Sin afectaciones mayores por la lluvia reporta Protección Civil

Por: Adán Leyva Avalos

.- Sergio Ramírez López titular de la Coordinación de Bomberos y Protección Civil de Puerto Vallarta, en entrevista radiofónica comentó sobre el mal clima imperante en la región de Bahía de Banderas, que esta ha sido una precipitación pluvial que si bien ha sido continua, ha sido intermitente y aunque en algunos puntos fue muy fuerte, en general ha disminuido.

Se han atendido tres reportes de árboles caídos, que afectaban la circulación vehicular y sólo queda esperar que personal de Parque y Jardines acuda para retirar los troncos y ramas; además hubo un hundimiento en la avenida México, entre Las Mojoneras y la zona del CUC, el cual ya fue atendido por el personal de Obras Públicas y la circulación ya está abierta.

También se atendieron reportes en la zona de la colonia Portales, donde se tienen trabajando bombas de achique, para disminuir los efectos de la inundación registrada. Lo bueno es que el canal que atraviesa esa colonia va en una capacidad del 70% por ciento, por lo que lo que se hace es prevenir más que nada y esto no representa riesgo para la población del lugar.

En lo que respecta a la costa, con el mar no se ha tenido mayor problema, aparte que no se incrementó la velocidad del viento, si hay algo de oleaje, pero no representa riesgo, además que la gente no va a la playa con estas condiciones y eso representa una ventaja.

Sobre la situación en los municipios vecinos, comentó Ramírez López que en la comunidad de Morelos y Pavón en el municipio de Tomatlán, hay inundación por un río desbordado y la carretera federal 200 está cerrada a la circulación por arroyos desbordados y algunos derrumbes, situación de la que ya tomó conocimiento Protección Civil del Estado.

Esto se reporta entre Tomatlán y Melaque, por lo que si hay que viajar para allá, lo mejor es preguntar si se puede pasar a la Policía Federal Preventiva, de caminos.

Sobre la cantidad de lluvia registrada, Sergio Ramírez comentó que ha sido de los 80 milimetros, una cantidad importante y la recomendación a la población, sobre todo la que va a conducir vehículo es que lo hagan extremando las precauciones. La mayor parte de las vialidades están transitables y sin afectaciones.

Todas las unidades de Tránsito, Policía y Protección Civil están haciendo recorridos de vigilancia y si se necesita ayuda hay que llamar al 066, para que acudan los oficiales, terminó.