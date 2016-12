Perro que ladra y muerde

Por: Ramón García

.- Es seguro que muchos mexicanos nos preguntamos que sucede en la cabecita calenturienta de tantos políticos que para llegar al poder prometen no olvidarse de los ciudadanos y al llegar les apagan el swicht para convertirse en unos autómatas al servicio de la mafia que no sale del poder.

Desde hace años he dicho que cuando un presidente de la república te prometa hacer cosas buenas para el pueblo es que será al contrario, y miren para buena suerte de Felipe Calderón no lo dejaron aprobar en su tiempo las reformas, que son exactamente las mismas que esta bola de traidores aprobaron, porque además de la sucia “guerra” contra el narcotráfico tendría en su lomo la carga de la debacle económica por las “reformas”, o no les parece muy extraño que los priistas en tiempos de Felipe Calderón alegaban que “No era tiempo de aprobar esas reformas”? que casualidad que llegó “El copetes” y de volada!! Se hizo la “luz”…

Es claro que esas “reformas” dejarían buenos dividendos al gobierno en turno, mientras a la ciudadanía la sumergen en una crisis económica, social y por si fuera poco hasta moral, no se esperan cosas buenas para este próximo año 2017, el alza en los precios y la recién aprobada alza al salario mínimo que como siempre es una burla descarada para quien se parte el lomo y mantiene a miles de zánganos en el poder.

Antes de finalizar el año el alza en las gasolinas y las declaraciones del Secretario de Hacienda (Meade) “No podemos seguir manteniendo un precio ficticio de la gasolina”… la verdad me parece una reverenda chingadera, porque si a los funcionarios de hacienda les parece que ponerle en la madre a la ya de por si JODIDA economía de los ciudadanos, mientras ellos NO sufren ni tantito con sus salarios, bonos y trácalas, cuando será que los ciudadanos les pongamos un “Hasta aquí” a los políticos y sus ambiciones desmedidas?

Pues no será muy pronto, porque nuestra educación fue exactamente maquinada para que cuando nos pongan una melodía bailemos, así, automáticamente, como títeres del sistema, PAN y CIRCO!!

Hay quien asegura que si se puede dar un golpe de timón siempre y cuando le demos una oportunidad al mesías (el peje)… pero sinceramente no lo creo, porque de lengua ya nos hemos tragado varias toneladas!!

El 2018 será pues un año realmente caótico porque la revolución de ideas se hará patente en los discursos políticos, casi es de pensar que no faltara algún político que prometerá hacerse el harakiri si no cumple sus promesas con tal de verse beneficiado con el voto popular… ni así le creería yo!!

Hasta la próxima, manque usted… no lo quiera!!

