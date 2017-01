Bajo Ataque

Por: Roberto Almaguer Vega

“Después de un fracaso, hasta los planes mejor elaborados parecen absurdos”.

–Dostoyevski.

.- En estos momentos la nación mexicana; es decir, el pueblo de México, está bajo el ataque de dos enemigos formidables: uno, el gobierno de Estados Unidos, cuyo presidente entrante nos tiene en la mira con gran animadversión (parecida a la de Hitler por los judíos) y despliega amplios esfuerzos en su afán de dañarnos; y, por otro lado, tristemente, estamos bajo el encarnizado ataque del propio gobierno mexicano.

La simple asunción al poder de Trump significó una caída (otra más) para nuestro pobre peso, y su coraje para retirar inversiones de nuestro país se traduce en recursos y empleos que se van. Ayer, después del anuncio de la cancelación de la planta de Ford en San Luis Potosí (por un monto de 1,600 millones de dólares y que generaría unos 2,800 empleos) fueron despedidos, de un plumazo, 400 empleados que trabajaban en los inicios de la construcción.

Así de fácil, así de rápido… y eso que todavía no toma posesión. (¡No hay que comprar Fords! dicen algunos de nuestros geniazos).

Por su parte, el gobierno federal de México (y en general la mayoría de la clase política mexicana) también realiza esfuerzos arduos y tenaces para destruir las expectativas, calidad de vida, dignidad y hasta la esperanza de los mexicanos.

Basta escuchar la retórica hueca, soberbia, hipócrita del presidente Peña, diciendo que el gasolinazo fue por nuestro bien, que hubiera sido peor, que nos comprende, que está con nosotros… eso es hacer frente a la crisis con saliva; millones de ciudadanos hubiéramos querido ver acciones reales, que podrían haber empezado con cumplir su promesa de rebajar cien diputados al presupuesto (el Congreso fácil podría quedar con 250 diputados y ni a quien le harían falta los demás), podría recortarle millones a los partido políticos (alguien que me diga honestamente qué bien o servicio le han dado los partidos políticos a este país), recuperar los miles de millones de pesos que los gobernadores, principalmente priistas, se han robado; evitar HOY que sigan robando a manos llenas gobernadores, alcaldes y funcionarios de toda ralea.

Hubiéramos querido escuchar sobre acciones patrióticas y lógicas; ver resultados, y no el “razonamiento” peñista de que como la mayoría de los mexicanos son pobres, entonces no tienen coche, por lo tanto, el alza al combustible no les afecta (¿pero ya tomaste en cuentatodos los alimentos e insumos cuyo transporte requiere gasolina, mi inefable Peña? Todos encarecerán por lo menos veinte por ciento, ¿lo contempla así tu magistral análisis? ¿Acaso te asesora Andrea Legarreta? Tienes a México sumido en la miseria y la violencia; no pretendas, por favor, también abofetear nuestra inteligencia).

Hoy la nación está siendo socavada por la clase política mexicana, y muy pronto se intensificará la presión de Estados Unidos. Unámonos para defendernos.