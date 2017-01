OJO POLÍTICO

Por: Ramón Frías Frías

• Hay tiro

.- Lo raro habría sido que se pusieran de acuerdo, tanto los tricolores como los naranjas tienen intereses comunes y elección a la vuelta del año, por lo cual buscan tener el cochinito listo para hacerle frente a los gastos que representan las campañas políticas.

El pretexto era lo de menos y si no hay motivo para el pleito, lo inventan. Tal es el caso de la madriza propinada por el supremo gobierno a todas las clases, principalmente a los jodidos y a los ahora inexistentes de clase media.

El gobernador anunció algunas medidas y otras las recicló, luego de las bien ordenadas, hay qué decirlo, manifestaciones de inconformidad por los incrementos a los precios de los combustibles. De los mensajes presidenciales ni hablar, porque esos más que dar luz, dan pena.

Como Jalisco es el gallinero de la república, como bautizara a nuestro Estado el general sonorense Álvaro Obregón, fue la zona metropolitana de Guadalajara donde más se le cargaron los incrementos. Al fin que todos tenemos lana para enfrentar eso y lo que venga.

Según las cuentas de académicos universitarios de la Máxima Casa de Estudios de Jalisco, los precios de la canasta básica, con el incremento de veinte por ciento a las gasolinas y diesel, impactan en más de nueve por ciento para la zona urbana.

El dos de enero, sacramentalmente fuimos a pagar el refrendo del vochito para no tener después que pagar completo, pero nos encontramos que una de las medidas anticipadas del gobierno estatal, fue incrementar el costo, además de agregarle 40 pesos para repartirse entre el Instituto Cabañas y la Cruz Roja. Loable, pero la chinga fue para quienes pagamos.

Fuimos a pagar el predial y también salió más alto que el año pasado; el agua también sufrió incremento y luego los camioneros querían subir el precio del boleto. Para acabarla de chingar, los pinches curas repartieron sobres en la misa, dizque para el diezmo. Estos cabrones no tienen hartadera.

De momento ya los transportistas pretendieron presionar con el paro de algunas unidades del transporte público, pero les salió el tiro por la culata y aunque con muchas molestias para los usuarios, pero los amenazaron con quitarles la concesión de ruta y los acomodaron para ponerlos en paz.

Iba tan encarrerado el joven Aristóteles con las medidas de austeridad, que hasta propuso que los estados y municipios renunciaran a una parte del IEPS, el que hace más cara la gasolina, pero le había dado para atrás a la propuesta de Alfaro para subsidiar el aumento a la tarifa del transporte público.

El desquite de Alfaro vino con la respuesta para dejar de recibir las participaciones del IEPS, quien apoyado por la pandilla de los pelones y no pelones de los municipios gobernados por el partidillo Movimiento Ciudadano, aunque les habían dicho que por cada peso que dejaran de recibir, el gobierno estatal les daría dos. Como que no le creyeron.

Con los ojos y el cuero cabezudo brillando de indignación, Alfaro dio el manotazo y dijo: “¿Cuándo un Municipio ha aportado? Por el amor de Dios. Eso es un absurdo, eso no tiene nada que ver con la realidad. Se decidió no aumentar la tarifa del transporte público, nos da mucho gusto, ahora va a tener que resolver el problema del transporte público, pero ese trabajo es del gobernador, a mí me toca resolver estos problemas, yo aquí ando atendiendo la reparación de las calles, la reparación de los mercados, eso le toca al Municipio”, respondió el pasado martes Enrique Alfaro.

De su parte el presidente municipal de Zapopan con los pelos parados de indignación, dijo que las acciones anunciadas por el Gobierno de Jalisco llegan tarde para hacerle frente a la indignación nacional de cara al gasolinazo. A pesar de todo, dijo que esas medidas eran necesarias.

La polarización de las opiniones tiene dos corrientes, entre quienes apoyan las medidas adoptadas por su jefe el gobernador, como la presidenta del PRI Guadalajara, la diputada Claudia Delgadillo, quien instó a los alcaldes a sumarse a la medida del gobernador, disminuyendo sus gastos en comunicación social y difusión, en gasolina y congelando sueldos, con claro destino a los gastos de Guadalajara y los demás municipios metropolitanos.

“Lo único que se le está exigiendo, y lo exigimos públicamente, es que Enrique Alfaro no cobre el predial, que dé reversa a este aumento que hizo y donde, además, en campaña se comprometió que no lo haría”, dijo la diputada priista.

Aunque se anunció que no aumentarán el sueldo de alto nivel y reducirán gastos en publicidad oficial, representación, eventos y consumo de gasolina, aún no existe claridad sobre a dónde irán a parar esos millones de pesos que no serán gastados en los rubros ya etiquetados en el Presupuesto de Egresos del Estado, porque la verdad todos hablan de ahorros, pero al final del ejercicio siempre dicen que no hay dinero. ¿Entonces?

El martes se presentaron tres iniciativas, de parte del Ejecutivo del estado, ante el Pleno del Congreso Local con el fin de reducir el financiamiento a los partidos durante el periodo electoral, pero como eso toca a los orquestadores de todos los males del país, nadie cree que de verdad se pongan de acuerdo y menos que eliminen las prerrogativas, porque esas son conquista de la revolución, no dicen si la cubana o la de 1910, pero son conquistas revolucionarias, como coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano, el pelón pope Ismael del Toro Castro, dijo que esa medida debe pasar también por el Congreso de la Unión: “Si vamos a entrarle al fondo del asunto, tenemos que entonces, como Estado de Jalisco, mandarla al Congreso de la Unión para que haya una reforma federal, si no no quedaría en aspirinitas, en pedacitos, es una ruta larga y hay que verlo con claridad, MC en Jalisco dice ‘le damos para adelante’, en la forma que sea, aunque sea primero como una expresión de voluntad de regresar”, respondió Del Toro Castro.

El único diputado local que mostró un poco de claridad de ideas, fue el presunto independiente Pedro Kumamoto, quien además presentó una propuesta para reducir el presupuesto partidista que sí contempla un proceso en la Cámara de Diputados, con una reducción del presupuesto al sumar en lugar de unidades del padrón, sí de los resultados de la votación inmediata anterior para entregar las prerrogativas.

Para reformar la Constitución del Estado, habremos de recordar que hace falta el voto de las dos terceras partes del Pleno en el Congreso, pero además de la mitad más uno de los ayuntamientos del Estado, lo cual no tiene para cuándo, si se toma en cuenta que en septiembre inicia el año electoral y entonces ya no será necesario rebajar prerrogativas, porque ya será año electoral.

Otra de las medidas anuncias por Aristóteles, la cual fue reciclada porque antes se había anunciado la liquidación del Sistecozome, organismo que dicho sea de paso ya está en quiebra desde los sexenios panistas, pero que lejos de bajar gastos, tendrá que enfrentar la liquidación de centenares de trabajadores, aunque propias, las rutas de la paraestatal no llegan a la decena.

Nos leemos mañana.