OJO POLÍTICO

Por: Ramón Frías Frías

* Respuesta del supremo gobierno

.- El jueves mientras leíamos la nota del incremento a los combustibles y nos llenábamos de encabronamiento, en otra parte de los portales noticiosos, los alcoholegas que cubren Presidencia, daban cuenta de las actividades de Peña Nieto, quien pegaba con el bastón a la pelotita en el Estrella del Mar de Mazatlán, exclusivo campo de golf del puerto del Pacífico mexicano.

La promesa fue cumplida y el domingo uno de enero, en el primer día del 2017, encontramos que milagrosamente ya no había escasez de gasolina, pero 20 por ciento más cara en promedio, mientras el jefe del supremo gobierno despertaba en Acapulco, para descansar del juego de golf en Mazatlán.

Al fin que la inconformidad es de la “prole”, como llamó a los jodidos la hija del ahora presidente durante su campaña y lo cual confirma que las decisiones que valen la pena, son tomadas por la camarilla en la cual insiste siempre el Peje.

Todos sin excepción se hacen pendejos, cuando menos los del Ejecutivo y Legislativo y cada quien da su versión, al grado que hacen olvidar la inolvidable fiesta de los 15 años de Rubí, la potosina inventada para darle vuelo en los medios mientras se anunciaba el gasolinazo, mentada de madre para los mexicanos.

Según el secretario de Medio Ambiente Rafael Pachiano y para que el Presidente no se distraiga en el hoyo dos, declaró que se trata de una medida eficiente para combatir el cambio climático. Y luego los pinches políticos piden objetividad si son más que subjetivos.

En realidad podríamos tener gasolina con precio de diez pesos por litro, dado que todo el incremento es por el impuesto que va a dar a las arcas federales, este denominado IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios).

La reforma energética, impulsada por los diputados de todos los partidos, hicieron que el gobierno dejara de recibir fondos, mismos que ahora nos cargan a todos los mexicanos, luego de su incapacidad para manejar la empresa Pemex, que antes dio tanto dinero a la Secretaría de Hacienda.

Aumentaron los refrescos por la misma razón porque el impuesto es el mismo que se aplica para la gasolina y que va aproximadamente a los tres pesos por cada litro de líquido, aunque uno sea dulce y el otro para hacer jalar mi vocho.

Con tanta chinga y la escalada de precios inherente a los aumentos de los combustibles, Hacienda tiene en su proyecto recibir unos 73 mil millones de pesos, aproximadamente un 40 por ciento más de lo recaudado en el año recién fenecido.

Ejemplo con la gasolina verde, de la que usa mi vocho, los mexicanos jodidos pagamos 43 por ciento como precio de referencia internacional, pero el incremento viene en un 26 por ciento en el IEPS mentado y solamente el 14 por ciento de lo usado como pretexto, englobado en el margen comercial, mermas y costos de transporte, hasta los gachicoleros están incluidos en el porcentaje, a lo cual se agrega no el 16, sino el 17 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Con esta sencilla operación de secundaria, se demuestra que solamente debería pagarse el precio de referencia, los costos del transporte y el IVA, el cual resulta ser progresivo y si fuera eliminado el IEPS, pagaríamos únicamente diez pesos por litro de Magna. Sencillo, pero los políticos se hacen pendejos y los gobernadores se reunieron, el jefe de Gobierno de la CDMX pide audiencia con Peña Nieto, cuando en la realidad tienen la solución en sus manos: eliminar el IEPS

El problema no es liberar los precios de combustibles, sino la pinche mañana del supremo gobierno de aumentar los impuestos y su incapacidad para administrar, porque el inventado IEPS no es otra cosa que un invento para compensar los desequilibrios que de otra forma no saben los fiscalistas controlar. Eso le reportará al gobierno en 2017, nada menos 240 mil millones de pesos, una bicoca, si tomamos en cuenta lo que dejaron de pagar los diputados y senadores en el 2016.

Son de tres a cuatro pesos más por litro los que se pagan por concepto del dichoso impuesto, por la estupidez de todos los académicos de Peña Nieto y los zánganos que despachan en San Lázaro, porque la riqueza petrolera no era necesario compartirla con socios externos.

Los panistas de Ricardo Anaya, el payasito de la tele, se arrogaban la autoría de la reforma energética, pero ahora como el que se echa el pedo, salen a ver quién toca la puerta y le hacen al pendejo como que la virgen les habla.

El entreguismo no es nuevo y no puede adjudicarse totalmente a Peña Nieto, porque sus antecesores en el Tratado de Bucarest, aceptó ser país productor de materias primas pero no industrializador y como prueba, la gran producción petrolera y la incapacidad para producir gasolina propia.

Los especialistas le piden peras al olmo, cuando dicen que Peña Nieto debe explicar claramente sobre los efectos contrarios a lo prometido cuando promovían la reforma, además de corregir el rumbo y dar marcha atrás en muchos temas.

Con el consuelo del pirujo, los del supremo gobierno sentencian que por el aumento a los precios de hidrocarburos, la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora, sancionarán severamente a especuladores de combustibles, con intervención de estaciones de servicios y hasta la revocación de permisos.

A quienes escondan el producto o vendan más cara la gasolina, serán multados hasta por 48 millones 24 mil pesos, porque las reglas de la competencia de hidrocarburos, consideran la distribución de gasolinas como asunto de seguridad nacional.

Son factibles de multar, los expendedores de gas licuado de petróleo, petrolíferos o petroquímicos, conforme al artículo 59 de la Ley de Hidrocarburos, misma que aunque usted no lo crea, existe.

Lo verdadero es que este naciente 2017, pinta como el peor de los pintores abstractos o cantante de banda. Lo más feo que podemos encontrar y es por ello, como dirían los alcoholegas, así resulta imposible romper la dieta. De todas maneras les deseamos lo mejor para este año que inicia.