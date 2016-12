Llevará Seapal agua potable a 700 habitantes de Ampliación Linda Vista Océano

• “Estamos muy agradecidos porque de ahora en adelante, será más fácil realizar nuestras labores en el hogar con solo abrir una llave”: Jesús Cárdenas

.- El director del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado -Seapal- de Puerto Vallarta, César Abarca Gutiérrez, arrancó la obra de ampliación a la red hidráulica en la colonia Ampliación Linda Vista Océano, la cual beneficiará a 700 habitantes de la demarcación.

En un rápido y sencillo acto se reconoció el tesón y esfuerzo de los residentes de esta colonia, para continuar en la búsqueda del preciado recurso que permita mejorar su calidad de vida.

De esa manera, colaboradores de Seapal y vecinos de la zona, dieron el banderazo de arranque a los trabajos que culminarán con un rezagode 20 años, pero lo más importante, llevarán salud y bienestar a decenas de familias.

Entrevistada al final del acercamiento, la Sra. Magnolia Cruz Aguirre, quien habita en la calle Serapio Cárdenas desde hace 6 años, se mostró contenta y agradecida con Seapal por interesarse en la prosperidad de los habitantes de la colonia, lo cual se ha evidenciado -dijo- con el servicio gratuito de pipas y hoy con el arranque de esta obra.

Por su parte, José de Jesús Cárdenas Velazco, relató que ha sido difícil vivir durante 5 años sin agua “a veces no hay, antes era peor porque no nos traían pipas y había que ir a buscarla al cerro; pero si no llovía pues nos quedábamos con las ganas”.

Por ello, envío una felicitación a los trabajadores del organismo, “estamos muy agradecidos porque de ahora en adelante, será más fácil realizar nuestras labores en el hogar con solo abrir una llave”, concluyó.

Cabe resaltar que la obra de ampliación consta de la incorporación de 3,132 metros lineales de tubería de PVC Hidráulico en diámetros de 2, 3 y 4pulgadas, los cuales proveerán del servicio a los hogares de la colonia desde el Tanque de Distribución Santa María.