Gobierno corrupto al ataque en las redes sociales

Por: Ramón García

.- Luego de la aparición de las redes sociales y la desaparición del tan querido y recordado Messenger de Windows la historia dio un vuelco revolucionario que permitió a millones de personas conocerse y comunicarse de tal manera que el día de hoy es casi imprescindible el uso de la redes sociales para dar a conocer toda clase de cosas y sucesos.

A partir de ello el periodismo también tuvo que comenzar una transición a la era digital, en la que no solo los medios de comunicación tuvieron voz y opinión si no que fueron perdiendo terreno al punto que se han cerrado empresas completas al no resistir y no prepararse para la era digital.

Lastimosamente todo lo bueno también tiene sus contrariedades y para cuando los gobiernos necesitaban de los medios de comunicación para dar a conocer sus actividades (y sus inactividades también), la era digital le dio también a los gobiernos la oportunidad de meterse de lleno en la manipulación de la información ahora sin los filtros que las líneas periodísticas marcaban como cánones.

Así como es de fácil contratar un servicio de hosting y dominio, así es de fácil que el mismo gobierno lance a través de “presta-nombres” portales “noticiosos” que mas que informar se dedican a desvirtuar las noticias en las redes y generan que muchas personas se pongan a compartir noticias falsas.

Con grupos de choque virtuales y peña-boots; la guerrilla en las redes sociales mantiene ocupados a quienes pretenden ejercer un activismo mediante engaños y falsas informaciones, ahora resulta que es un negocio dedicarse a “trollear” noticias, y convierten a la información noticiosa en una especie de teléfono descompuesto.

Y no es que pierdan terreno las redes sociales si no que estamos perdiendo TODOS los usuarios un espacio precioso al compartir información que no abona a la limpieza y bondad que tiene por default una herramienta virtual.

La unidad de “inteligencia” cibernética abre en promedio 25 páginas al mes, con supuesto contenido de noticias, del cual 2 notas son reales y 10 son falsas, mismas que son utilizadas para que la gente neófita en estos quehaceres alucinen con “información” como: “El ejército está en contra del presidente” y esto provoca que otros crédulos compartan esta reverenda idiotez provocando la risa en el gobierno, porque lejos de lo que la supuesta noticia anuncia, el ejercito es parte del sistema político que de ninguna manera buscaría perder su privilegios; que son muchos por darle gusto a los “revolucionarios virtuales”.

El gobierno ataca en todos los flancos por hacer valer el sistema político corrupto; caiga quien caiga, mientras los crédulos creen que el mesías pejiano vendrá a salvarnos, el mantiene franca comunicación con la mafia del poder y negocia mucho mas de los que sus seguidores creen, el peje es también parte del sistema que él dice vomitar, tan lo es que le dieron una franquicia de partido político, come y vive como todos los zánganos del poder; vive de quien se quiebra el lomo trabajando, el pueblo!!

Habrá que tener cuidado con el sistema des-informativo que lidera el gobierno, y además de no compartir esos contenidos habrá que intentar borrarlos, porque cuando la verdad se publica podrá ser desvirtuada por que la gente ya estará acostumbrada a creer que todo es mentira.

Hasta la próxima, manque usted… no lo quiera!!

Saludos, quejas y mentadas de madre a: saboravallarta@hotmail.com