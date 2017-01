Mi top cinco

Por: Roberto Almaguer Vega

“Que ser cobarde no valga la pena”. –Joaquín Sabina.

. Se removió el avispero y ahora, por más intentos que hace el gobierno por apaciguar las cosas, parece ser que calmar al México bronco será tan difícil como regresar la pasta de dientes a su envase.

.- Entre el maremágnum de propuestas y planteamientos que han inundado las páginas de los periódicos, los espacios de opinión, las redes sociales y las calles, hemos escuchado de todo, desde los más radicales que piden la renuncia de Peña Nieto y demoler las reformas estructurales (lo cual por cierto no estaría nada mal) hasta las más conservadoras, como reducir algunos impuestos y acotar el gasto del gobierno.

Cinco de ellas, entre muchas otras, merecen atención:

1.- Eliminar del presupuesto federal a los 200 diputados plurinominales y a los 32 senadores de representación proporcional. El salario básico de estos personajes suma al año alrededor de 500 millones de pesos, mas un sinnúmero de prestaciones como sueldos de asesores, personal secretarial, bonos, boletos de avión, aguinaldos, partidas para sus “oficinas de enlace”, gastos administrativos, comidas, celulares, etc. Total: alrededor de 1500 millones de pesos al año. (Si esta iniciativa se replica en los congresos locales puede generar ahorros por otros mil millones de pesos anuales, que dejaría de pagar el pueblo de México). No es posible que tengamos un Congreso más grande y oneroso que, por ejemplo, el de Estados Unidos, con 435 legisladores, a pesar de que ellos tienen más del doble de población y cinco veces más territorio. Y peor aún: si se hiciera un sondeo entre la población descubriríamos que nadie o casi nadie se siente representado por sus legisladores.

2.- Reducir el gasto en comunicación social. En este rubro, en 2015, las dependencias del gobierno federal ejercieron un presupuesto de 4 mil 861 millones 231 mil 293 pesos (300 millones más de lo aprobado originalmente en el presupuesto) Esto sin contar la Presidencia de la República. Algunos autores hablan de hasta 25 mil millones de pesos. Reduciendo y eficientando ese salvaje gasto es posible obtener ahorros reales por varios miles de millones de pesos.

3.- Reducir el subsidio a los partidos políticos: En ese año de 2015 (el último del que hay datos completos) los partidos políticos se repartieron 5 mil 356 millones de pesos. Esto sin contar los más de 20 mil millones de pesos anuales que se devora el INE por salvaguardar nuestra muy inequitativa democracia.

4.- Que devuelvan lo robado. Permanece en el misterio cuánto se llevaron los ex gobernadores rateros, encabezados por Javier Duarte, pero se manejan versiones que van de los 35 mil millones de pesos hasta los 200 mil millones. Sería justo un Programa Nacional de Recuperación de Botines, ¿no? Que no suceda como en el caso de Raúl Salinas de Gortari, a quien, iniciando el sexenio de Peña, hasta le devolvieron “su” dinero.

5.- Que se detenga hoy el saqueo. Que no suceda como exclamó alguna vez José López Portillo en su informe: ¡Ya nos saquearon! Hoy la clase política de México sigue robando impunemente al país. Ante la ausencia de una autoridad fuerte, el erario se ha convertido, más que nunca, en un botín del que todos los políticos se aprovechan sin misericordia alguna y sin importarles que más de la mitad de la población esté en la pobreza. Hay que parar el saqueo, mediante mecanismos transparentes, sancionados por la ciudadanía, que sirvan para amarrarle las manos a la insaciable clase política nacional. Ya no es posible seguir sosteniendo un país en el que no hay autoridad, ni ley ni justicia.

Por supuesto que hay cientos de acciones más que podrían servir para generar ahorro y hasta para haber evitado el gasolinazo. Si no se tomaron fue porque la clase política no quiso ver mermados sus tremendos ingresos; prefirieron endosarle el costo al pueblo, algo que la historia consignará.

Además, ahí viene Trump. Lo dicho: o nos defendemos o nos exterminan.