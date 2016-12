La inflación que se viene

Por: Heriberto Sánchez Ruiz

.- Mal y de malas, el gobierno federal no da una, las medidas estratégicas en el ámbito económico, han sido una serie de graves mentiras que lastima severamente al tejido social, solo porque la idiosincrasia mexicana y la genética psicofísico social es benevolente no se ha incendiado nuestro país, pero las causales existentes son verdadero un caudal de factores que en consecuencia dan un polvorín para dar en consecuencia una dantesco resultado.

El mentir una vez quizás sea perdonable, pero mentir sistemáticamente a la sociedad es patológico, y lo peor sucede con tanta naturalidad que los espectadores sociales ya somos cómplices de esa epidemia cuya enfermedad están grave, tanto de quien nos infecta como la sociedad contaminada por no encontrar la cura a dicho cáncer.

No puede el ejecutivo seguir parafraseando discursos contradictorios, pudiese ser que cualquier funcionario lo haga, pero no el hombre en el que mayoritariamente la sociedad mexicana confió con el sufragio con la esperanza de cambiar las cosas, y vaya que al margen de ello quizás con perversas prebendas la clase legislativa sin chistar ha aprobado cuanto capricho del ejecutivo se ha ocurrido, ya se desmantelo Pemex, la CFE, los ferrocarriles, la industria minera, solo falta que CONAGUA pase a manos del extranjerismo capitalista que nos tiene de rodillas y pronto será irreversible, pues la generación que hoy gobierna no tiene conciencia social y si capital, apocalipsis mundial que acabará con el orbe.

Será pues esto el principio de un mal fin, pues escuetas y escuálidas motivaciones prevén dizque medidas de risa, como dejar de comprar combustible por tres días ideado por la misma hipocresía de políticos que en lo oscurito aprueban y en la luz tratan de iluminar hipócritamente con sus irrisorias soluciones, a si lo dice Zambrano ex presidente del complaciente PRD.

No vienen cosas buenas la inflación será imparable, pues México se mueve por el combustible, ese combustible que se roban a raudales en complicidad por quienes lo saben y no hacen nada, si esto se frenara simplemente no sería necesario el aumento descomunal que mantiene en vilo a todos los Mexicanos.

Dicen que lo peor está por venir y ojala lo que venga no sea la alteración social cuyas llamas alcancen niveles intocables, y no exista, quien apague lo que hoy se propaga ante este incendio que hoy inicia y no sabemos la proporción de su alcance ante los pastizales sociales hartos de tanta burla.