Gobierno Federal implementa operativo “Chíngame la marcha”

.- No deja de ser controversial la manera de actuar del gobierno cuando los ímpetus ciudadanos tratan de hacer valer su voz, inmediatamente los operativos anti-marcha aparecen, operadores de grupos de choque hacen de las suyas moviendo a su “gente” que con unos pesos y la promesa de no ser molestados por la policía se atreven a manchar las razones legales que los ciudadanos tenemos para protestar.

A plena luz del día y sin cubre caras los delincuentes contratados por el gobierno vandalizan aprovechando las marchas, así el gobierno tendrá una razón para meter la fuerza policial y hasta militar para “poner orden”, mientras tanto los medios de in-comunicación como televisa y televisión azteca le dan vuelo a la nota y todavía se atreven a recomendar que NO hagan caso a las noticias que aparecen en redes sociales “Porque son falsas” obviamente esta reacción de las televisoras nacionales no son más que el reflejo del apoyo al gobierno por unos muchos miles de pesos que reciben por INCOMUNICAR a la sociedad mexicana.

En las redes sociales efectivamente hay de todo, bueno, muy bueno, y malo muy malo, pero lo único cierto es que la mejor comunicación social está en las redes, donde antes que cualquier televisora la noticia esta tal cual es, sin adornos ni maquillajes propias de medios vendidos al gobierno.

Vándalos que participaron o están participando en los saqueos a tiendas también han declarado en las redes lo que está sucediendo, cabe hacer notar que personal policiaco y hasta del ejercito han liderado los saqueos, se puede ver en fotografías y en video la clásica manera de actuar de las fuerzas policiacas, desde como caminan, como corren, la forma de señalarse entre ellos, lo que confirma como es que se organizan para darle en la torre a las manifestaciones de la sociedad.

Hasta el momento no se ha visto ni un solo de esos saqueadores con mantas o pancartas alusivas a la protesta contra el gasolinazo, lo que sí se puede ver es como los medios nacionales vendidos generalizan y acusan a los manifestantes de saquear tiendas y vandalizar las calles, eso es periodismo?

Lo dije antes y lo sigo diciendo después, las marchas sirven para mostrar el descontento social y poner en evidencia la sordera del gobierno, y dejan de servir cuando no se tiene una estrategia legal que puntualice la mejor manera de evitar la infiltración de grupos de choque, las marchas deben tener una estrategia inteligente y quien participe en ellas deberá tener disciplina para llevar la causa sin contaminarla con actos que el mismo gobierno provoca.

Trabajo en el *PRI*, ayer fuimos convocados por nuestro coordinadores en mi caso en el estacionamiento de Plaza Coacalco en el municipio de *Coacalco de Berriozabal* *Estado de México* a las 8 am. Todos obligatoriamente debíamos en el mismo lugar presentar a 5 personas en motoneta y 5 sin empleo de preferencia hombres de entre 16 y 30 años esto a las 5 pm. El bono por cada uno fue: con motoneta $1000 sin motoneta $400 en caso de no llevar seriamos suspendidos de los derechos como militantes. En caso de pasar nos podíamos llevar el $$ que pudiéramos. Yo cumplí, la encomienda para estar personas es de y por medio de un jefe: estar en grupos y comunicados para el saque de negocios, tiendas de autoservicios y sabotaje en gasolineras. Tienen 15 minutos de libertad antes de que intervenga la policía, el botín es el pago. Creo que la maquinaria se hecho andar y muy bien. Platicando con mi coordinador regional simplemente me dijo así: órdenes de arriba, al ratón hay que meterle miedo, la *mega marcha del 07 de Enero* saldrá toda la gente y no le conviene eso al gobierno, ahora si la ve dura y puede caer. Antes de ser priista soy padre, hijo, hermano, amigo y ciudadano. No creo ser localizado, es mi deber compartir este engaño, por fin tienen miedo de caer y están utilizando todo para meter a la gente y no proteste. No son ciudadanos inconformes, son personas pagadas.

Jose Ines ——- Buenas noches soy militante del PRI y no se tienen derechos o beneficios por serlo, en dado caso que esto que compartes fuera cierto por sentido común no se les daría explicación del por qué se hace a cualquier persona, como este existe otro que pero menciona que es gente de MORENA dejemos de provocar pánico las personas que están saqueando y provocando disturbios son aprovechados de la situación que se escudan en las manifestaciones de descontento social para hacer destrozos el pueblo está actuando de manera incorrecta dañando al mismo pueblo todos aquellos que se manifiestan y cierran avenidas sería mejor cerrar el acceso a los pinos o a la cámara de diputados por que ese afan de afectar al demás pueblo. En mi muy humilde opinión. Saludos

