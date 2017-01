Nuestra mala educación

Por: Ramón García

.- En los últimos 100 años que la educación en México instituyo la metodología para “transgredir” el analfabetismo también se coloco a México como uno de los países dependientes de políticas extranjeras para instruirnos en un mundo ficticio donde se nos convenció que los “vencedores son los que escriben la historia” y desde ahí comenzamos a valer para puro cacahuate.

Se nos convenció que sin un título universitario nuestro futuro no tendría mayor relevancia, claro que nos mintieron porque conozco a muchos “profesionales” de taxistas, de albañiles, de carpinteros, y con esto no trato de quitarle merito a los oficios nobles de los cuales debemos estar orgullosos, pero si hay que recalcar que la gran mentira del gobierno al hablar de cantidades industriales de egresados de las universidades componen la situación económica del país, cuando estos profesionales terminan siendo simples empleados de las empresas extranjeras a las cuales se les dio todas las facilidades para apropiarse de las riquezas del país.

Sin pretender hacer una síntesis del problema educativo, tenemos que reconocer el gran esfuerzo del sistema político mexicano por mantenernos ignorantes y jodidos, listos para ser esclavos, para ser la mano de obra barata que le dará riqueza y poder a unos cuantos, mientras la ley de salarios mínimos le da la pauta al empresariado y sindicatos para tenernos de los webos, en complicidad clara con la mafia del poder, que por supuesto ellos cobran todo lo que los mexicanos deberíamos cobrar, ellos nos venden al mejor postor.

Que si yo quiero un titulo? NO porque no me sirve para nada!! Lo que yo quiero es que el nuevo gobierno que se posesione de los pinoles es que nos dé la oportunidad a los mexicanos de ser los empresarios de nuestro país, y no con “apoyos”, no con “programas sociales” que son como un mini-mejoralito temporal, necesitamos crecer como país sin entregar la industria a los países que están buscando apropiarse de la soberanía mexicana.

Cuando sucederá eso? parece que nunca, porque esos zanganitos que se dan por bien servidos cobrando por levantar la mano; votando por leyes e iniciativas que van en contra de los intereses de la sociedad mexicana no llegan a servir al pueblo, llegan a SERVIRSE DEL PUEBLO…

No lo pueden negar, sus acciones los delatan, no perdamos el tiempo, el cambio del sistema político es el único recurso, y eso solo puede suceder cuando el pueblo mexicano se levante y deje de permitir las sinvergüenzadas políticas de la “clase política“(valga la rebuznancia).

Hasta la próxima, manque usted no lo quiera!!

