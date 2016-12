Entre ignorantes, neófitos y sabios

Por: Ramón García

. Y es que los argumentos sobran pero las verdades faltan, porque así como cada cabeza es un mundo, es difícil unir cabos sueltos porque ahora todos defendemos nuestro mundo de nuestra cabecita.

.- Un soquete (el copetes) que le favoreció el voto de unos cuantos que no hicieron mayoría si no que se sumaron a la división del voto nos exige que debemos ser un país unido, las preguntas inmediata es: unirnos para qué? para sacarte del poder? Para darle abajo a un sistema político obsoleto y corrupto?

Luego me encuentro frases PENDEJAS como: “El sabio calla y el idiota grita” mismas frases que la gente repite como idiota sin saber en base a que; un cabrón hijo de la chingada represor se le ocurrió tan brillante señalamiento, y digo brillante porque no hay que negar que suena a una deducción muy lógica de las cosas, cuando en realidad es una frase muy política para callar a quienes gritan el asco, el hastío y el hartazgo de la sociedad.

Hay que señalar que NEOFITO es aquel NUEVO o Principiante en algo, pero IGNORANTE es aquel que siendo o no principiante en algo IGNORA o NO CONOCE algo, pero en el lenguaje “propio” de los “sobalomos” es menos salpicante decirle neófito a alguien que decirle ignorante que se escucha como que mas chingativo, o puede herir “susceptibilidades”.

Lo más triste del caso en los asuntos de política, demagogia, promoción y campañas, y el apejendejamiento, es que la sociedad continua respondiendo a los estímulos exactamente igual que en los años 70s, es decir, los encantadores de serpientes siguen utilizando los mismos “métodos base” para engañar a bobos que creen que defender la verborrea de los políticos es luchar por México, lo defienden como el perro a la sarna, se pelean como si fuera una guerra mundial donde si no sale sangre no tienes victoria.

Mientras los políticos sonrientes se dicen adversarios, no enemigos, es decir, mientras el pueblo se hace garras defiendo banderas de mentirosos, aquellos disfrutan de la “guerrita” por el poder, utilizando a los débiles para que trabajen y de gratis.

Me preguntaba un estimado lector de mis calumnias, que si no le voy a ninguno (y menos al peje) entonces que chingados conmigo? que para criticar cualquiera pero que proponga una solución… Aquí mi respuesta: Estimado único lector (mentiras je je je) la solución no es mantener el sistema con gente del sistema en el gobierno, la solución es integrarnos a la política y cambiar nuestro sistema político por uno que tome lo mejor de todas las ideologías, fácil no es e imposible tampoco debería serlo!!

Con eso respondo su cuestionamiento, me tome mi tiempo porque me dio la gana hacerlo así, porque contestar visceralmente no todo el tiempo lo hago, siempre he dicho que las distintas opiniones o puntos de vista enriquecen el debate.

En lo personal invito a la sociedad en general a dejar la apatía por la política porque esa apatía nos hace ser culpables y cómplices de que los políticos enquistados en el sistema actúen como lo hacen, en el momento que dejemos de permitirles ser como son, entonces nuestro país comenzara a cambiar sustancialmente.

Hasta la próxima, manque usted… no lo quiera!!

Saludos, quejas y mentadas con chispas de chocolate a: saboravallarta@hotmail.com