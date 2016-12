MORENA un negocio familiar

Por: Ramón García

.- Quienes nos dedicamos al periodismo y estamos al tanto y minuto a minuto lo que sucede con nuestro (wacala) sistema político y sus integrantes no podemos dejar pasar las historias que se tejen en torno a los personajes que “luchan” y “demandan” un puesto en el gobierno, el trabajo del periodista de ninguna manera debe ser la misma que la de un ciudadano que es seguidor o borrego de algún político o partido (como sucede en exceso).

La labor periodística es una labor social, debemos dar a conocer a la sociedad lo que sucede con el gobierno y sus políticos, y darle a conocer a los políticos lo que sucede con la sociedad, las opiniones y la libre expresión nos permiten dar a conocer las ideologías y distintos puntos de vista que pueden o no nutrir el debate social.

En mi particular punto de vista (y en el de muchos también) El Partido de Regeneración Nacional; mejor conocido como MORENA no es más que un partido más con un dueño y con sus manipuleos, una concesión mas del sistema político a un político surgido de las mismas entrañas de la mafia del poder que controla con una falsa bandera democrática a mas de 100 millones de mexicanos.

El apasionado fanatismo que muestran los seguidores de los partidos y de políticos no deja lugar a duda que la educación que se nos ha impartido en México sigue siendo pésima porque no nos enseñan a ser líderes, nos enseñan a ser fanáticos y borregos de pseudo-lideres que han hecho fortunas estando en el “ajo” político.

En el Caso de Andrés Manuel López Obrador la realidad no es distinta, el también se ha enriquecido y su “prole” también, lo mismo que la “prole” de todos los políticos en todos los partidos políticos, porque uno de los grandes negocios de la política es el tráfico de influencias, las prerrogativas (dinero público) que el INE destina a los partidos políticos todo el año aun no siendo tiempos electorales, el desvío de los recursos públicos para fines diferentes a los que la legalidad estipula, y la venta de votos en el congreso, donde se negocia el levantar la mano para aprobar iniciativas y leyes que por cierto, NUNCA son consultadas a la sociedad, por lo que diputados y senadores no responden a la sociedad de quien se supone son representantes, solo responden a sus necesidades de llenarse los bolsillos y claro también responden a las necesidades de la mafia política.

No es sano pues que la gente se fanatice por ningún político porque ya son muchas décadas, de pruebas continuas en las que los políticos nos quedan a deber; y en exceso, así como nos queda a deber el sistema completo, quien desarrolla sus actividades de acuerdo al sistema NOS QUEDA A DEBER, y mas quien con claros argumentos populistas se perpetua en el poder político a través de una franquicia de partido político, uno de ellos es el PEJE.

3 hijos del peje fueron nombrados por su padre para ocupar los más altos cargos de MORENA, es decir, el PEJE aplica NEPOTISMO en el partido de su propiedad que se mantiene de los dineros que el INE le destina, dineros que son de NUESTROS IMPUESTOS, incluyendo los impuestos que pagamos quienes no somos partidarios de el PEJE.

Porque se permite eso? porque el INE no da revisión a los estatutos del Partido MORENA? esa es la política que quiere aplicar el PEJE si llega a ser presidente de México? la del nepotismo y continuidad de la corrupción? luz de la calle y oscuridad de su casa?

NO GRACIAS!!

Hasta la próxima, manque usted… no lo quiera!!

Saludos, quejas y mentadas de menta con chocolate a: saboravallarta@hotmail.com