La apología de peña

Por: Heriberto Sánchez Ruiz

.- El presidente de la república ENRIQUE PEÑA NIETO, tiene la oportunidad de hacer un profundo análisis con personas cuya capacidad en la materia dictaminen la medida anti populista que emitió, donde explica lo que hubiera sucedido en nuestro en nuestro País de no haber tomado la dolorosa medida del aumento indiscriminado a los combustibles, si bien es cierto es muy cómodo para el gobierno federal impactar al grueso de la ciudadanía el costo del boquete financiero por parte de la SHCP por la disparidad del gasto programado que anualmente se realiza de acuerdo al supuesto costo del barril de petróleo.

También es cierto, que por lógica o sentido común entender que todo lo que se mueve en nuestro territorio nacional necesita de este vital energético y por ende el costo será inevitablemente una espiral inflacionaria en todos los rubros o sectores de la vida nacional, y más aún la grave y errónea determinación de algunos gobernadores de inhibir a base de ley, para sancionar a quien o a quienes impacten aumentando los costos de los servicios o insumos, cuando son ellos precisamente los que debieron haber concertado con el ejecutivo federal lo que se veía venir, y no ahora de forma por demás anti populista tratan de acallar lo inevitable causando toda vía más irritación a la ya existente del mayoritario tejido social.

Es quizás una medida necesaria, la que antepone el ejecutivo federal, pero también causa irritación el derroche económico que existe en los gobiernos y más aún cuando algunos ex gobernadores andan sueltos después que se les ha comprobado desfalcos multimillonarios que son necesarios para programas sociales que le dan vida y sustento a la población más desprotegida.

Al margen del indiscriminado robo a los ductos de la red de PEMEX cuya cuantificación económica se cree sea de miles y miles de millones de pesos, sabiendo el gobierno perfectamente donde son los estados donde más se negocia con dicho ilícito, independiente a ello la gente está cansada por las millonarias prebendas a la clase política nacional, donde son sumas exorbitantes de las que disfrutan esta selectiva comunidad poblacional, no sin antes dejar de señalar la grave impunidad existente, el pago de no impuestos, la extorsión de los diferentes cuerpos de seguridad pública, el alza del gas domestico, la luz, el agua, por señalar solo algunos, esto en suma hace que el actual gobierno este reprobado en todo los sentidos, ya que el grueso de la ciudadanía no siente lo duro sino lo tupido, ante ello el gran repudio a los partidos y a los políticos en nuestro país.

Por ello, ENRIQUE PEÑA NIETO, tiene la oportunidad de resarcir la medida, no nos oponemos al aumento anualizado, estamos de acuerdo aun que no debiésemos estarlo, ya que fue el propio gobierno federal quien gastó sumas millonarias en publicidad de radio y televisión presumiendo que una vez aprobadas las reformas estructurales de gran calado, dentro de ella la energética, pasarían a la historia los gasolinazos, el gas y la luz, y pareciera que fue exactamente lo contrario ello es precisamente lo que no entendemos el grueso de la población que ahora exige la explicación, una explicación que en suma se nos diga el verdadero causal de lo prometido y obvio del incongruente aumento.

Es importante saber y aclarar que la clase pensante de este país ya tiene sus propias deducciones, y dichas deducciones no son nada descabelladas, una de ellas es que la privatización de PEMEX a la clase capitalista internacional no se le podía vender si no fuese un negocio rentable.

Ante ello el gobierno federal no importando la gravedad de la medida entregará un negocio con altos precios para que estos luego digan que la oferta y la demanda serán los que marquen los nuevos precios cuando de antemano sabemos que dicha oferta si es para bajar dicha rebaja burlonamente jamás sobrepasará de humildes centavos y si nosotros les regalamos pesos en el alza, eso será exactamente igual en la CFE, donde comprobado está en ESPAÑA que la privatización de la comisión de luz tiene al pueblo español aterrorizados por sus altos costos, y ello le pasará en breve a nuestra nación, si no cambian de timón las decisiones en la cartografía de la ruta que ya tomo este gobierno.

Esperemos pues que los iluminados del gobierno ya no por razón sino por el dolor que causara a los mexicanos cambien de plan.