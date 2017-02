OJO POLÍTICO

Por: Ramón Frías Frías

• Tan malo el pinto

.- El miércoles pasado, un grupo de verificadores de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la muy mentada Cofepris, colocó los sellos de clausura por diversas violaciones a la Norma Sanitaria.

El pleito que nadie vio entre los malos, tanto el pinto pelón como el colorado con pelo abundante, fue porque el Rastro Municipal pertenece al Ayuntamiento de Guadalajara, donde manda el del brillante cuero cabezudo, pero los cientos de trabajadores son de la CROC, de los apoyadores del de pelo abundante.

El gober dijo que había diversas violaciones a la norma, porque había lámparas apagadas, que habían encontrado una telaraña en una esquina y que vieron “evidencias de sangre” y eso, era una “grave” violación y se ponía en riesgo la salud de la ciudadanía.

El viernes al mediodía los trabajadores del Rastro se manifestaron encabezados por Antonio Álvarez Esparza frente al Palacio Federal, debido a que la tan mentada e importante Cofepris no tiene oficina en Guadalajara y los datos de violaciones los tenía en su poder el titular de la Secretaría de Salud, un tal Cruces Mada.

Lo que tampoco se vio, como no se percataron del conflicto de intereses políticos entre el alcalde y gobernador, fue la manifestación, a la cual acudieron representantes de dos medios de comunicación, pero que sus editores no les permitieron publicar, para no dañar la imagen del ayuntamiento ni del supremo gobierno de Jalisco.

Los días que estuvo suspendida la matanza, la cual se reanudaría este lunes, luego de retirar los sellos de clausura, no hubo entrega de cárnicos en Guadalajara y entraron muchas toneladas del producto congelado, sospechosamente por el dato filtrado desde la Cofepris, de que no habría carne en Guadalajara desde el jueves y todo el fin de semana. Esa carne sí, de dudosa procedencia y dudosa calidad.

El sábado al mediodía, los mismos verificadores de la Cofepris, fueron sigilosamente a retirar los sellos y levantar las medidas de seguridad, con lo cual terminaba la suspensión temporal de los trabajos en el Rastro Municipal, sin actividad desde el día 24 de enero.

La chinga que pusieron a los trabajadores, sirvió para que el Ayuntamiento de Alfaro pudiera presumir, que se cumple con el compromiso del gobierno de Guadalajara, para subsanar todas las observaciones realizadas por la autoridad federal, aunque no se dijo de cuánto fue el moche o de qué tan arriba llegó la orden para reabrir la fuente de trabajo de los trabajadores de la CROC, la que no es pirata y encabeza Antonio Álvarez Esparza.

Desde el domingo se formaron largas filas de camiones para dar paso a los introductores con el correspondiente ganado, con la finalidad de estar listos para este lunes a las cinco de la mañana y de inmediato iniciar labores de matanza, luego de que se atravesó el domingo y como buenos feligreses de San Miguel, el sacrificio de animales no se realiza los domingos.

Lo positivo del asunto fue el que los trabajadores del Rastro pusieran manos a la obra para limpiar y desinfectar tinacos, trabajar en el área de limpieza, desengrase y hasta darle una manita de pintura, lo cual ya se había hecho en septiembre, pero para que ya no tengan ningún pretexto los de Cofepris, otra vez le pintaron.

También se hizo labor de mantenimiento de termostatos en las áreas de refrigeración en las cámaras y tanques, hubo limpieza de extractores y cambiaron unas pinches lámparas que se habían fundido y como buena suerte, no funcionaron durante la visita de los inspectores.

Había bichos que sospechan ya traían los revisores, pero de cualquier manera se pintó en áreas operativas y sin ánimo de acabar con los bichos de la Cofepris, se apersonó el equipo de fumigación para evitar la fauna nociva, la cual aclaramos una vez más, no nos referimos a los inspectores de la Comisión.

A fin de que no vuelvan a tener observaciones de tipo tan simple, fue analizado el cloro y PH de las aguas utilizadas en el proceso de matanza y limpieza en el tanque de sangre, se limpiaron los corrales de reses y cerdos; se le dio mantenimiento al transportador de canales y mamparas de lavado, así como mantenimiento y lavado de los sanitarios, así como colocación de rollo sanitario para los zurdos y derechos, una de las curiosas observaciones de los inspectores de Cofepris.

Porque no había división en las áreas de bovinos y porcinos, fueron clausuradas ambas áreas, así que para dejar todavía más contentos a los torvos sujetos de la Cofepris, fue proyectada por Obras Públicas para dividir las áreas de sacrificios.

El gober había manifestado su apoyo a los trabajadores del Rastro y para no quedarse atrás, el del brillante cuero cabezudo y gobernadorcito metropolitano, dijo que también los trabajadores tienen todo su apoyo.

Pero no solamente a los trabajadores del Rastro, quienes se habían manifestado por el cierre de su fuente de trabajo, sino a los acompañantes y que también sufrieron los perjuicios, como son ganaderos, tablajeros e introductores.

Quien hizo coraje entripado fue Monraz, presunto jefe de Servicios Públicos del Municipio, porque esperaba que en el comunicado enviado a los medios este sábado, se diera a conocer la noticia de cese del administrador, porque desde el inicio de la administración había dicho que puras fallas en la dependencia, lo cual con hechos han desmentido los trabajadores.

En la sesión pública informativa realizada frente al Palacio Federal, Antonio Álvarez Esparza dijo a los trabajadores que defenderían con todo la fuente de trabajo, porque sin dar oportunidad a solventar las observaciones, dejaron sin trabajo a cientos de trabajadores de esa central, además de perjudicar a los tablajeros, introductores y ganaderos y dejar sin el producto a la ciudad y todo el Occidente del país.

No vamos a abandonar a nuestros agremiados y si en esta sesión informativa somos cientos, que no les extrañe que las familias y todas las organizaciones de la CROC, se manifiesten como el Primero de Mayor en defensa de la fuente de trabajo y en protesta por la exagerada medida tomada por la Cofepris.

Se les olvida al pelón y el del pelo abundante, que los asuntos importantes no solamente están en los emigrantes de Jalisco, sino también en el ingreso de los trabajadores del Rastro, quienes nos externaron que tienen a un gobernador y alcalde, como reza el dicho: tan malo el pinto como el colorado.

Nos leemos mañana.