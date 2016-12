Pájaros inalámbricos

Por: Ramón García

. De repente todos somos felices cuando conseguimos comprarnos el mejor celular con todas las aplicaciones de redes sociales y conexión a internet, podemos pagar los mejores paquetes de saldo aun el más pequeño nos ayuda a estar conectados, informandonos o desinformandonos.

.- Lo que muchos usuarios de las nuevas tecnologías no se dan cuenta es que TODAS las plataformas tienen un fondo bastante NEGRO tras de lo que nosotros podemos ver, los ejemplos básicos son como cuando una persona piensa que si no abre su “face” en el Smartphone se supone que no está activo, pero en realidad lo está más de lo que debiera.

Es decir el dueño de face no hizo una simple pagina por la cual nos podemos conectar con nuestros contactos, si no que los administradores de la plataforma también conocen nuestras contraseñas, pueden entrar y mirar ABSOLUTAMENTE TODO lo que escribimos y compartimos en “privado”, todo este material está a disposición de los gobiernos que pagan por espiar, por saber que hacemos en la red.

Lo mismo sucede con twitter, instagram y otras aplicaciones que nosotros usamos casi indiscriminadamente, tenemos la sensación de libertad de expresión, de tener poder para publicar todo y por todo, pero, no nos damos cuenta que podemos estar siendo espiados, seguramente tu teléfono celular tiene micrófono, claro!! Es por donde emites tu voz cuando haces llamadas… y también cuando no las haces!!

El gobierno tiene el control de estar escuchando TODO lo que haces y dices aún cuando según tu no estás usando tu aparatito!! tiene cámara tu telefonito? pues también la pueden activar sin que te des cuenta de que ellos conocen el interior de tu vivienda, cuando según tu no estás usando la cámara ellos te están mirando!!

Pueden comprometerte y chantajearte!! sabias que la mayoría de el crimen organizado que utilizan teléfonos celulares los usan de “Baja Gamma”? es decir, no tienen cámara y solo los encienden cuando los van a utilizar estableciendo horas de comunicación especificas para determinado contacto.

A continuación un reporte de R3d sobre la investigación hecha en octubre que documenta las violaciones a la privacidad por parte de empresas de comunicación y los gobiernos federal y estatal:

El marco jurídico mexicano deja vulnerable a la ciudadanía frente a la vigilancia estatal

Por: R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales – 10 octubre, 2016

El marco normativo bajo el que opera la vigilancia de las comunicaciones por el Estado mexicano es insuficiente para proteger el derecho a la privacidad de sus ciudadanos y, en particular, de grupos vulnerables como periodistas y defensores de derechos humanos en el país.

A esta conclusión llega Luis Fernando García, director ejecutivo de R3D, en el informe Vigilancia Estatal de las Comunicaciones y Protección de los Derechos Fundamentales en México. Este reporte es parte de la iniciativa Necessary & Proportionate de la Electronic Frontier Foundation, para analizar y comparar las distintas legislaciones sobre la vigilancia estatal de las comunicaciones en América Latina.

En este reporte, García describe el marco normativo legal que regula quiénes y bajo qué circunstancias pueden vigilar las comunicaciones en el país, además de sus debilidades y vaguedades, como son el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, entre otros.

Además, el informe analiza las protecciones a la privacidad de las comunicaciones, como la contenida en el artículo 16 de la Constitución, o la importancia de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y de amparo como herramientas para combatir violaciones.

En el documento, se comprueba que la legislación mexicana no cumple con los estándares internacionales para la protección de los derechos humanos en actividades de vigilancia estatal y, por lo tanto, se hacen recomendaciones para su reforma.

La legislación tiene que eliminar la conservación indiscriminada de datos; incorporar el derecho a la notificación al usuario; clarificar los métodos de colaboración para la vigilancia y hacer efectivos los mecanismos de transparencia, entre otras condiciones.

La debilidad institucional que tiene México hace imperativo que se creen las salvaguardas necesarias para proteger la seguridad y privacidad de las personas.