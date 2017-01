México ya cambió

Por: Ramón García

.- Hace algunos años en una discusión-debate que mantuvimos algunos camaradas a través de las redes sociales, específicamente el año 2012 yo comentaba que para tener un “cambio” en nuestro país necesitábamos votar por el peor candidato, muchos compadres y camaradas me rayaron sabrosamente la madre, a lo que les conteste que mientras el sistema político mexicano continuara igual (valga la rebuznancia) no habría ningún cambio significativo en pro del bienestar del pueblo.

Tocar fondo

Tocar fondo es lo que necesita y rápidamente nuestro país les dije, porque no se puede cambiar lógicamente un sistema político que les funciona a los dueños del poder, hasta que deje de funcionarles estarán pensando seriamente que el negocio está en riesgo.

Aún así seguí recibiendo mentadas de madre, me dijeron panista, radical e hijo de mi !#$%&/ mother !!

Pero aun así continué mis análisis y ahora estamos justo en el momento en el que el “orden” de las cosas sufre un cataclismo que dejara a los mas incrédulos con un sabor azufrado en la boca.

Es sinceramente una sinvergüenzada lo que hizo Peña Nieto en su “mensaje a la nación” donde solo aprovecho para dar cuenta de la remoción de la Secretaria de Relaciones Claudia Ruiz-Massieu para darle el boleto al odiado Luis Videgaray que regresa tomando el puesto de la pobre Claudia que tuvo que ser sacrificada.

En la cuerda floja

En la última parte del “mensaje” el Copetes se refirió a su comprensión del disgusto ciudadano por el alza a la gasolina, dijo que es para salvar la economía del país y ya, lo que parece no darse cuenta es que el pueblo ya se levantó y que no solo están en juego las elecciones del 2018, si no su propia permanencia en la presidencia.

Ahí está el cambio, en el levantamiento del pueblo en contra de los abusos del gobierno, ahí donde los diputados y senadores ya no pueden esconder que fueron los que avalaron las reformas que están dando golpes duros a la sociedad, y que si bien la ciudadanía no ha sabido votar por buenos candidatos, lo que si sabe hacer es castigar a los partidos y a sujetos zánganos que pretenderán seguir su “carrera política” al amparo de la impunidad institucional.

El cambio tan anhelado llegó, solo falta hacerlo valer, es posible que me digan que este cambio; así como se está dando no les gusta, que no es lo que esperaban, pues yo les digo que así es como se está dando y que aflojar y conformarse no es la solución, ya es hora y hay que darles su merecido a estas escorias que han hecho del servicio público un botín económico.

Hasta la próxima, manque usted… no lo quiera!!

Saludos quejas y mentadas de mother a: saboravallarta@hotmail.com