 dlls, habiendo un faltante de 20 dlls por barril que nunca ingresaron a las arcas de la SHCP pero si se gastaron, a parte de las deudas contraídas ante FMI (FONDO MONETARIO INTERNACIONAL), por ello el astuto de CARSTEN se despidió ante esta debacle que veía venir y ya llego.

No obstante a esto, las reformas estructurales de gran calado simplemente no tuvieron los resultados esperados pues son pobres las supuestas consecuencias de bienestar y si, el amplio repudio de la sociedad, porque en ella se ampara el blindaje jurídico para hacer y deshacer de la riqueza nacional en el rubro de los energéticos, para que sean explotados por un extranjerismo ávido de una riqueza concentradora en unas cuantas manos internacionales, y ello ya es intolerable, pues se presume que PEMEX, como la CFE, son la mira perfecta para acabar con lo que era el orgullo nacional como organismos que daban el respaldo económico a nuestro País, aunque el común de la gente casi nunca disfruto de la cosecha, si era un orgullo hablar de estos organismos nacionales que al menos nos hacía sentir verdaderos Mexicanos, pobres pero orgullosos, y solo unos cuantos saqueadores dejaron a sus familias inmensamente ricas por muchas generaciones.

Ahora pues se inicia una nueva lucha de los grandes colectivos defendiendo con humildad y dignidad, el gran golpe que no han asestado con esta medida, medida que de no ser analizada con seriedad, la consecuencia será funesta, sin saber hasta dónde y a quienes alcance, pero de que será si será, no tenemos la menor duda, ante ello ojala, el presidente Peña, así como fue iluminado para lo que se tramo, ahora esa misma clase de pensadores piensen bien y den reversa a lo que puede ser su final y planeen un cambio urgente, para calmar los ánimos que ya iniciaron a devastar rijosamente llevándose entre las patas a empresarios como CHEDRAUI que fue saqueada impunemente pero al calor del malestar social que apenas empieza, ojala insisto la clase política reaccione antes de que sea demasiado tarde y tengamos aunque no queramos entrar al baile de la inconformidad legitima de las mayorías, solo basta que leamos el ARTICULO 39 con esa claridad no tenemos más que acatar.