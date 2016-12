No culpes a la lluvia, no culpes a la playa; no culpes al de hacienda!!

Por: Ramón García

. Nadie tiene la culpa, el de hacienda dice que no fue su decisión, dice que no es por la reforma energética si no de la fiscal, los partidos políticos dicen que su voto no influyo en las alzas de la gasolina, que fue “El Copetes”.

.- Tal vez ha sido nuestra culpa como ciudadanos, que nos compran el voto por 500 pesos, o porque somos muy creídos de la verborrea política de quienes buscan nuestro voto prometiendo hasta lo que no es posible, tal vez patrocinamos en exceso las ambiciones de quienes tienen cero vocación de servicio a la nación.

Políticos que con tal de verse beneficiados económicamente votan la entrega al extranjero de las riquezas del país, siguen apostando por el olvido y la apatía del ciudadano por los temas políticos, tienen cayo para soportar la andanada de mentadas de madre que en las redes sociales se les propina.

La desvergüenza hace presa de su pobre humanidad, se revuelcan en billetes mientras la sociedad no atina a unir esfuerzos para ponerles un “HASTA AQUÍ”, el descredito de los partidos políticos tienen una última oportunidad de demostrar que no solo escuchan y leen al ciudadano inconforme, si no que pueden dar un golpe de timón para corresponder a las necesidades de sus patrones, los mexicanos!!

Que si fue el PRI, PAN, PRD, NUEVA ALIANZA o los demás partidos satélites del PRI que recibieron su mochezote para levantar la mano en contra del pueblo, pues ya no se sabe, seguramente que sí, pero que si son ellos también quienes pueden poner orden, SI, ellos son, y si según la ley electoral más que ser representantes de los intereses de sus respectivos partidos, deben ser REPRESENTANTES DE LOS INTERESES DE LOS CIUDADANOS en un congreso donde se unifique la idea de que están para hacer un bienestar a México, el México de los ciudadanos que producen su salario, no el México de la mafia del poder.

No estamos llamando a una confrontación armada contra el gobierno, se llama a una confrontación de conciencia contra quienes no responden a los reclamos de la sociedad, un paro nacional es simple y sencillamente DEJAR DE PRODUCIR, dejar de darles de tragar a los que no tienen conciencia de su deber, el deber de darle buena vida a todo ciudadano mexicano, el deber de escuchar y atender las opiniones del pueblo, el deber de respetar las decisiones que mejor convengan al pueblo y no solo a la mafia de narco-gobierno que paraliza la economía popular para darle todo a unos cuantos.

Es hora de mostrar el musculo del pueblo, hagamos entender a los parásitos políticos que no estamos de acuerdo con lo que hacen, porque si ven que pasando las horas y los días y nos conformamos con sus discursos idiotas van a continuar apretándonos el cuello, vamos pueblo!! Despierta de tu letargo!! Deja el baile, deja a rubí y sus XV, deja la botella!! La fiesta apenas comienza, y ahora toca hacer bailar a los que nos tuercen la vida!!

Hasta la próxima manque usted… no lo quiera!!

Saludos, quejas y mentadas de menta a: saboravallarta@hotmail.com