Nuestro Convulso México

Por: Heriberto Sánchez Ruiz

. Iniciaremos un año lleno de sorpresas, cuya existencia misma puede ser favorecida o agraviada.

.- TRUMP a la cabeza del país más importante del mundo puede ser el hombre que marque la historia del orbe, haciendo una unidad de los países, pero en su contra, es bien sabido que los gringos no disfrutan de la mejor aceptación social mundial, pues su inquisitiva intervención hacia los débiles ha sido el factor de las grandes discordancias, y este hombre que hoy gobernara no es el brillante conciliador, ni humanista, ni estadista, y si racista y pragmático irracional de pensamiento, desde el momento mismo que asevera que el calentamiento global es mental, desde ese momento nos damos cuenta de la grave incongruencia cerebral.

Ante estas muestras de su beligerante imaginación no podemos esperar positividad mundial, pues solo para que sepan, ya se inicio un proyecto del muro en nuestras fronteras, ósea no fue solo una estrategia de campaña, sino que habrá de cumplir dicho precepto estratégico que fue apoyado por una recalcitrante sociedad racista, y si no cumple es tan sencillo que su reelección no se lograría por incumplir, a lo que fue como central en la persuasión de una sociedad sexista, racista, cuya torpeza será el inicio de una debacle económica nacional estadounidense.

Lo que no saben es que la economía dinámica en mano de obra mexicana es importantísima para el desarrollo de dicha nación o si lo saben no sopesan el principio de la gran desgracia en su economía, que hará por ende la mayor consolidación de las economías europeas y orientarles, donde China junto con URSS Francia Inglaterra darán el giro inesperado a un nuevo orden económico mundial sino al tiempo.

Al margen de todo lo anterior nuestro país, con un desdibujado gobierno, despedazado por la libertina libertad de las redes sociales difícilmente se recuperara en el cambio de opinión social, pues es altísimo el colectivo social que reprueba al total de los partidos políticos, pues no hay encuesta que demuestre lo contrario, hablar de partidos políticos según la opinión social en el 85% de las familias Mexicanas dicen que es igual a corrupción, no creen ni en los partidos ni en los políticos.

Ante este escenario no dudamos que la elección del 2018 será en consecuencia de una alta incertidumbre en su resultado, y podrá cualquier persona que hable el lenguaje de la solución social dar una espectacular sorpresa electoral, la gente se siente agraviada por la grey política, pues los múltiples abusos y agravios de impunidad, aunado a los millonarios bonos aprobados para los diputados dan el sello de una grave e irresponsable legislación nacional.

No podemos pensar que nos irá bien cuando ya inicio un grave desabasto de hidrocarburos en la república, presumiblemente como preámbulo del gasolinazo que se gesta al inicio del 2017, donde será la oferta y la demanda quienes marquen el precio del combustible, y donde desde hoy vaticino, que por ningún obvio será a la baja, ya que ese milagro solo existe en países con economías estables y consolidadas como en nuestro vecino país y en algunos países europeos.

Peor todavía dicen los que saben que el desabasto actual, es debido a la insuficiencia de pagos a los refinados nacionales que se hacen en el extranjero, o en su defecto es la trampa para justificar el mercado libre que empezará operar, cualquiera que sea la causa el resultado inmediato será de una grave inflación por dicho hidrocarburo que es el que marca las alzas a los productos nacionales ya que todo es circundante y circulante a este importante combustible.