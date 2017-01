OJO POLÍTICO

Por: Ramón Frías Frías

. Ridículo cangrejero

.- Si los resultados en cuanto a seguridad por parte del gobierno municipal de Guadalajara en lo que refiere a la seguridad fueron lamentables, los de servicios municipales resultaron ridículos y lo que le sigue, pero fieles a la costumbre de presumir sus “logros”, antes que terminara el 2016 presentaron un “balance”.

De pendejo el tal Monraz iba a decir que les fue mal, sino al contrario, aseguró que los resultados fueron positivos y como lo hace su jefe Enrique Alfaro, prometió que para este año, Guadalajara será la ciudad mejor iluminada del país. Iluminada siempre ha estado, pero lo que nos urge a quienes vivimos en la capital del Estado, es tener alumbrado, no iluminación.

Presume el tal Monraz que instalaron 40 mil luminarias, pero no aclaró la fecha para ponerlas en funcionamiento, porque Guadalajara se encuentra en tinieblas por todas las colonias populares y échenle cuentas, porque dicen que ahorraron 20 millones de pesos. Hubiésemos preferido que se los gastaran en pagar la luz y poner algo de alumbrado.

“Hoy en Guadalajara las diferentes áreas de los servicios municipales ofrecen indicadores positivos y mejores comparativamente con años previos, pero no estamos satisfechos”. Faltaba que estuviera satisfecho.

Candil de los municipios y oscuridad de Guadalajara, Alfaro y su jefe de servicios municipales tuvieron su coco en los baches que no lograron tapar, porque apenas reportan la atención a 219 mil 904 baches. Si en lugar de contarlos se pusieran a taparlos, otro gallo cantaría en la ciudad.

La concesión que ya estaba en la anterior administración, dice Monraz que les hizo ahorrar 35 millones de pesos (suman 55 MDP); se incrementó la afluencia de visitantes a los cementerios municipales y fueron instalados 21 puntos limpios.

Los camellones dizque fueron rehabilitados pero no se nota la diferencia y según un tal Polo Ochoa, quien funge algo así como sobrestante de los chalanes, dijo que se gastó más de 13 millones de pesos en algunos mercados, inversión que tampoco es notoria y llega el sospechosismo de que buena parte del presupuesto se lo clavaron.

Existe también la sospecha de que hay aviadores en la dependencia denominada Agentes de Limpieza, porque las calles siguen igual y reportan la recolección de más de cinco mil llantas y cuatro mil objetos como cubetas para apartar lugares en la vía pública. Pero estos desgraciados no han llegado a mi colonia, donde apartan lugares hasta los que no tienen vocho.

Pero luego viene el chillido de marrano, cuando Monraz parafrasea a su patrón Alfaro, al decir que sus chalanes barren pero luego al siguiente día otra vez está sucio, como si la ciudadanía tuviese la culpa de que los pinches ventarrones arrastren la basura que no recogen los barrenderos municipales.

Confiesa Monraz el objetivo de la administración de Alfaro: “La autoridad está haciendo su parte; estamos cuidando más el dinero, cuidando los espacios públicos y esperando que la gente responda en la misma medida”, y agregó que la dependencia a su cargo no va a cuidar los espacios rehabilitados y esperan que los ciudadanos los mantengan en las mismas condiciones.

Pero mira qué cabrón, cómo espera que los ciudadanos den mantenimiento a los espacios públicos, si para eso pagamos impuestos, para que los inviertan en servicios y no los ahorren.

Cansados de que ya no les hagan caso, los tapatíos dejaron de reportar las fallas en el alumbrado público y conforme al “balance” de lo no realizado por la dependencia a cargo de Monraz, los reportes ya “solamente fueron mil 700 en diciembre”.

Desgraciadamente quienes vivimos en colonias no tan de ricos porque somos de “este lado de la calzada”, no llegó el suministro de lámparas nuevas, que se fueron a colonias del otro lado de la Calzada. Cuarenta mil luminarias en 140 colonias, la mayor parte en la parte poniente de la ciudad, además de 77 tramos de avenidas y prometen ahorrar este año 62 millones de pesos. Y dale con los ahorros para la campaña de Alfaro.

Atención a solamente el diez por ciento de los baches reportados, aunque reportan gasto en once mil 813 toneladas de concreto y según ellos 221 mil 800 metros cuadrados de superficie repavimentada, lo cual significa apenas dos mil hectáreas.

Compraron unas máquinas de agua a presión, con la cual reportan el hidrolavado de 115 mil 603 metros cuadrados en plazas, andadores y banquetas del centro histórico, pero como la canción de Agustín Lara: Solamente una vez. ¿Y dónde estás las pinches máquinas lavadoras?

En el reporte de fuentes rehabilitadas, sucede lo mismo que con los baches y apenas un diez por ciento si no es que menos, se encuentran en funcionamiento y los túneles vehiculares a cargo del ayuntamiento lucen como boca de lobo por la falta de alumbrado.

Las inundaciones en muchas partes de la ciudad, desmienten el reporte de 16 canales desazolvados y desbrozados, además de revolver el reporte del rastro, porque en limpieza, dicen haber recogido 126 toneladas de animales muertos y para acabarla de chingar y por lo que se explica la aparición del dengue, es el ridículo reporte de colonias donde se aplicó la descacharrización; apenas poco más de cien colonias.

Tampoco llegó a las colonias de este lado de la Calzada, la pintura que dicen haber gastado, porque los edificios públicos tienen meadas las paredes y desde que se fue Ramiro, nada de pintar bardas y fachadas, pero dicen que fueron 21 mil 500 metros cuadrados y ningún metro redondo.

Sin embargo dicen tener presencia en las fiestas del Día de las Madres aunque no dicen las madres de quién pero cuentan 205 mil progenitoras; 147 mil padres y también asistieron pero en calidad de vivos al Día de los Muertos.

El Día de San Miguel, patrono de los trabajadores del Rastro Municipal, hicimos el recorrido con la virgen de Zapopan, también patrona de los trabajadores y están igual, con el mismo cancel instalado en los años cincuentas, pero reportan más del 20 por ciento de incremento en los dineros ingresados, aunque también parece que van al cochinito para la campaña de Alfaro, porque no hay inversión para mejorar condiciones de trabajo para los empleados municipales.

Explican la chinga que les pusieron a los ferieros con un incremento en el cobro de plaza de casi un 300 por ciento y la persecución a los tiangueros que les dejó dinero en una demasía de 53 por ciento, pero dicen que beneficiaron a los vendedores que sí votaron por Alfaro para que fuera presidente de Guadalajara.

El reordenamiento de los comerciantes tiene un claro ejemplo en la esquina de Ramón Corona y Prisciliano Sánchez, donde se encuentran los taqueros que apoyaron al partidillo en la elección, instalados en la rampa y en medio de la hediondera de guacareadas y miados de los borrachos nocturnos, claro ejemplo de la corrupción de los inspectores municipales. Dicen los vendedores de tacos hediondos que le dan su mochada al jefe de Reglamentos para que los deje trabajar en su cochinero.

Nos leemos mañana.